С Светлана Шикарный гид Жанна. Отлично знает и рассказывает историю.

А Андрей Экскурсия замечательная, с удовольствием приедем ещё.

В Виктория Отличная экскурсия! Спасибо большое гиду. Нам очень понравилось.

И Илона Жанна очень грамотный экскурсовод. 2,5 часа пролетели незаметно. Экскурсия очень интересная, по очень красивым историческим местам.

Н Наталья С благодарностью к экскурсоводу Жанне за познавательную, очень интересную экскурсию, много истории, неожиданных фактов о городе и его жителях. Очевидно, что экскурсовод любит свой город, поэтому совместно проведенные 3 часа времени пролетели незаметно. Спасибо.

А Александра Гродно - очень красивый город. Увидеть и понять его красоту нам помог гид Иосиф. Профессионал своего дела, очень эрудированный человек, интересно провел экскурсию. Было познавательно и взрослым и детям!

К Кирилл Спасибо Жанне, з столь раннюю и интересную экскурсию. Очень познавательно.

Г Галина читать дальше познавательной информации по истории города. Благодаря ее увлекательному рассказу, за 2,5 часа мы совсем не устали. На протяжении экскурсии Жанна подробно отвечала на все наши вопросы. В конце экскурсии посоветовала куда ещё сходить и на что обратить внимание при знакомстве с городом.

Мы благодарны Жанне за прекрасную прогулку по Гродно. Экскурсию рекомендуем. Мы посетили экскурсию" Гродно в зеркале эпох". Экскурсия прошла отлично. Хочется отметить высокий профессионализм экскурсовода Жанны. Она ждала нас в назначенное время и провела по главным достопримечательностям Гродно. Было много

О Ольга Интересная экскурсия, замечательный экскурсовод! Время пролетело незаметно. Увлекательный рассказ, чудесный город! Не хватало только хорошей погоды, но даже это не смогло испортить впечатление от экскурсии. Большое спасибо Жанне! Однозначно рекомендую

М Михаил Прекрасный Гродно! Очень хороший гид Жанна (мои рекомендации!!) 2 с лишним часа экскурсии пролетели незаметно. Только максимально положительные эмоции!!