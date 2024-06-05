Ночные прогулки и экскурсии Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Гродно, цены от 50 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обаяние Гродно
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
253 отзыва
Обаяние Гродно: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его историческим улочкам. Узнайте о ключевых местах города, его богатой истории и уникальной архитектуре
Начало: По согласованию
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
47014 231 за всё до 10 чел.
Летописный Гродно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Уникальная экскурсия по историческим местам Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его древним улицам, изучая архитектурные шедевры и слушая увлекательные истории о городе
Начало: У Синагоги
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:30
50 за всё до 10 чел.
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
32 отзыва
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
Театрализованный вечерний сити-тур «Тайны города» в Гродно с элементами анимации и магии. Погружение в атмосферу тайн и загадок с наушниками и мантиями
Начало: В районе замков
Завтра в 21:30
10 июня в 23:15
1 865 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    5 июня 2024
    Обаяние Гродно
    4 июня 2024 г были на экскурсии, гид Анастасия. Мы в восторге! Гид супер! Всем рекомендую!
  • Ю
    Юрий
    5 июня 2024
    Летописный Гродно
    Светлана предложила замену (по слухам, у нее был день рождения;) в лице Татьяны. Татьяна провела прекрасную экскурсию, очень много рассказала и показала, ответила на кучу вопросов. Большое спасибо за отлично проведенное время.
  • Е
    Евгений
    2 июня 2024
    «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
    Удивительное приключение в Гродно!!! Эммерсивное шоу на высочайшем уровне, спасибо большое организаторам!!! Всем рекомендую!!!
  • Н
    Немцев
    30 мая 2024
    Обаяние Гродно
    Невероятно интересная и насыщенная экскурсия. Сергей не просто гид, он еще и скульптор и художник и историк. Он знает больше чем просто гид))Все подробно и в деталях, с большой любовью к городу)) Однозначно рекомендуем экскурсию с Сергеем) Спасибо большое!))
  • н
    наталья
    29 мая 2024
    «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
    Потрясающая экскурсия! Необычная, интригующая, создающая полное погружение в историю! Неординарная подача материала! Спасибо организаторам и ведущим. Маршрут продуман отлично, нигде
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    не было задержек и ожиданий, все актёры были вовремя на местах. Отдельный респект "тюремному доктору" и "золотому" ведущему. Приятные сюрпризы в виде чая, монетки и "лечения" добавили теплоты группе. Обязательно к посещению! Такую пометку надо ставить на анонсе данной экскурсии.

  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
    Очень интересная экскурсия, спасибо организаторам
  • Р
    Ростислав
    28 мая 2024
    Обаяние Гродно
    Спасибо Наталье за увлекательную экскурсию. Было очень интересно и не скучно. Узнали много о городе и Беларуси в целом, начиная с древних времен и по сегодняшний день.
  • А
    Александр
    26 мая 2024
    Летописный Гродно
    Экскурсия очень понравилась. Проводила ее Татьяна по рекомендации Светланы. Огромное спасибо
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Летописный Гродно
    Спасибо Светлане за интереснейшую экскурсию по Гродно. Узнали историю города, прошлись по знаковым местам, узнали их историю, определили места, куда сходить отдельно. Экскурсия построена гармонично и непринуждённо. Светлана задала тон всему нашему путешествию. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Ночные»

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Сколько стоит экскурсия по Гродно в июне 2024
Сейчас в Гродно в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 4 231 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 307 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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