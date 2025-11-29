Гродно: от замков до Немана. Автомобильно-пешеходная экскурсия

Эта экскурсия — лучший способ познакомиться с Гродно за несколько часов, не спеша и с комфортом.
Вы проедете по главным улицам и площадям, сделаете остановки у самых красивых смотровых площадок, старинных храмов и замков, прогуляетесь по уютным пешеходным кварталам и услышите живые истории от местного гида.
Описание экскурсии
Идеальное знакомство с городом Экскурсия сочетает в себе автомобильное путешествие по живописным районам и короткие прогулки по самым атмосферным местам. Идеально подходит для первого знакомства с городом — удобно и познавательно.
- Знакомство с центром Начало экскурсии — в центральной части города. Короткая обзорная остановка на Советской площади, где сочетаются архитектура XIX–XX веков и живая городская атмосфера.
- Фарный костёл и кварталы старого города Пешеходная прогулка по историческим улицам с осмотром Фарного костёла Святого Франциска Ксаверия — одного из самых красивых барочных храмов Восточной Европы. Вы узнаете о легендах и событиях, связанных с иезуитами и самим Стефаном Баторием.
- Старый и Новый замки Переезд к Старому и Новому замкам — символам Гродно и свидетелям великокняжеской эпохи. Гид расскажет о жизни двора, о роли города в истории ВКЛ и Речи Посполитой, покажет лучшие точки для фото.
- Хоральная синагога и улица Замковая Короткая прогулка к Хоральной синагоге, одной из старейших в регионе. Здесь вы узнаете о еврейском наследии Гродно и о том, как многоконфессиональность сделала город уникальным.
- Древние кварталы и виды на Неман Переезд к смотровым площадкам, откуда открываются панорамы Старого города, замков и реки Неман. Это один из самых живописных видов в Беларуси.
• Площадь Ленина и драмтеатр Финальный аккорд экскурсии — набережная с видом на драматический театр необычной архитектуры и площадь Ленина, где сочетаются советское наследие и дух современного Гродно. Темы:
- История Гродно— от княжеской резиденции до современного города.
- Архитектурное многообразие: готика, барокко, классицизм и модерн.
- Мультикультурность Гродно: католицизм, православие, иудаизм и их влияние на облик города.
- Гродненские легенды и городские тайны.
- Повседневная жизнь горожан.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральная часть города
- Фарный костёл и кварталы старого города
- Старый и Новый замки
- Хоральная синагога и улица Замковая
- Древние кварталы и виды на Неман
- Площадь Ленина и драмтеатр
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Советская
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
