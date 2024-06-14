1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Королевский город Гродно: замки, храмы и легенды
Погрузитесь в историю Гродно, прогуляйтесь по Советской улице, посетите замки и храмы, узнайте местные легенды и попробуйте уникальный кофе
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Сегодня в 11:30
2 июля в 08:00
5 720₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уникальная экскурсия по историческим местам Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его древним улицам, изучая архитектурные шедевры и слушая увлекательные истории о городе
Начало: У Синагоги
5 июля в 08:30
6 июля в 08:30
€50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вкусы и ароматы Гродно
Историко-гастрономическая прогулка по городу с дегустациями
Начало: Парковка около Синагоги
2 июля в 10:00
6 июля в 10:00
от 8 160₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника14 июня 2024Светлана - обаятельный, позитивный человек, хорошо знающий историю своего края и влюбленный в родной Гродно. Уверенно рекомендуем ее индивидуальным путешественникам.
- ССергей12 июня 2024Очень познавательная экскурсия. Узнал не только о Гродно, но и более широко о зарождении государственности и всех последующих перипетиях.
- ННаталья8 июня 2024И так, майские каникулы продолжаются. Успешно посетив Полоцк и Минск наша дружная команда прибыла в один из древнейших городов современной
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «История и архитектура»
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