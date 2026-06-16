Приглашаем вас прогуляться по Замковой улице — месту, где особенно чувствуется атмосфера старого европейского Гродно. По пути вас ждут исторические здания, уютные кофейни и красивые виды на городские холмы и замки.
Описание фото-прогулки
Профессиональный фотограф подскажет удачные ракурсы и поможет чувствовать себя комфортно перед камерой, поэтому специальная подготовка к съёмке не потребуется. Мы создаём живые и естественные фотографии, сохраняя атмосферу вашего путешествия и искренние эмоции.
Фотопрогулка подойдёт индивидуальным путешественникам, парам, семьям и компаниям друзей. Это возможность не только познакомиться с одним из самых красивых городов Беларуси, но и увезти домой профессиональные фотографии вместо случайных селфи и снимков на телефон.
Организационные детали
- Мы снимаем на Canon EOS RP и Sony Alpha 7 III
- Через день день после прогулки вы получите больше 100 фото — из них 10 в цветокоррекции (на ваш выбор)
- С вами будет один из фотографов нашего проекта
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Замковой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 224 туристов
Мы — объединение профессиональных фотографов. Мы отбираем лучшие, самые красивые локации и организовываем короткие фотосессии. Очень многие остаются в восторге от того, что всего за 15–30 минут можно получить 100+ профессиональных фото и память на всю жизнь.
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