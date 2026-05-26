Гродно. Неформальный пригород

Открыть для себя необычные локации, наполненные историей и повседневной жизнью
В одном маршруте я собрал самобытные и запоминающиеся места рядом с Гродно.

Вы посетите труднодоступные скрытые локации, где сложно встретить обычных туристов, взглянете на прошлое королевского города с неожиданного ракурса и почувствуете особую атмосферу в каждой точке поездки.
Описание экскурсии

Две старинные водяные мельницы. Вы услышите о белорусских водопадах, вдохновитесь волшебными пейзажами и колоритными руинами.

Меловые карьеры — частичка «белорусских Мальдив», раскиданных по разным уголкам Гродненской области. Высокие белые берега и голубая вода невероятных оттенков — отличное место для отдыха и атмосферных фотографий.

Несколько фортов времён Первой мировой войны. У каждого из них своя удивительная печальная история.

Юбилейное озеро — тихий уголок нетронутой природы в черте Гродно. А совсем рядом — старейший аэродром Беларуси, появившийся здесь в годы Первой мировой войны.

Необычная архитектура в тихом пригороде. Вы увидите здание с вековой историей, в котором до сих пор живут люди. Узнаете о закопанском стиле и архитектурном наследии, которое оставила в Беларуси эпоха межвоенной Польши.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Opel Zafira 2013 года. При необходимости можно установить детское автокресло или бустер
  • На многих локациях непростой природный рельеф местности. Будьте готовы шагать по лесным тропинкам и взбираться на небольшие возвышенности. Обязательно наденьте удобную обувь и приготовьтесь к приключениям
  • Дети до 7 лет могут посетить экскурсию бесплатно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 172 туристов
Я коренной житель этого города, краевед и любитель истории. Много путешествую не только по Гродно и Гродненской области, но и по всей Беларуси, каждый раз открывая для себя новую удивительную грань нашей прекрасной страны. Готов поделиться с вами своими знаниями, впечатлениями и увлекательными маршрутами.

Е
Экскурсия очень понравилась. Сергей показал тихие и интересные места. Те, где нет толп автобусных экскурсий, те, где исторические события спрятались в лесах, те, где спокойно и комфортно. Экскурсия проходит на комфортном авто, останавливались вблизи достопримечательностей, что очень удобно. Рекомендую к посещению.
Мне очень понравилась поездка. Маршрут продуманный - здесь и красоты природы, и живописный развалины, и страницы истории Гродно, связанные с Первой Мировой Войной. Сергей замечательный рассказчик, эрудит, и просто очень приятный собеседник и человек. Время пролетело незаметно, и хотя экскурсия была довольно длительная, я вернулась в город отдохнувшая и полная сил. Очень, очень рекомендую именно эту экскурсию!! Не пожалеете!
Ответ организатора:
Спасибо, что поделились впечатлениями! Мне было приятно провести для Вас экскурсию и видеть Ваш интерес к истории. Приезжайте еще!
