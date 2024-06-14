Экскурсии Гродно об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Гродно, цены от 50 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Королевский город Гродно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
181 отзыв
Королевский город Гродно: замки, храмы и легенды
Погрузитесь в историю Гродно, прогуляйтесь по Советской улице, посетите замки и храмы, узнайте местные легенды и попробуйте уникальный кофе
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Сегодня в 11:30
2 июля в 08:00
5 720 за всё до 10 чел.
Летописный Гродно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Уникальная экскурсия по историческим местам Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его древним улицам, изучая архитектурные шедевры и слушая увлекательные истории о городе
Начало: У Синагоги
5 июля в 08:30
6 июля в 08:30
50 за всё до 10 чел.
Вкусы и ароматы Гродно
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Вкусы и ароматы Гродно
Историко-гастрономическая прогулка по городу с дегустациями
Начало: Парковка около Синагоги
2 июля в 10:00
6 июля в 10:00
от 8 160 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    14 июня 2024
    Летописный Гродно
    Светлана - обаятельный, позитивный человек, хорошо знающий историю своего края и влюбленный в родной Гродно. Уверенно рекомендуем ее индивидуальным путешественникам.
  • С
    Сергей
    12 июня 2024
    Летописный Гродно
    Очень познавательная экскурсия. Узнал не только о Гродно, но и более широко о зарождении государственности и всех последующих перипетиях.
  • Н
    Наталья
    8 июня 2024
    Летописный Гродно
    И так, майские каникулы продолжаются. Успешно посетив Полоцк и Минск наша дружная команда прибыла в один из древнейших городов современной
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    Белоруссии - Гродно. Город с богатой историей в котором хитро переплелись народы и их религии. Кто же поможет разобраться? Конечно опытный экскурсовод. … Итак, она звалась Татьяной. … (от Светланы). Татьяна, милая Татьяна, вся надежда на вас. Наши пытливые умы жаждали новых впечатлений. И вот шаг за шагом, событие за событием она стала открывать для нас город. Её удивительный рассказ погрузил нас в далёкие времена Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и Российской Империи. Татьяна с удивительной лёгкостью навела порядок в наших сумбурных познаниях и разложила в наших головах все по полочкам. И вот уже без труда мы отличает Лютеранскую кирху от Католического костёла. 3-х часовая пешая экскурсия была рассчитана так, что ровно в 11:58 Мы очутились возле пожарной каланчи и увидели, и услышали трубача, который исполнил мелодию "Каб любiць Беларусь". в каждый день недели исполняется своя мелодия. Ровно в полдень пробили старинные часы на Фарном костёле. А ещё Татьяна посоветовала посетить концерт органной музыки. Это было незабываемо и за это отдельное ей спасибо. Чудесная поездка и такой её чудесной для нас сделала Татьяна. Всем рекомендуем, не пожалеете, а скажете спасибо. Как и мы говорим:"Татьяна, большое вам спасибо." 11 мая 2024г

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Гродно в июне 2024
Сейчас в Гродно в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 8 160. Туристы уже оставили гидам 215 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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