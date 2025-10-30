Вас ждёт увлекательное путешествие во времени.
Листая страницы истории, вы сможете насладиться прекрасными памятниками архитектуры, любоваться живописными панорамами города над Неманом, заглянуть в уютные, милые дворики, пройтись по улицам и площадям, где когда-то совершали свои путь короли, Великие князья Литовские и знатные особы. Во время экскурсии вы также почувствуете себя важной персоной.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииНачнём знакомство с «сердца города» — главная площадь с величественными храмами, дворцами, тюрьмой, музеями и узенькими улочками, убегающими в разные стороны. Затем прогуляемся по улице Замковой, насладимся многообразием архитектуры. Старый и Новый замки возводились в городе по приказу Великого Витовта, короля Стефана Батория, короля Августа II, здесь творилась история. Набережная Немана: мосты, Речной вокзальчик, Лестница любви. Рядом Женский монастырь, Пожарная каланча и… Заглянем в самую Большую хоральную синагогу, интерьер и сегодня поражает богатой, пышной лепниной. А ведь строительство начиналось в XVI веке. Жемчужина города — Борисоглебская Коложская церковь XII — является современницей событий «Слова о полку Игореве» и Крестовых походов Ричарда Львиное сердце. Рассмотрим Руны — таинственные знаки, попытаемся их разгадать. Кафедральный костёла Св. Франциска Ксаверия имеет статус Малой базилики. На освящении храма в 1705 года присутствовали Король Август II и император Пётр I. Здесь отсчитывают время самые старые башенные часы Европы. Пройдём по пешеходной улице, откроем тайну некоторых зданий, вспомним кинофильмы, снятые с Гродно, заглянем в уютные дворики. И в завершении окунёмся во времена XVIII века: живописная Швейцарская долина, Площадь Тизенгауза, парк Жилибера, театр, Лютеранская Кирха. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главная площадь
- Улица Замковая
- Старый и Новый замки
- Набережная Немана: мосты, Речной вокзальчик, Лестница любви
- Женский монастырь, Пожарная каланча
- Большая хоральная синагога
- Борисоглебская Коложская церковь
- Кафедральный костёла Св. Франциска Ксаверия
- Швейцарская долина
- Площадь Тизенгауза
- Парк Жилибера
- Театр
- Лютеранская Кирха
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Советская-4, костёл СВ.Ф. Ксаверия
Завершение: УЛ.Э. Ожешко, 23, Святопокровский собор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
30 окт 2025
Шикарный гид Жанна. Отлично знает и рассказывает историю.
А
Андрей
12 окт 2025
Экскурсия замечательная, с удовольствием приедем ещё.
О
Оксана
4 окт 2025
В
Виктория
20 авг 2025
Отличная экскурсия! Спасибо большое гиду. Нам очень понравилось.
И
Илона
13 авг 2025
Жанна очень грамотный экскурсовод. 2,5 часа пролетели незаметно. Экскурсия очень интересная, по очень красивым историческим местам.
Н
Наталья
6 авг 2025
С благодарностью к экскурсоводу Жанне за познавательную, очень интересную экскурсию, много истории, неожиданных фактов о городе и его жителях. Очевидно, что экскурсовод любит свой город, поэтому совместно проведенные 3 часа времени пролетели незаметно. Спасибо.
Д
Денис
30 июл 2025
М
Михаил
28 июл 2025
А
Александра
28 июл 2025
Гродно - очень красивый город. Увидеть и понять его красоту нам помог гид Иосиф. Профессионал своего дела, очень эрудированный человек, интересно провел экскурсию. Было познавательно и взрослым и детям!
К
Кирилл
26 июл 2025
Спасибо Жанне, з столь раннюю и интересную экскурсию. Очень познавательно.
Г
Галина
22 июл 2025
Мы посетили экскурсию" Гродно в зеркале эпох". Экскурсия прошла отлично. Хочется отметить высокий профессионализм экскурсовода Жанны. Она ждала нас в назначенное время и провела по главным достопримечательностям Гродно. Было много
А
Анна
2 июн 2025
О
Ольга
20 мая 2025
Интересная экскурсия, замечательный экскурсовод! Время пролетело незаметно. Увлекательный рассказ, чудесный город! Не хватало только хорошей погоды, но даже это не смогло испортить впечатление от экскурсии. Большое спасибо Жанне! Однозначно рекомендую
М
Михаил
27 апр 2025
Прекрасный Гродно! Очень хороший гид Жанна (мои рекомендации!!) 2 с лишним часа экскурсии пролетели незаметно. Только максимально положительные эмоции!!
П
Павел
17 апр 2025
Нас познакомили с таким прекрасным городом Гродно!
Жанна прекрасный экскурсовод.
Очень интересно провела нашу прогулку по Гродно, два часа просто пролетели. Впечатлений масса!
Жанна, спасибо Вам большое!)
Входит в следующие категории Гродно
