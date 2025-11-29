Мои заказы

Гродно: от замков до Немана

История, архитектура и самые красивые виды старинного города
Экскурсия сочетает в себе автопутешествие и короткие прогулки по самым атмосферным местам. Идеально подходит для первого знакомства с городом. Вы проедете по главным улицам и площадям. Увидите Фарный костёл, Старый и Новый замки, Замковую улицу и панорамы Немана. Прогуляетесь по уютным пешеходным кварталам и услышите живые истории от местного гида.
Гродно: от замков до Немана© Кирилл
Гродно: от замков до Немана© Кирилл
Гродно: от замков до Немана© Кирилл

Описание экскурсии

Знакомство с центром

Начало экскурсии — в центральной части города. Короткая обзорная остановка на Советской площади, где сочетаются архитектура 19–20 веков и живая городская атмосфера.

Фарный костёл и кварталы Старого города

Пешеходная прогулка по историческим улицам с осмотром Фарного костёла Святого Франциска Ксаверия — одного из самых красивых барочных храмов Восточной Европы. Вы узнаете о легендах и событиях, связанных с иезуитами и самим Стефаном Баторием.

Старый и Новый замки

Переезд к символам Гродно и свидетелям великокняжеской эпохи. Гид расскажет о жизни двора и роли города в истории Речи Посполитой, покажет лучшие точки для фото.

Хоральная синагога и улица Замковая

Короткая прогулка к Хоральной синагоге, одной из старейших в регионе. Здесь вы узнаете о еврейском наследии Гродно и о том, как многоконфессиональность сделала город уникальным.

Древние кварталы и виды на Неман

Переезд к смотровым площадкам, откуда открываются панорамы Старого города, замков и реки Неман. Это один из самых живописных видов в Беларуси.

Площадь Ленина и драмтеатр

Финальный аккорд экскурсии — набережная с видом на драматический театр и площадь Ленина, где сочетаются советское наследие и дух современного Гродно.

Мы обсудим:

  • историю Гродно — от княжеской резиденции до современного города
  • архитектурное многообразие: готику, барокко, классицизм и модерн
  • мультикультурность Гродно: католицизм, православие, иудаизм и их влияние на облик города
  • гродненские легенды и тайны

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном легковом автомобиле
  • Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБРБ в день проведения экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой сертифицированный гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Гродно
Провели экскурсии для 57216 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
читать дальше

яркие впечатления, чувство причастности и желание вернуться. Наши гиды — профессионалы, любящие Беларусь. Мы предлагаем как классические обзорные экскурсии, так и эксклюзивные путешествия. Глубокие знания и уникальный подход позволяют нам создавать авторские маршруты, которые открывают Беларусь с новой стороны. Мы сочетаем академические знания с лёгкостью и доступностью и превращаем сложную историю в захватывающий рассказ. Надеемся на скорую встречу!

Входит в следующие категории Гродно

Похожие экскурсии из Гродно

Трансфер из Гродно в Мирский и Несвижский замки и обратно
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Мирский и Несвижский замки и обратно
С комфортом доехать до главных замков Беларуси
Начало: От места вашего пребывания в Гродно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 026 ₽ за всё до 4 чел.
Из Гродно - к романтичным белорусским замкам
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Гродно - к романтичным белорусским замкам
Погрузитесь в историю и романтику белорусских замков. Путешествие через Новогрудок, Мир и Несвиж откроет вам тайны прошлого и легенды этих мест
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
24 900 ₽ за всё до 10 чел.
Трансфер из Гродно в главные замки Беларуси - и обратно
На машине
11 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в главные замки Беларуси - и обратно
Увидеть Мир, Несвиж и Новогрудок
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гродно. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гродно