Гродненский областной драматический театр – экскурсии в Гродно

Найдено 15 экскурсий в категории «Гродненский областной драматический театр» в Гродно, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Главное о Гродно: от Советской площади до Коложской церкви
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с историей и самобытной архитектурой европейского городка - идеальный первый день
Начало: На улице Большая Троицкая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5800 ₽ за всё до 6 чел.
Королевский город Гродно
Пешая
3 часа
358 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Познакомьтесь с Гродно - городом, где история и современность сплетаются в единое целое. Узнайте тайны замков и насладитесь архитектурным разнообразием
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
Пешая
3 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические сокровища Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно за 3 часа: исторический центр, королевские замки и храмы. Узнайте о людях, которые вершили историю города
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
6850 ₽ за всё до 5 чел.
Главные и тайные места Гродно
Пешая
2.5 часа
110 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Прогулка по Гродно: откройте его достопримечательности и тайны, от Фарного костёла до Монашеской тропы, узнайте истории города
Начало: У Фарного костёла
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
5600 ₽ за всё до 7 чел.
Гродно в зеркале эпох
Пешая
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Гродно: откройте для себя историю города через его улицы и площади, где ходили короли и князья. Архитектурные шедевры и легенды ждут вас
Начало: На Советской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Истории старого Гродно
Пешая
2 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Увидеть главные достопримечательности и узнать о жизни города на протяжении веков
Начало: Возле Старого замка
Расписание: в понедельник и четверг в 10:30, 12:00, 12:30, 14:00, 15:30 и 16:00
11 дек в 10:30
15 дек в 10:30
1500 ₽ за человека
Гродненский палимпсест: экскурсия с коренным жителем и историком
Пешая
2.5 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Гродно с коренным жителем, который расскажет о городе как палимпсесте, где переплетаются эпохи и события. Узнайте тайны и легенды города
Начало: На Советской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Экспресс-прогулка по Гродно
Пешая
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Погрузитесь в историю Гродно на экспресс-прогулке. Узнайте о ключевых локациях и влиянии разных культур на город. Идеально для первого визита
Начало: В центре города
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
6100 ₽ за всё до 6 чел.
Прогулка по Гродно в мини-группе
Пешая
2.5 часа
430 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Увидеть главное в городе и узнать, зачем князю Литовскому была нужна обезьянка
Начало: Советская площадь
Расписание: ежедневно в 10:30 и 13:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1447 ₽ за человека
Прогулка по Гродно с реставратором
Пешая
3 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гродно
Познакомьтесь с историей Гродно через призму веков! Вас ждут замки, церкви и удивительные факты о городе, которые откроет опытный реставратор
Начало: На Замковой улице 19
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5607 ₽ за всё до 10 чел.
Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
На машине
3.5 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Осмотреть старинные храмы, заглянуть в уютные дворики и узнать о закате могущественного государства
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Летописный Гродно
Пешая
3 часа
98 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увидеть главные достопримечательности и почувствовать шарм города в пейзажах и архитектуре
Начало: У Синагоги
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Первая встреча с Гродно (в группе)
Пешая
3 часа
71 отзыв
Групповая
до 22 чел.
Открыть богатое наследие города на обзорной экскурсии по историческому центру
Начало: На ул. Кирова
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 13:00
13 дек в 13:00
14 дек в 13:00
от 1300 ₽ за человека
Фотопрогулка по прекрасному Гродно
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Вы и город в объективе профессионального фотографа
Начало: На улице Ожешко
Расписание: во вторник в 10:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
16 дек в 10:00
4400 ₽ за человека
АРХИ-важная история, или обширная экскурсия по гродненской архитектуре с элементами квиза
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Увидеть в фасадах эпоху, а в деталях - прошлое
Начало: В районе костёла Франциска Ксаверия
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
11 700 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    28 сентября 2025
    Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
    Дата посещения: 28 сентября 2025
    Все было очень классно
  • Т
    Татьяна
    26 сентября 2025
    Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
    Дата посещения: 26 сентября 2025
    С Гродно знакомил нас Игорь. Провез по всем знаковым и малознакомым местам, улицам и улочкам, дворикам и дворам, показал все
    читать дальше

    достопримечательности. Хорошо знает и любит город, бережно и грамотно подает материал. Историк и археолог- человек неравнодушный к своему краю и пожеланиям экскурсантов. Время прошло наполненно и интересно. Спасибо за профессионализм!

