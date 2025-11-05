Утренние часы — это лучшее время, чтобы насладиться городом в спокойном ритме.
Улицы ещё не оживлены, река Неман отражает первые солнечные лучи, а дома выглядят особенно атмосферно.
За два часа вы познакомитесь с ключевыми местами, услышите легенды и истории, которые скрываются за фасадами, и прочувствуете дух старого города.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия — главный храм города и архитектурный шедевр барокко
- Старый и Новый замки — символы средневекового и барочного наследия
- Узкие мощёные улочки с уютными двориками и старинными домами
- Костёл Девы Марии с красивым фасадом и легендами
- Набережную Немана с утренними видами на реку и мосты
- И другие знаковые места
Вы узнаете:
- О прошлом Гродно — от средневекового поселения до современного культурного центра
- Истории и значении Кафедрального собора
- Архитектурных особенностях костёлов, дворцов, замков и жилых кварталов
- Легендах старого города
- Символических местах и памятниках, которые отражают характер Гродно
А ещё мы дадим советы для утренних прогулок: уютные кафе, лучшие точки для фото и необычные локации.
Организационные детали
- Оплата оставшейся суммы экскурсии — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь
- Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды
ежедневно в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1447 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской площади или Замковая 19
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Гродно
Провели экскурсии для 57334 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
Отзывы и рейтинг
4.8
Наталья
5 ноя 2025
Большая удача попасть к человеку, который знает и самое главное любит свое дело. Анастасия именно такая, ее любовь к своему городу было слышно в каждом рассказе, в каждом предложении. Очень
Natalia
31 окт 2025
Экскурсовод Анастасия понравилась, экскурсия очень насыщенная, рассказала и обошли буквально весь центр города. Ходили с наушником, что было очень удобно. Группа небольшая.
Не понравилось, что организатор долго отвечал на вопросы при бронировании, не смог подсказать, где завершается экскурсия (у нас был забронирован ресторан сразу после, надо было понимать, успеем ли), а также по др. организационным вопросам.
Е
Елена
11 окт 2025
Сергей превосходный экскурсовод
Умел захватить внимание
Материал подан интересно, с юмором, запоминающееся
Знания и причастность Сергей ко многим знаковым местам Гродно добавило и колорита и интереса к экскурсии
3 часа пролетели незаметно
Входит в следующие категории Гродно
