Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гродно
Вас ждёт увлекательное путешествие по Гродно: замки, костёлы и легенды города откроются с новой стороны. Присоединяйтесь к автопешеходной экскурсии
Начало: По вашему адресу
Завтра в 18:00
10 мар в 18:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
Индивидуальная экскурсия по Гродно раскроет тайны района Городница, созданного Антонио Тизенгаузом. Уникальные исторические объекты ждут вас на каждом шагу
Начало: В районе Покровского собора
Завтра в 10:30
10 мар в 10:30
5310 ₽
5900 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Шерше ля фам, или Гродно в женских лицах
Отыскать след дамской туфельки в истории города
Начало: На улице Элизы Ожешко
Завтра в 10:30
10 мар в 10:00
4950 ₽
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия19 февраля 2025Игорь, спасибо за экскурсию, было очень интересно!
- ООксана10 февраля 2025Игорь прекрасный экскурсовод. С ним было интересно, познавательно, очень много исторических моментов, которые просто с книг не узнаешь. Рекомендуем)))
- ООльга6 января 2025Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))
- ДДмитрий4 января 2025Замечательная экскурсия и замечательный экскурсовод! Очень интересная, живая подача материала, узнали много исторических фактов, легенд. Три часа пролетели незаметно, хотя
- ААльберт16 декабря 2024Андрей провел нам отличную экскурсию в Гродно, и эта экскурсия нам показалась даже интереснее чем классическая историческая по центру. Хотя,
- ВВячеслав11 декабря 2024Брали экскурсию в дополнение к "Основным местам в Гродно" и не пожалели, огромный район наполненный исторически ценными объектами был раскрыт. Было очень интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Дом-музей Элизы Ожешко»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Гродно
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Гродно в марте 2025
Сейчас в Гродно в категории "Дом-музей Элизы Ожешко" можно забронировать 3 экскурсии от 4950 до 6500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Гродно на 2025 год по теме «Дом-музей Элизы Ожешко», 7 ⭐ отзывов, цены от 4950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май