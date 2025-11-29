Гродно: от замков до Немана. Автомобильно-пешеходная экскурсия

Идеальное знакомство с городом Экскурсия сочетает в себе автомобильное путешествие по живописным районам и короткие прогулки по самым атмосферным местам. Идеально подходит для первого знакомства с городом — удобно и познавательно.

Знакомство с центром Начало экскурсии — в центральной части города. Короткая обзорная остановка на Советской площади, где сочетаются архитектура XIX–XX веков и живая городская атмосфера.

Фарный костёл и кварталы старого города Пешеходная прогулка по историческим улицам с осмотром Фарного костёла Святого Франциска Ксаверия — одного из самых красивых барочных храмов Восточной Европы. Вы узнаете о легендах и событиях, связанных с иезуитами и самим Стефаном Баторием.

Старый и Новый замки Переезд к Старому и Новому замкам — символам Гродно и свидетелям великокняжеской эпохи. Гид расскажет о жизни двора, о роли города в истории ВКЛ и Речи Посполитой, покажет лучшие точки для фото.

Хоральная синагога и улица Замковая Короткая прогулка к Хоральной синагоге, одной из старейших в регионе. Здесь вы узнаете о еврейском наследии Гродно и о том, как многоконфессиональность сделала город уникальным.

Древние кварталы и виды на Неман Переезд к смотровым площадкам, откуда открываются панорамы Старого города, замков и реки Неман. Это один из самых живописных видов в Беларуси.

Площадь Ленина и драмтеатр Финальный аккорд экскурсии — набережная с видом на драматический театр необычной архитектуры и площадь Ленина, где сочетаются советское наследие и дух современного Гродно. Темы:.

