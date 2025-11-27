Это предложение для тех, кто хочет получить яркие кадры из самого красивого города Беларуси. Основной формат встречи — фотосессия, но в процессе я поделюсь интересными фактами о жизни Гродно. После вы получите около 40 снимков, которые раскроют вас с новой стороны. Главная ваша задача — расслабиться и насладиться моментом!
Описание фото-прогулки
- Начнём путешествие с улицы Ожешко и главного корпуса университета. Сделаем снимки на фоне старинной улицы, где жила писательница — Элиза Ожешко.
- Далее нашим фоном станет стена с цветущим виноградником — фотогеничное место города.
- Следующий этап — местный Бродвей. Мы пройдём по улице Советской и заглянем в прилегающие к ней дворики.
- Остановимся у Фарного костёла — это must-have среди фотографий с достопримечательностями Гродно.
- И закончим прогулку у старинного драматического театра, где сделаем замечательные снимки.
Организационные детали
- Я снимаю на камеру Nikon D5100.
- В течение 7 дней вы получите от 40 обработанных фото ссылкой на облако.
- Дресс-код: то, в чём вы чувствуете себя комфортно, в чём нравитесь себе и в чём бы хотели видеть себя на профессиональных фото.
- Если есть какие-то вопросы или нужна помощь при подборе образа — пишите, обязательно помогу и посоветую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ожешко
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:00, 16:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Гродно
Провела экскурсии для 22 туристов
Я влюблённый человек в историю и готова влюбить вас! Очень рада новым знакомствам и помочь вам в познании нашей замечательной страны. Могу провести пешеходные экскурсии по своему родному городу Гродно и покатать по Беларуси на комфортабельном автомобиле.
