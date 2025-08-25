Мои заказы

Погулять по улицам вековой истории
Познакомьтесь с богатым наследием и уникальной архитектурой одного из старейших городов Беларуси! С опытным гидом вы пройдётесь по уютному Старому городу, услышите легенды и факты, которые делают Гродно особенным.
4.9
66 отзывов
Гродно как на ладони© Кирилл
Гродно как на ладони© Кирилл
Гродно как на ладони© Кирилл

Описание экскурсии

Костёл Св. Франциска Ксаверия — один из ярких примеров барочной архитектуры.

Променад по старинным улочкам Старого города с рассказами о сохранившихся домах 16–18 веков, дворцах и особняках.

Прогулка по территории Старого замка с историческими и архитектурными памятниками.

Знакомство с Новым замком — резиденцией литовских князей и символом эпохи Ренессанса.

Прогулка по живописной набережной реки Неман.

Мы поговорим:

  • О ключевых этапах развития Гродно
  • Архитектуре и культурном наследии — костёлах, синагогах, дворцах и жилых кварталах
  • Городских легендах, судьбах знаменитых горожан и малозаметных деталях, раскрывающих дух города
  • Влиянии разных эпох и народов на облик и атмосферу Гродно
  • Где вкусно поесть и что ещё посмотреть

Организационные детали

  • Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу НБ Республики Беларусь на день проведения
  • Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1447 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Гродно
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 и 13:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Гродно
Провели экскурсии для 56985 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
читать дальше

яркие впечатления, чувство причастности и желание вернуться. Наши гиды — профессионалы, любящие Беларусь. Мы предлагаем как классические обзорные экскурсии, так и эксклюзивные путешествия. Глубокие знания и уникальный подход позволяют нам создавать авторские маршруты, которые открывают Беларусь с новой стороны. Мы сочетаем академические знания с лёгкостью и доступностью и превращаем сложную историю в захватывающий рассказ. Надеемся на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
62
4
3
3
2
1
1

Фотографии от путешественников


О
Оксана
25 авг 2025
Очень хотела,чтобы экскурсоводом был именно Сергей Рыбак, и вот оно....сбылось. Почти 4 часа вместо трёх ,как на одном дыхании! Сергей рассказал огромное количество исторических сведений о Гродно, отвечал на ВСЕ
читать дальше

вопросы,шутил! Экскурсия с известным реставратором-это везение! Представляете, мы держали в руках деревянный палец одного из апостолов. Он датирован 1680 годом.😲. Экскурсия ещё сопровождалась фотографиями. Спасибо,Сергею! Влюбилась в Гродно и благодаря Вам тоже.

Дата посещения: 24 августа 2025
Елена
Елена
5 ноя 2025
Анастасия замечательный увлеченный экскурсовд. Интересная содержательная информация. Доходчиво,в доступной форме,с тонким юмором. Воспринимается легко и живо. Много иллюстраций с видами старого города,дополненные чудесным расскажи создали в воображении картину средневекового Гродно. Получили огромное удовольствие и незабываемые впечатления от экскурсии. С удовольствием приедем ещё.

В
Войнилович
23 окт 2025
Прекрасный рассказ компетентного и знающего предмет человека.
М
Мария
7 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Александре! Было очень приятно слушать, Александра очень понятно и логично преподносит материал, 3 часа пролетели незаметно. Запомнилась вся экскурсия, несмотря на то, что было много исторических фактов и дат, сразу видно что человек любит свое дело и делает его на 5+ 🩷
Елена
Елена
5 окт 2025
Экскурсовод в ходе экскурсии, выдал нам массу интересных, на его взгляд суждений и мнений, которые можно кратко охарактеризовать как псевдоисторические «байки». Я уверен что экскурсовод, как артист в театре должен
читать дальше

