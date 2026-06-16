Приглашаем вас прогуляться по Замковой улице — месту, где особенно чувствуется атмосфера старого европейского Гродно. По пути вас ждут исторические здания, уютные кофейни и красивые виды на городские холмы и замки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Профессиональный фотограф подскажет удачные ракурсы и поможет чувствовать себя комфортно перед камерой, поэтому специальная подготовка к съёмке не потребуется. Мы создаём живые и естественные фотографии, сохраняя атмосферу вашего путешествия и искренние эмоции.

Фотопрогулка подойдёт индивидуальным путешественникам, парам, семьям и компаниям друзей. Это возможность не только познакомиться с одним из самых красивых городов Беларуси, но и увезти домой профессиональные фотографии вместо случайных селфи и снимков на телефон.

Организационные детали