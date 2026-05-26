Открыть для себя необычные локации, наполненные историей и повседневной жизнью
В одном маршруте я собрал самобытные и запоминающиеся места рядом с Гродно.
Вы посетите труднодоступные скрытые локации, где сложно встретить обычных туристов, взглянете на прошлое королевского города с неожиданного ракурса и почувствуете особую атмосферу в каждой точке поездки.
Две старинные водяные мельницы. Вы услышите о белорусских водопадах, вдохновитесь волшебными пейзажами и колоритными руинами.
Меловые карьеры — частичка «белорусских Мальдив», раскиданных по разным уголкам Гродненской области. Высокие белые берега и голубая вода невероятных оттенков — отличное место для отдыха и атмосферных фотографий.
Несколько фортов времён Первой мировой войны. У каждого из них своя удивительная печальная история.
Юбилейное озеро — тихий уголок нетронутой природы в черте Гродно. А совсем рядом — старейший аэродром Беларуси, появившийся здесь в годы Первой мировой войны.
Необычная архитектура в тихом пригороде. Вы увидите здание с вековой историей, в котором до сих пор живут люди. Узнаете о закопанском стиле и архитектурном наследии, которое оставила в Беларуси эпоха межвоенной Польши.
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Opel Zafira 2013 года. При необходимости можно установить детское автокресло или бустер
На многих локациях непростой природный рельеф местности. Будьте готовы шагать по лесным тропинкам и взбираться на небольшие возвышенности. Обязательно наденьте удобную обувь и приготовьтесь к приключениям
Дети до 7 лет могут посетить экскурсию бесплатно
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Гродно
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 172 туристов
Я коренной житель этого города, краевед и любитель истории. Много путешествую не только по Гродно и Гродненской области, но и по всей Беларуси, каждый раз открывая для себя новую удивительную грань нашей прекрасной страны. Готов поделиться с вами своими знаниями, впечатлениями и увлекательными маршрутами.
Е
Евгений
Экскурсия очень понравилась. Сергей показал тихие и интересные места. Те, где нет толп автобусных экскурсий, те, где исторические события спрятались в лесах, те, где спокойно и комфортно. Экскурсия проходит на комфортном авто, останавливались вблизи достопримечательностей, что очень удобно. Рекомендую к посещению.
мария
Мне очень понравилась поездка. Маршрут продуманный - здесь и красоты природы, и живописный развалины, и страницы истории Гродно, связанные с Первой Мировой Войной. Сергей замечательный рассказчик, эрудит, и просто очень приятный собеседник и человек. Время пролетело незаметно, и хотя экскурсия была довольно длительная, я вернулась в город отдохнувшая и полная сил. Очень, очень рекомендую именно эту экскурсию!! Не пожалеете!
Сергей
Ответ организатора:
Спасибо, что поделились впечатлениями! Мне было приятно провести для Вас экскурсию и видеть Ваш интерес к истории. Приезжайте еще!