  • Л
    Лепеха
    11 сентября 2025
    Королевский город Гродно
    Дата посещения: 10 сентября 2025
    Очень интересная и познавательная экскурсия, спасибо огромное!
  • И
    Ирина
    2 сентября 2025
    Первая встреча с Гродно (в группе)
    Дата посещения: 22 августа 2025
    Очень понравился экскурсовод Егор! Глубокие знания истории, грамотная речь, слушать очень приятно. Город невероятно уютный и красивый. Обилие цветов, всё
    читать дальше

    чисто и ухожено. Доброжелательные люди.
    По окончании экскурсии Егор задержался чтобы ответить на все наши вопросы. Огромное спасибо! Это лучший из всех экскурсоводов при нашем путешествии по Беларуси!!!

  • Т
    Татьяна
    10 августа 2025
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Дата посещения: 5 августа 2025
    Экскурсия понравилась, было интересно. Но Татьяна говорила так тихо,что постоянно надо было прислушиваться, хотя нас было 6 человек.
  • М
    Марина
    28 июля 2025
    Королевский город Гродно
    Дата посещения: 19 июля 2025
    Посетили Гродно 19 июля.Нашим гидом была Анастасия,человек,который настолько любит сво дело и город.Экскурсия прошла великолепно, много интересной, познавательной, а самое главное не "сухой" информации.Анастасия провела экскурсию так, что хочется возвращаться и возвращаться в Гродно! СПАСИБО,Анастасия-вы СУПЕР!!!!
  • Ц
    Цыганов
    26 июля 2025
    Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
    Дата посещения: 26 июля 2025
    Экскурсия очень понравилась. Игорь отличный эрудированный экскурсовод, обладает массой интересной информации, умеет подстроится под интересы экскурсантов. И во время пешеходной
    читать дальше

    и во время автомобильной части экскурсии останавливался и давал возможность сделать фотографии. Во время экскурсии получили много интересной информации по истории и жизни Гродно.

  • П
    Полина
    21 июля 2025
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Дата посещения: 21 июля 2025
    Спасибо за отличную экскурсию, слушать Сергея было интересно и взрослым, и детям. Даже в храме подходили построение люди и говорили нашему экскурсоводу, как он интересно рассказывает в отличие от других.
  • А
    Алакаева
    7 мая 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Дата посещения: 7 мая 2025
    Хочу выразить благодарность нашему гиду Андрею за прекрасно проведённую экскурсию по Гродно. Это было настоящее погружение в многовековую историю. Андрей
    читать дальше

    не только мастерски владеет фактами, но и умеет увлекательно их преподнести. Особенно впечатлило, как глубоко и интересно он рассказывал о религиозных и исторических аспектах, чувствуется огромный багаж знаний. Спасибо за насыщенную и познавательную экскурсию!

  • П
    Павел
    8 декабря 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Были на экскурсии 4 декабря 2025 года, экскурсия очень понравилась, экскурсия очень информативная, Андрей в ходе экскурсии не только рассказывает
    читать дальше

    про историю города, но так же показывает места где можно вкусно покушать и дает перерывы на кофе. Экскурсия понравилась, 5 из 5👌🏻

  • Е
    Екатерина
    3 декабря 2025
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Были с подругой на восхитительной экскурсии с гидом Сергеем, по совместительству художником-реставратором, который прикоснулся своими руками и талантом ко многим знаковым местам Гродно. Сергей кладезь знаний и бесподобный рассказчик! Эти 2,5 часа пролетели на одном дыхании. От души рекомендуем!
  • М
    Марина
    1 декабря 2025
    Главное о Гродно: от Советской площади до Коложской церкви
    Спасибо за проведенную экскурсию. Экскурсовод Сергей доступно и живо ведет рассказ, полно отвечает на возникшие вопросы, дает пояснения. Грамотно построен
    читать дальше

    маршрут, совсем неутомительно. Порекомендовал, где можно отдохнуть и поесть. Чувствуется, что Сергей любит свой город и хочет сохранить его историю. Рекомендую всем.

