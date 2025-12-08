Отправьтесь в комфортное путешествие на BMW 5 Series с кожаным салоном, панорамной крышей и климат-контролем.
Вы посетите руины дворца Сапегов в Ружанах, сказочный замок Пусловских в Коссово, древний Жировичский монастырь и храм-крепость 15 века в Сынковичах. Я буду вашим водителем и фотографом — помогу сделать лучшие снимки в ключевых точках маршрута.
Описание трансфер
9:00 — выезд из Гродно
10:30–11:45 — Ружаны: дворец Сапегов
- Впечатляющие ворота в стиле классицизм.
- Руины белорусского Версаля.
- Экспозиции в музейных флигелях.
12:15–14:30 — Коссово: дворец Пусловских и усадьба
- Сказочный неоготический замок.
- Экскурсия с легендами о привидениях и подземельях.
- Усадьба-музей Тадеуша Костюшко.
15:30–16:30 — Жировичи: Свято-Успенский монастырь
- Почитаемая Жировичская икона Божией Матери.
- Успенский собор, Явленская церковь, святой источник.
- Посещение монастырской лавки и (по желанию) трапезной.
16:50–17:25 — Сынковичи: храм-крепость Архангела Михаила
- Один из старейших храмов Беларуси (15 век).
- Чудотворная икона и святой источник с купелью.
17:25–19:30 — обратный путь в Гродно
Организационные детали
- Поедем на BMW 5 Series 2023 года. По запросу предоставим детское кресло.
- Поездка проходит без спешки и строго по вашему ритму: возможны остановки для фото и кофе-брейка.
- Маршрут можно изменить или адаптировать по вашему желанию. Уточняйте в переписке.
- С вами буду я или другой водитель из нашей команды
.
- Экскурсия в Ружанах (музей):
— Взрослые — 7 бел. руб. за чел.
— Студенты/школьники — 5 бел. руб. за чел.
— Пенсионеры — 6 бел. руб. за чел.
— Дети до 7 лет — бесплатно.
- Коссово (дворец и усадьба):
— Взрослые — 17 бел. руб. за чел.
— Студенты и школьники — 9 бел. руб. за чел.
— Пенсионеры — 14 бел. руб. за чел.
— Дети до 7 лет — бесплатно.
- Обед в монастырской трапезной (по желанию) — от 10 бел. руб. за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Гродно
Я родом из прекрасного города Гродно. За рулём с 2012 года, и для меня безопасность и комфорт пассажира — на первом месте. Именно поэтому езжу аккуратно, строго соблюдаю ПДД и не отвлекаюсь на разговоры во время движения. Всегда вежлив и точен. Эти принципы полностью совпадают с миссией нашей команды: мы делаем каждую поездку максимально удобной и, что главное, безопасной.
Входит в следующие категории Гродно
