презентовать объект экскурсии, без личных предпочтений и трактовок.

1. «Трон польских царей был вывезен из Гродно в Санкт-Петербург и переделан по приказу Екатерины-2 в унитаз. В знак ненависти Екатерины к полякам и к царству польскому. А затем Екатерина умерла на этом унитазе-троне в страшных мучениях.» это поведал нам экскурсовод! ///// По факту это фантазии и она ничего общего с историей и подтверждениями либо воспоминаниями современников Екатерины из её двора не был зафиксирован. /////

2. ⁠ «Реставрация замка в Гродно была проведена ужасно и там совершенно ничего нет, что заслуживает осмотра. Это фантазии реставраторов и архитекторов, которые создали объект - не имеющий ничего общего с историко-культурным объектом, это объект который не заслуживает внимания…». ///// без экскурсовода, самостоятельно посетил замок и он мне понравился. Это туристический объект, который достойно выглядит. ////

3. ⁠ «Памятник маршалу Соколовскому» - стоит в городе незаслуженно. Это наследие Советского Союза и прошлого, которое не имеет никакого отношения к истории Гродно. Памятник просто так поставили, это недоразумение…»//// маршал родился в Гродненской области и факт установки его памятника в городе - это абсолютно понимаемое решение/////

4. ⁠ «Фрагмент мозаики с тремя старцами, в храме. К сожалению в последние годы очень много туристов из России, а потому мозаика увы пострадала. Российские туристы отколупливают кусочки фрески себе на память….» /// пообщались с другими экскурсоводами, которые очень удивились и уверили нас что мозаика в неизменном виде и фактов вандализма с ней не было////

4. ⁠ «Московское княжество, а затем и Российская империя всегда стремилась покорить местные Земли, земли царства Польского. Московский царь тишайший алексей михайлович - во время взятия им Гродно, по его приказу было истреблено 1/3 всего населения города. Город обезлюдел, именно поэтому в него активно привлекали переселенцев Еврейской национальности….»

//// исторические хроники сообщают о том что царь своим указом строжайше запретил любые грабежи и убийства мирного населения в городах Белой Руси. И действительно евреев он активно приглашал в город, но это не связано с проведенным геноцидом с 1/3 жителей/////

5. ⁠ При советской власти очень много в городе уничтожили исторических объектов. Театр вот построили на въезде в город, вместо католического храма. Ещё несколько объектов на улице Советской уничтожили Чтобы встречать приезжающих туристов из Запалной Европы на Олимпийские игры 80, современным объектом. То же самое и с ж/д вокзалом….//// Вокзал безусловно не является верхом архитектуры, но здание ТЕАТРА на высоком берегу реки - смотрится замечательно. Зачем экскурсоводу акцентировать внимание во время экскурсии про утерянные исторические объекты по вине коммунистов и акцентировать на это внимание???? Вот странно и не понятно! ///

6. ⁠ «В современном Гродно проводится насильственная русификация. Она была и раньте во времена Российской империи и во времена СССР. Вывески на магазинах слишком много на русском, уменьшается количество школ с преподаванием на белорусском языке, убираются некоторые исторические таблички и памятные знаки со зданий города.»///весьма странные утверждения…..///

После экскурсии остались достаточно странные послевкусия.