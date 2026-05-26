В одном маршруте я собрал самобытные и запоминающиеся места рядом с Гродно. Вы посетите труднодоступные скрытые локации, где сложно встретить обычных туристов, взглянете на прошлое королевского города с неожиданного ракурса и почувствуете особую атмосферу в каждой точке поездки.

Описание экскурсии

Две старинные водяные мельницы. Вы услышите о белорусских водопадах, вдохновитесь волшебными пейзажами и колоритными руинами.

Меловые карьеры — частичка «белорусских Мальдив», раскиданных по разным уголкам Гродненской области. Высокие белые берега и голубая вода невероятных оттенков — отличное место для отдыха и атмосферных фотографий.

Несколько фортов времён Первой мировой войны. У каждого из них своя удивительная печальная история.

Юбилейное озеро — тихий уголок нетронутой природы в черте Гродно. А совсем рядом — старейший аэродром Беларуси, появившийся здесь в годы Первой мировой войны.

Необычная архитектура в тихом пригороде. Вы увидите здание с вековой историей, в котором до сих пор живут люди. Узнаете о закопанском стиле и архитектурном наследии, которое оставила в Беларуси эпоха межвоенной Польши.

Организационные детали