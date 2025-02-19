Дом-музей Элизы Ожешко – экскурсии в Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом-музей Элизы Ожешко» в Гродно, цены от 4950 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
На машине
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гродно
Вас ждёт увлекательное путешествие по Гродно: замки, костёлы и легенды города откроются с новой стороны. Присоединяйтесь к автопешеходной экскурсии
Начало: По вашему адресу
Завтра в 18:00
10 мар в 18:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
Пешая
3 часа
-
10%
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
Индивидуальная экскурсия по Гродно раскроет тайны района Городница, созданного Антонио Тизенгаузом. Уникальные исторические объекты ждут вас на каждом шагу
Начало: В районе Покровского собора
Завтра в 10:30
10 мар в 10:30
5310 ₽5900 ₽ за всё до 7 чел.
Шерше ля фам, или Гродно в женских лицах
Пешая
2 часа
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Шерше ля фам, или Гродно в женских лицах
Отыскать след дамской туфельки в истории города
Начало: На улице Элизы Ожешко
Завтра в 10:30
10 мар в 10:00
4950 ₽5500 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    19 февраля 2025
    Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
    Игорь, спасибо за экскурсию, было очень интересно!
  • О
    Оксана
    10 февраля 2025
    Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
    Игорь прекрасный экскурсовод. С ним было интересно, познавательно, очень много исторических моментов, которые просто с книг не узнаешь. Рекомендуем)))
  • О
    Ольга
    6 января 2025
    Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
    Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))
    Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))
  • Д
    Дмитрий
    4 января 2025
    Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
    Замечательная экскурсия и замечательный экскурсовод! Очень интересная, живая подача материала, узнали много исторических фактов, легенд. Три часа пролетели незаметно, хотя
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    успели увидеть все главные локации Гродно. Игорь интересный собеседник, с удовольствием отвечал на все наши вопросы. Хочу всем порекомендовать, особенно в зимний период, эту экскурсию, так как формат автомобильно-пешеходный не дает замерзнуть))) Благодаря Игорю влюбились в этот красивый город! Желаем Игорю удачи и много благодарных экскурсантов!!!

  • А
    Альберт
    16 декабря 2024
    Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
    Андрей провел нам отличную экскурсию в Гродно, и эта экскурсия нам показалась даже интереснее чем классическая историческая по центру. Хотя,
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    конечно она предполагала нашу начальную подготовку. Андрей блестяще справился с задачей, заинтересовал нас рассказами о Гродно, архитектурных и городских объектах, информацией о людях, с которыми мы "познакомились" благодаря Андрею впервые. Андрей превосходно и глубоко владеет информацией, приятный собеседник и отличный рассказчик. Не покривлю, сказав, что нам очень повезло с Андреем, с его помощью нам удалось за 3 часа узнать город, в котором мы раньше не бывали. Очень рекомендую Андрея гостям, приезжающим в Гродно для познавательных целей.

  • В
    Вячеслав
    11 декабря 2024
    Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
    Брали экскурсию в дополнение к "Основным местам в Гродно" и не пожалели, огромный район наполненный исторически ценными объектами был раскрыт. Было очень интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Дом-музей Элизы Ожешко»

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Сколько стоит экскурсия по Гродно в марте 2025
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