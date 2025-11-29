История, архитектура и самые красивые виды старинного города
Экскурсия сочетает в себе автопутешествие и короткие прогулки по самым атмосферным местам. Идеально подходит для первого знакомства с городом. Вы проедете по главным улицам и площадям. Увидите Фарный костёл, Старый и Новый замки, Замковую улицу и панорамы Немана. Прогуляетесь по уютным пешеходным кварталам и услышите живые истории от местного гида.
Описание экскурсии
Знакомство с центром
Начало экскурсии — в центральной части города. Короткая обзорная остановка на Советской площади, где сочетаются архитектура 19–20 веков и живая городская атмосфера.
Фарный костёл и кварталы Старого города
Пешеходная прогулка по историческим улицам с осмотром Фарного костёла Святого Франциска Ксаверия — одного из самых красивых барочных храмов Восточной Европы. Вы узнаете о легендах и событиях, связанных с иезуитами и самим Стефаном Баторием.
Старый и Новый замки
Переезд к символам Гродно и свидетелям великокняжеской эпохи. Гид расскажет о жизни двора и роли города в истории Речи Посполитой, покажет лучшие точки для фото.
Хоральная синагога и улица Замковая
Короткая прогулка к Хоральной синагоге, одной из старейших в регионе. Здесь вы узнаете о еврейском наследии Гродно и о том, как многоконфессиональность сделала город уникальным.
Древние кварталы и виды на Неман
Переезд к смотровым площадкам, откуда открываются панорамы Старого города, замков и реки Неман. Это один из самых живописных видов в Беларуси.
Площадь Ленина и драмтеатр
Финальный аккорд экскурсии — набережная с видом на драматический театр и площадь Ленина, где сочетаются советское наследие и дух современного Гродно.
Мы обсудим:
историю Гродно — от княжеской резиденции до современного города
архитектурное многообразие: готику, барокко, классицизм и модерн
мультикультурность Гродно: католицизм, православие, иудаизм и их влияние на облик города
гродненские легенды и тайны
Организационные детали
Поедем на комфортабельном легковом автомобиле
Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБРБ в день проведения экскурсии
Экскурсию для вас проведу я или другой сертифицированный гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Кирилл — ваша команда гидов в Гродно
Провели экскурсии для 57216 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой читать дальше
яркие впечатления, чувство причастности и желание вернуться.
Наши гиды — профессионалы, любящие Беларусь. Мы предлагаем как классические обзорные экскурсии, так и эксклюзивные путешествия. Глубокие знания и уникальный подход позволяют нам создавать авторские маршруты, которые открывают Беларусь с новой стороны. Мы сочетаем академические знания с лёгкостью и доступностью и превращаем сложную историю в захватывающий рассказ.
Надеемся на скорую встречу!