  • А
    Андрей
    28 ноября 2025
    Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
    Игорь провел для прекрасную экскурсию, и даже непогода не испортила впечатление о городе. Очень рекомендуем Игоря как прекрасного экскурсовода, превосходного знающего и любящего свой город.
  • И
    Илья
    27 ноября 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Очень благодарны нашему гиду Андрею за невероятно интересное путешествие по Гродно. Видно, что человек горит своей работой и зажигает также
    читать дальше

    интерес в своих слушателях.
    Увидели и узнали историю различных мест замечательного города, а после экскурсии гид провел нас в Костёл, где мы смогли услышать орган.
    Андрей также подсказал, где можно вкусно поесть и попить кофе, чтобы согреться (на улице было прохладно).

    Спасибо огромное за интересно проведенное время!

  • В
    Виктория
    26 ноября 2025
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Мы были в супругом в Гродно впервые и решили отправиться на данную экскурсию. И ни капли не пожалели! Гид Сергей
    читать дальше

    просто потрясающий. Рассказ был полноценным, интересным, и очень понравилось, что это были не банальные факты, а личный вклад экскурсовода в материал, что сделало экскурсию еще более полезной. Все прошло на одном дыхании, посетили главные места в городе и узнали много нового, море впечатлений и только положительные эмоции. Спасибо большое! Однозначно рекомендуем к посещению.

  • Т
    Татьяна
    24 ноября 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Добрый день! Были в Гродно 23-24 ноября. Нам очень понравилось. Наш гид Андрей рассказал нам всю историю города, прогуляться с
    читать дальше

    нами по центру, рассказал, чем занимались местные жители, чем интересовались, как проводили время. Побывали рядом со старым и новым замками, в самой старой церкви, в синагоге. Андрей подсказал, где можно выпить самый вкусный кофе, вкусно и недорого поесть в центре, что привезти из Белоруссии как сувенир. Вместо намеченных 2.5 часов он был с нами 4 часа и при этом время пролетело незаметно. Всем рекомендуем!!!

  • С
    Самуйленко
    20 ноября 2025
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Отличная экскурсия с профессиональным гидом. Очень доступно и интересно.
  • Е
    Евгений
    20 ноября 2025
    Гродно в зеркале эпох
    Все понравилось. Интересно, познавательно, грамотно.
  • Б
    Барабаш
    19 ноября 2025
    Главное о Гродно: от Советской площади до Коложской церкви
    Прогулка получилась замечательной, полностью оправдала наши ожидания. Нужно понимать заранее, что это не классическое мероприятие и ведет его непрофессионал. Если вы заранее принимаете это, то вам все понравится)
  • Т
    Татьяна
    18 ноября 2025
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Шикарно! В нашей группе собралось 4 человека. День был пасмурный и дождливый, экскурсовод Анастасия старалась прятать нас от дождя, а
    читать дальше

    через час дождь и вовсе закончился. Анастасия, коренной житель Гродно, с любовью рассказывала о нем и влюбила меня в этот город. Готова была ответить на любые вопросы и дала рекомендации куда еще можно сзодить посмотреть и где поесть.
    Накануне она связалась со мной по WhatsApp и объяснила где встречаемся.
    Рекомендую прогулку по городу с Анастасией!

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Гродненский областной драматический театр»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Главное о Гродно: от Советской площади до Коложской церкви
  2. Королевский город Гродно
  3. Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
  4. Главные и тайные места Гродно
  5. Гродно в зеркале эпох
Какие места ещё посмотреть в Гродно
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Советская улица
  3. Мирский замок
  4. Несвижский замок
  5. Набережная
  6. Беловежская пуща
Сколько стоит экскурсия по Гродно в декабре 2025
Сейчас в Гродно в категории "Гродненский областной драматический театр" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1300 до 11 700. Туристы уже оставили гидам 1399 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Гродно на 2025 год по теме «Гродненский областной драматический театр», 1399 ⭐ отзывов, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль