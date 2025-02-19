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конечно она предполагала нашу начальную подготовку. Андрей блестяще справился с задачей, заинтересовал нас рассказами о Гродно, архитектурных и городских объектах, информацией о людях, с которыми мы "познакомились" благодаря Андрею впервые. Андрей превосходно и глубоко владеет информацией, приятный собеседник и отличный рассказчик. Не покривлю, сказав, что нам очень повезло с Андреем, с его помощью нам удалось за 3 часа узнать город, в котором мы раньше не бывали. Очень рекомендую Андрея гостям, приезжающим в Гродно для познавательных целей.