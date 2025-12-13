Мои заказы

Экскурсии в Неман из Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «Неман» в Гродно, цены от 250 Br. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Гродно: от замков до Немана. Автомобильно-пешеходная экскурсия
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Гродно: от замков до Немана. Автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: Площадь Советская
«Древние кварталы и виды на Неман Переезд к смотровым площадкам, откуда открываются панорамы Старого города, замков и реки Неман»
250 Br за всё до 4 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Гродно
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Гродно
Главные храмы, Старый город и высокий берег Немана со Старым и Новым замками
Начало: В историческом центре города
«Завершением маршрута станет высокий берег Немана со Старым и Новым замками — с ними связаны ключевые события истории Великого княжества Литовского и Речи Посполитой»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 8 чел.
Гродно: от замков до Немана
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Гродно: от замков до Немана
История, архитектура и самые красивые виды старинного города
Начало: По вашему адресу
«Древние кварталы и виды на Неман»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6411 ₽ за всё до 4 чел.

