В Гродненской области до сих пор остаются уголки, где можно найти отголоски средневековой истории.
Приглашаю вас проехать по таким местам, чтобы погрузиться в атмосферу прошлого и представить, какой была здесь жизнь несколько столетий назад.
Вы узнаете, что объединяет замки в Новогрудке и Любче и как в современной Беларуси сохраняют и восстанавливают наследие прошлого.
Описание экскурсии
Ориентировочный тайминг
9:00 — выезд из Гродно
11:00–12:00 — костёл Святого Казимира 15 века во Вселюбе: прогулка по территории и экспозиция «Лестница Святого Казимира»
12:30–13:30 — Любчанский замок и прогулка по окрестностям
14:00–15:00 — Новогрудок, обед в кафе
15:00–17:30 — Новогрудский замок, смотровая площадка, костёл Преображения Господня, центральная площадь и музей «Утраченное наследие» под открытым небом
20:00 — возвращение в Гродно
Вы узнаете:
- кто и зачем строил замки в Беларуси
- в чём уникальность каждого и что у них общего
- как выглядели Любча и Новогрудок в свою золотую эпоху
- как неравнодушные люди исследуют и восстанавливают древние замки в наше время
Организационные детали
- Едем на Opel Zafira (6 пассажирских мест). Детское кресло или бустер — по запросу
- Посещение «Лестницы Святого Казимира» во Вселюбе и Новогрудского замка включено в стоимость экскурсии. Обед в кафе — по меню
- Доплата за экскурсию на месте — в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день проведения
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 165 туристов
Я коренной житель этого Гродно, краевед и любитель истории. Много путешествую не только по Гродно и Гродненской области, но и по всей Беларуси, каждый раз открывая для себя новую удивительную грань нашей прекрасной страны. Готов поделиться с вами своими знаниями, впечатлениями и увлекательными маршрутами.