презентовать объект экскурсии, без личных предпочтений и трактовок.
1. «Трон польских царей был вывезен из Гродно в Санкт-Петербург и переделан по приказу Екатерины-2 в унитаз. В знак ненависти Екатерины к полякам и к царству польскому. А затем Екатерина умерла на этом унитазе-троне в страшных мучениях.» это поведал нам экскурсовод! ///// По факту это фантазии и она ничего общего с историей и подтверждениями либо воспоминаниями современников Екатерины из её двора не был зафиксирован. /////
2. ⁠ «Реставрация замка в Гродно была проведена ужасно и там совершенно ничего нет, что заслуживает осмотра. Это фантазии реставраторов и архитекторов, которые создали объект - не имеющий ничего общего с историко-культурным объектом, это объект который не заслуживает внимания…». ///// без экскурсовода, самостоятельно посетил замок и он мне понравился. Это туристический объект, который достойно выглядит. ////
3. ⁠ «Памятник маршалу Соколовскому» - стоит в городе незаслуженно. Это наследие Советского Союза и прошлого, которое не имеет никакого отношения к истории Гродно. Памятник просто так поставили, это недоразумение…»//// маршал родился в Гродненской области и факт установки его памятника в городе - это абсолютно понимаемое решение/////
4. ⁠ «Фрагмент мозаики с тремя старцами, в храме. К сожалению в последние годы очень много туристов из России, а потому мозаика увы пострадала. Российские туристы отколупливают кусочки фрески себе на память….» /// пообщались с другими экскурсоводами, которые очень удивились и уверили нас что мозаика в неизменном виде и фактов вандализма с ней не было////
4. ⁠ «Московское княжество, а затем и Российская империя всегда стремилась покорить местные Земли, земли царства Польского. Московский царь тишайший алексей михайлович - во время взятия им Гродно, по его приказу было истреблено 1/3 всего населения города. Город обезлюдел, именно поэтому в него активно привлекали переселенцев Еврейской национальности….»
//// исторические хроники сообщают о том что царь своим указом строжайше запретил любые грабежи и убийства мирного населения в городах Белой Руси. И действительно евреев он активно приглашал в город, но это не связано с проведенным геноцидом с 1/3 жителей/////
5. ⁠ При советской власти очень много в городе уничтожили исторических объектов. Театр вот построили на въезде в город, вместо католического храма. Ещё несколько объектов на улице Советской уничтожили Чтобы встречать приезжающих туристов из Запалной Европы на Олимпийские игры 80, современным объектом. То же самое и с ж/д вокзалом….//// Вокзал безусловно не является верхом архитектуры, но здание ТЕАТРА на высоком берегу реки - смотрится замечательно. Зачем экскурсоводу акцентировать внимание во время экскурсии про утерянные исторические объекты по вине коммунистов и акцентировать на это внимание???? Вот странно и не понятно! ///
6. ⁠ «В современном Гродно проводится насильственная русификация. Она была и раньте во времена Российской империи и во времена СССР. Вывески на магазинах слишком много на русском, уменьшается количество школ с преподаванием на белорусском языке, убираются некоторые исторические таблички и памятные знаки со зданий города.»///весьма странные утверждения…..///
—/——
После экскурсии остались достаточно странные послевкусия.

Кирилл
Кирилл
Ответ организатора:
Добрый день! Приношу извинения за те моменты, где информация была представлена не до конца корректно. Мы проведем дополнительную работу с гидом, чтобы формулировки было точнее, без возможной двоякой трактовки.
В
Виктория
3 окт 2025
Экскурсовод Александра большая умничка!!! Интересно, познавательно, с юмором)) ответила на все вопросы, завела нас погреться, рассказала где покушать)) и даже сделала нам шикарное фото)) в общем 10 баллов из 5-ти)

И
Ирина
28 сен 2025
Прошлась по Гродно в сопровождении гида-реставратора Сергея! Это потрясающая экскурсия с погружением в историю города. С посвящением в тонкости технологий, примененных при строительстве древних зданий… при этом это было очень
читать дальше

интересно узнать от Сергея секреты обработки поверхностей для сохранения скульптурных элементов вне помещений!
Экскурсия была проведена настолько интересно и душевно, что даже не заметила как она подошла к завершению…
С удовольствием бы прошлась с Сергеем в качестве гида и по другим частям города, наверняка у него в запасе есть увлекательные истории этого прекрасного города!


Л
Людмила
28 сен 2025
Большое спасибо Александре за грамотное и доступное изложение материала. Понятно и просто. Группа 8 человек, наличие аппаратуры - все слышно и доступно. Маршрут замечательный - не устали, но и сделали прекрасные фото.
Анна
Анна
28 сен 2025
Большое спасибо гиду Сергею за увлекательный рассказ про историю Гродно. Очень познавательно, с уникальным видением и деталями. Очень рекомендую.

Лариса
Лариса
26 сен 2025
Ольга - лучший экскурсовод, которого мы встречали в наших поездках! Точнее, она не экскурсовод, она краевед, который очень любит свою малую родину. Рассказывает очень интересно, не поверхностно, как сейчас это нередко встречается. Искренне рекомендую!

Т
Татьяна
26 сен 2025
Замечательная экскурсия, Ольга просто великолепный рассказчик и очень деликатный человек. Время экскурсии пролетело незаметно. Мы в восторге от Гродно и от экскурсии)
Ольга
Ольга
24 сен 2025
Экскурсия прошла великолепно! Гид Ангелина настоящий профессионал! Ответила на все наши вопросы, рассказывала очень интересно, много дат, узнали много новых фактов из истории Белоруссии. Слушали на одном дыхании, огромное спасибо за экскурсию!
Марина
Марина
23 сен 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия по основным местам Гродно. Рекомендую)
Дмитрий
Дмитрий
21 сен 2025
Сам экскурсовод - разносторонний человек, занимающийся любимым делом, потому 3 часа проходят оригинально, познавательно, позитивно.
По ранее хоженным местам пройтись ещё раз оказалось гораздо интереснее с настолько классным сопровождением!
Всячески рекомендую экскурсию. Спасибо, успехов!
С
Садчикова
21 сен 2025
Огромное спасибо за экскурсию! Экскурсовод очень интересно и доступно все рассказывает. Прекрасно провели время. Хочется вернуться в Гродно ещё раз!

