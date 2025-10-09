Отправляйтесь в путешествие на BMW 5 Series 2023 года с кожаным салоном, панорамной крышей и климат-контролем. Вас ждет максимум впечатлений за один день: четыре культовые локации без спешки и суеты.
Описание трансферКраткий маршрут: Гродно → (140 км) → Ружаны → (40 км) → Коссово → (80 км) → Жировичи(20 км)→ Сынковичи Храм архангела Михаила → →Ружаны: Дворец Сапегов Что увидим: жемчужину белорусского зодчества — дворец Сапегов в Ружанах! Когда-то эту мощную резиденцию называли «белорусским Версалем», а сегодня вы сможете прогуляться по его впечатляющим руинам и ощутить дух великой эпохи. На территории комплекса работает отличный музей, где вы узнаете всю захватывающую историю рода Сапегов и самого дворца. А после экскурсии обязательно прогуляйтесь по живописным окрестностям — идеальное место для фото! Практическая информация: Вход на территорию — бесплатный. экскурсионное обслуживание — платное, заранее свяжитесь по телефону на сайте. Взрослый - 7 руб, ученики/студенты-5 руб, пенсионеры-6 руб,дети дошкольного возраста - бесплатно Это must-see место для всех, кто хочет понять настоящую Беларусь! →Коссово: Дворец Пусловских Что увидим: один из самых романтичных замков Беларуси — дворец Пусловских в Коссово! За его сказочный вид с башнями-иглами его часто называют «рыцарской грезой». Вы услышите легенды о подземном ходе и привидениях, полюбуетесь уникальной архитектурой и узнаете о судьбе знаменитого рода. Рядом с дворцом находится усадьба Тадеуша Костюшко — национального героя четырех стран, что делает это место еще более значимым. После масштабной реставрации дворец предстает перед нами во всем своем былом великолепии! Практическая информация: Посещение возможно только с экскурсией по предварительной записи. Вход — платный. Взрослый - 17 руб, ученики/студенты-9 руб, пенсионеры-14 руб, дети дошкольного возраста - бесплатно Актуальные цены на билеты и экскурсионное обслуживание лучше всего смотреть на официальном сайте музея-дворца или уточнять по телефону. Это путешествие в настоящую сказку, которое нельзя пропустить! →Жировичи: Монастырь Что увидим: Свято-Успенский Жировичский монастырь! Это одно из самых почитаемых мест страны, куда уже пять веков непрерывным потоком идут паломники и туристы. Здесь вы увидите уникальную каменную икону Божией Матери Жировичской, возраст которой насчитывает более 500 лет, и ощутите удивительную атмосферу благодати и покоя. Вы познакомитесь с богатейшей историей обители, посетите величественный Успенский собор, живописные храмы и целебный источник. На территории также действует духовная академия — главный образовательный центр православия в Беларуси. Практическая информация: Вход на территорию — бесплатный. Экскурсионное обслуживание — платное. Заказать его можно в паломническом центре монастыря. Актуальные цены и расписание лучшего всего уточнять на официальном сайте монастыря или по контактному телефону. Монастырская трапезная (по желанию) Посещение монастырской трапезной — это не просто перекус, а возможность прикоснуться к традициям и быту монастыря. →Сынковичи Храм архангела Михаила Увидим уникальный храм-крепость XV века и помолимся у чудотворной иконы Божией Матери «Сынковичской», известной своими случаями исцеления. Все желающие смогут окунуться в святой купель на источнике. Присоединяйтесь к паломнической поездке. Практическая информация: Экскурсии и посещение купели рекомендуется согласовывать заранее. Точные условия и график уточняйте на официальных ресурсах прихода. Общее впечатление: За один день вы увидите мощь великих магнатов, возрождение из руин и ощутите благодать самого почитаемого монастыря. Важная информация:
- Оплата трансфера производится на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день поездки.
- Билеты в музеи, обед, услуги гидов или аудиогиды приобретаются самостоятельно на месте. Пожалуйста, возьмите с собой наличные, так как не во всех местах есть терминалы для оплаты картой.
- Надевайте удобную обувь, так как вас ждёт много ходьбы. Не забудьте взять с собой воду, перекус и, конечно, фотоаппарат, чтобы запечатлеть красоту этих мест!
- Мы обеспечим удобный трансфер из Гродно, чтобы вы могли сосредоточиться на впечатлениях, а не на организации поездки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортный трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Билеты в музеи
- Гиды и аудиогиды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гродно, ваш адрес проживания
Завершение: Гродно, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
9 окт 2025
Поездка понравилась! Артем - прекрасный водитель и приятный собеседник. Автомобиль комфортный. Побывали в четырех интересных и красивых местах за одну поездку.
Входит в следующие категории Гродно
