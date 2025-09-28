А Андрей Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии Дата посещения: 28 сентября 2025 Все было очень классно

Т Татьяна Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии Дата посещения: 26 сентября 2025 читать дальше достопримечательности. Хорошо знает и любит город, бережно и грамотно подает материал. Историк и археолог- человек неравнодушный к своему краю и пожеланиям экскурсантов. Время прошло наполненно и интересно. Спасибо за профессионализм! С Гродно знакомил нас Игорь. Провез по всем знаковым и малознакомым местам, улицам и улочкам, дворикам и дворам, показал все

Л Лепеха Королевский город Гродно Дата посещения: 10 сентября 2025 Очень интересная и познавательная экскурсия, спасибо огромное!

И Ирина Первая встреча с Гродно (в группе) Дата посещения: 22 августа 2025 читать дальше чисто и ухожено. Доброжелательные люди.

По окончании экскурсии Егор задержался чтобы ответить на все наши вопросы. Огромное спасибо! Это лучший из всех экскурсоводов при нашем путешествии по Беларуси!!! Очень понравился экскурсовод Егор! Глубокие знания истории, грамотная речь, слушать очень приятно. Город невероятно уютный и красивый. Обилие цветов, всё

Т Татьяна Прогулка по Гродно в мини-группе Дата посещения: 5 августа 2025 Экскурсия понравилась, было интересно. Но Татьяна говорила так тихо,что постоянно надо было прислушиваться, хотя нас было 6 человек.

М Марина Королевский город Гродно Дата посещения: 19 июля 2025 Посетили Гродно 19 июля.Нашим гидом была Анастасия,человек,который настолько любит сво дело и город.Экскурсия прошла великолепно, много интересной, познавательной, а самое главное не "сухой" информации.Анастасия провела экскурсию так, что хочется возвращаться и возвращаться в Гродно! СПАСИБО,Анастасия-вы СУПЕР!!!!

Ц Цыганов Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии Дата посещения: 26 июля 2025 читать дальше и во время автомобильной части экскурсии останавливался и давал возможность сделать фотографии. Во время экскурсии получили много интересной информации по истории и жизни Гродно. Экскурсия очень понравилась. Игорь отличный эрудированный экскурсовод, обладает массой интересной информации, умеет подстроится под интересы экскурсантов. И во время пешеходной

П Полина Прогулка по Гродно в мини-группе Дата посещения: 21 июля 2025 Спасибо за отличную экскурсию, слушать Сергея было интересно и взрослым, и детям. Даже в храме подходили построение люди и говорили нашему экскурсоводу, как он интересно рассказывает в отличие от других.

А Алакаева Главные и тайные места Гродно Дата посещения: 7 мая 2025 читать дальше не только мастерски владеет фактами, но и умеет увлекательно их преподнести. Особенно впечатлило, как глубоко и интересно он рассказывал о религиозных и исторических аспектах, чувствуется огромный багаж знаний. Спасибо за насыщенную и познавательную экскурсию! Хочу выразить благодарность нашему гиду Андрею за прекрасно проведённую экскурсию по Гродно. Это было настоящее погружение в многовековую историю. Андрей

П Павел Главные и тайные места Гродно читать дальше про историю города, но так же показывает места где можно вкусно покушать и дает перерывы на кофе. Экскурсия понравилась, 5 из 5👌🏻 Были на экскурсии 4 декабря 2025 года, экскурсия очень понравилась, экскурсия очень информативная, Андрей в ходе экскурсии не только рассказывает

Е Екатерина Прогулка по Гродно в мини-группе Были с подругой на восхитительной экскурсии с гидом Сергеем, по совместительству художником-реставратором, который прикоснулся своими руками и талантом ко многим знаковым местам Гродно. Сергей кладезь знаний и бесподобный рассказчик! Эти 2,5 часа пролетели на одном дыхании. От души рекомендуем!

М Марина Главное о Гродно: от Советской площади до Коложской церкви читать дальше маршрут, совсем неутомительно. Порекомендовал, где можно отдохнуть и поесть. Чувствуется, что Сергей любит свой город и хочет сохранить его историю. Рекомендую всем. Спасибо за проведенную экскурсию. Экскурсовод Сергей доступно и живо ведет рассказ, полно отвечает на возникшие вопросы, дает пояснения. Грамотно построен

А Андрей Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии Игорь провел для прекрасную экскурсию, и даже непогода не испортила впечатление о городе. Очень рекомендуем Игоря как прекрасного экскурсовода, превосходного знающего и любящего свой город.

И Илья Главные и тайные места Гродно читать дальше интерес в своих слушателях.

Увидели и узнали историю различных мест замечательного города, а после экскурсии гид провел нас в Костёл, где мы смогли услышать орган.

Андрей также подсказал, где можно вкусно поесть и попить кофе, чтобы согреться (на улице было прохладно).



Спасибо огромное за интересно проведенное время! Очень благодарны нашему гиду Андрею за невероятно интересное путешествие по Гродно. Видно, что человек горит своей работой и зажигает также

В Виктория Прогулка по Гродно в мини-группе читать дальше просто потрясающий. Рассказ был полноценным, интересным, и очень понравилось, что это были не банальные факты, а личный вклад экскурсовода в материал, что сделало экскурсию еще более полезной. Все прошло на одном дыхании, посетили главные места в городе и узнали много нового, море впечатлений и только положительные эмоции. Спасибо большое! Однозначно рекомендуем к посещению. Мы были в супругом в Гродно впервые и решили отправиться на данную экскурсию. И ни капли не пожалели! Гид Сергей

Т Татьяна Главные и тайные места Гродно читать дальше нами по центру, рассказал, чем занимались местные жители, чем интересовались, как проводили время. Побывали рядом со старым и новым замками, в самой старой церкви, в синагоге. Андрей подсказал, где можно выпить самый вкусный кофе, вкусно и недорого поесть в центре, что привезти из Белоруссии как сувенир. Вместо намеченных 2.5 часов он был с нами 4 часа и при этом время пролетело незаметно. Всем рекомендуем!!! Добрый день! Были в Гродно 23-24 ноября. Нам очень понравилось. Наш гид Андрей рассказал нам всю историю города, прогуляться с

С Самуйленко Прогулка по Гродно в мини-группе Отличная экскурсия с профессиональным гидом. Очень доступно и интересно.

Е Евгений Гродно в зеркале эпох Все понравилось. Интересно, познавательно, грамотно.

Б Барабаш Главное о Гродно: от Советской площади до Коложской церкви Прогулка получилась замечательной, полностью оправдала наши ожидания. Нужно понимать заранее, что это не классическое мероприятие и ведет его непрофессионал. Если вы заранее принимаете это, то вам все понравится)