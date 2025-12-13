Индивидуальная
до 4 чел.
Гродно: от замков до Немана. Автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: Площадь Советская
«Древние кварталы и виды на Неман Переезд к смотровым площадкам, откуда открываются панорамы Старого города, замков и реки Неман»
250 Br за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Гродно
Главные храмы, Старый город и высокий берег Немана со Старым и Новым замками
Начало: В историческом центре города
«Завершением маршрута станет высокий берег Немана со Старым и Новым замками — с ними связаны ключевые события истории Великого княжества Литовского и Речи Посполитой»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гродно: от замков до Немана
История, архитектура и самые красивые виды старинного города
Начало: По вашему адресу
«Древние кварталы и виды на Неман»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6411 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария13 декабря 2025Замечательная экскурсия, и город, конечно, красивый и экскурсовод замечательная. Александра очень интересно рассказывает, знает ответы на все вопросы, показывает самые красивые виды. От души рекомендуем
