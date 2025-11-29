Экскурсия сочетает в себе автопутешествие и короткие прогулки по самым атмосферным местам. Идеально подходит для первого знакомства с городом. Вы проедете по главным улицам и площадям. Увидите Фарный костёл, Старый и Новый замки, Замковую улицу и панорамы Немана. Прогуляетесь по уютным пешеходным кварталам и услышите живые истории от местного гида.

Описание экскурсии

Знакомство с центром

Начало экскурсии — в центральной части города. Короткая обзорная остановка на Советской площади, где сочетаются архитектура 19–20 веков и живая городская атмосфера.

Фарный костёл и кварталы Старого города

Пешеходная прогулка по историческим улицам с осмотром Фарного костёла Святого Франциска Ксаверия — одного из самых красивых барочных храмов Восточной Европы. Вы узнаете о легендах и событиях, связанных с иезуитами и самим Стефаном Баторием.

Старый и Новый замки

Переезд к символам Гродно и свидетелям великокняжеской эпохи. Гид расскажет о жизни двора и роли города в истории Речи Посполитой, покажет лучшие точки для фото.

Хоральная синагога и улица Замковая

Короткая прогулка к Хоральной синагоге, одной из старейших в регионе. Здесь вы узнаете о еврейском наследии Гродно и о том, как многоконфессиональность сделала город уникальным.

Древние кварталы и виды на Неман

Переезд к смотровым площадкам, откуда открываются панорамы Старого города, замков и реки Неман. Это один из самых живописных видов в Беларуси.

Площадь Ленина и драмтеатр

Финальный аккорд экскурсии — набережная с видом на драматический театр и площадь Ленина, где сочетаются советское наследие и дух современного Гродно.

Мы обсудим:

историю Гродно — от княжеской резиденции до современного города

архитектурное многообразие: готику, барокко, классицизм и модерн

мультикультурность Гродно: католицизм, православие, иудаизм и их влияние на облик города

гродненские легенды и тайны

Организационные детали