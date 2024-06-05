Экскурсии проходящие только летом в Гродно

Найдено 8 экскурсий в категории «Летние» в Гродно, цены от 50 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Гродно в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
36 отзывов
Прогулка по Гродно в мини-группе: замки, церкви и старинные часы
Прогуляйтесь по мощёным улочкам Гродно, основанного в 1128 году. Полюбуйтесь старинной застройкой и узнайте, как здесь превращали дерево в мрамор
Начало: Советская площадь
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:30, в пятницу и субботу в 10:30 и 13:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
18501 665 за человека
Обаяние Гродно
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
253 отзыва
Обаяние Гродно: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его историческим улочкам. Узнайте о ключевых местах города, его богатой истории и уникальной архитектуре
Начало: По согласованию
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
47014 231 за всё до 10 чел.
Летописный Гродно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Уникальная экскурсия по историческим местам Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его древним улицам, изучая архитектурные шедевры и слушая увлекательные истории о городе
Начало: У Синагоги
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:30
50 за всё до 10 чел.
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
32 отзыва
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
Театрализованный вечерний сити-тур «Тайны города» в Гродно с элементами анимации и магии. Погружение в атмосферу тайн и загадок с наушниками и мантиями
Начало: В районе замков
Завтра в 21:30
10 июня в 23:15
1 865 за человека
Загадочный район Городница + органный концерт
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
7 отзывов
Загадочный район Городница + органный концерт
Погрузитесь в атмосферу Гродно 18 века, посетив исторический район Городница и насладившись органным концертом в кирхе
Начало: На площади Тызенгауза
Завтра в 15:00
14 июня в 15:00
1 500 за человека
Гродно - город на стыке цивилизаций
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Гродно - город на стыке цивилизаций
Многим путешественникам кажется, что если Гродно находится в Западной Беларуси, то все здесь отмечено польским влиянием. Это не совсем так
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
5 721 за всё до 5 чел.
Предания старого Гродно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Предания старого Гродно
Прогуляться брусчатыми мостовыми, полюбоваться старинными особняками и узнать секреты былых времен
Начало: улица Колючинская 23
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 5 000 за всё до 10 чел.
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
6 отзывов
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописным деревням Гродненщины, узнайте об их истории и насладитесь красотой архитектуры
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    5 июня 2024
    Обаяние Гродно
    4 июня 2024 г были на экскурсии, гид Анастасия. Мы в восторге! Гид супер! Всем рекомендую!
  • Ю
    Юрий
    5 июня 2024
    Летописный Гродно
    Светлана предложила замену (по слухам, у нее был день рождения;) в лице Татьяны. Татьяна провела прекрасную экскурсию, очень много рассказала и показала, ответила на кучу вопросов. Большое спасибо за отлично проведенное время.
  • Е
    Евгений
    2 июня 2024
    «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
    Удивительное приключение в Гродно!!! Эммерсивное шоу на высочайшем уровне, спасибо большое организаторам!!! Всем рекомендую!!!
  • Е
    Евгений
    2 июня 2024
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Спасибо большое за прекрасную экскурсию!!! Всё было супер!!!! Всем рекомендую!!!
  • Я
    Яна
    2 июня 2024
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Очень интересная экскурсия
  • И
    Иван
    31 мая 2024
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Была очень познавательная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности Гродно за три часа
    Была очень познавательная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности Гродно за три часаБыла очень познавательная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности Гродно за три часа
  • Н
    Немцев
    30 мая 2024
    Обаяние Гродно
    Невероятно интересная и насыщенная экскурсия. Сергей не просто гид, он еще и скульптор и художник и историк. Он знает больше чем просто гид))Все подробно и в деталях, с большой любовью к городу)) Однозначно рекомендуем экскурсию с Сергеем) Спасибо большое!))
  • н
    наталья
    29 мая 2024
    «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
    Потрясающая экскурсия! Необычная, интригующая, создающая полное погружение в историю! Неординарная подача материала! Спасибо организаторам и ведущим. Маршрут продуман отлично, нигде
    читать дальше

    не было задержек и ожиданий, все актёры были вовремя на местах. Отдельный респект "тюремному доктору" и "золотому" ведущему. Приятные сюрпризы в виде чая, монетки и "лечения" добавили теплоты группе. Обязательно к посещению! Такую пометку надо ставить на анонсе данной экскурсии.

  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
    Очень интересная экскурсия, спасибо организаторам
  • Р
    Ростислав
    28 мая 2024
    Обаяние Гродно
    Спасибо Наталье за увлекательную экскурсию. Было очень интересно и не скучно. Узнали много о городе и Беларуси в целом, начиная с древних времен и по сегодняшний день.

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Летние»

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  1. Самое главное
  2. Советская улица
Сколько стоит экскурсия по Гродно в июне 2024
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