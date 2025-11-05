Большая удача попасть к человеку, который знает и самое главное любит свое дело. Анастасия именно такая, ее любовь к своему городу было слышно в каждом рассказе, в каждом предложении. Очень

приятно, что человек не ограничивается сухими фразами и строго регламента времени, а старается показать больше, лучше. Что поесть, где поесть, что посетить, куда сходить, информация на любой вкус. В Гродно захотелось вернуться и основательно в нем погулять 😊

Большая удача попасть к Нилу, который знает и самое главное любит свое дело. Анастасия именно такая, ее любовь к своему городу было слышно в каждом рассказе, в каждом предложении. Очень

приятно, что человек не ограничивается сухими фразами и строго регламента времени, а старается показать больше, лучше. Что поесть, где поесть, что посетить, куда сходить, информация на любой вкус. В Гродно захотелось вернуться и основательно в нем погулять 😊

Natalia

Экскурсовод Анастасия понравилась, экскурсия очень насыщенная, рассказала и обошли буквально весь центр города. Ходили с наушником, что было очень удобно. Группа небольшая.

Не понравилось, что организатор долго отвечал на вопросы при бронировании, не смог подсказать, где завершается экскурсия (у нас был забронирован ресторан сразу после, надо было понимать, успеем ли), а также по др. организационным вопросам.