Гродно, основанный в 1128 году, сохранил свою историческую застройку. Туристы смогут увидеть Старый и Новый замки, услышать о событиях Речи Посполитой и посетить Борисоглебскую церковь. Костёл Святого Франциска Ксаверия впечатлит своим фасадом. За три часа экскурсии участники узнают о мультикультурной истории города и насладятся прогулкой по его живописным местам

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Описание экскурсии

Знакомство с Гродно

Ваше путешествие по Гродно начнётся на Замковой горе — сердце города и его историческое начало. Здесь вы сможете увидеть Старый замок, возведённый для короля Стефана Батория в XVI веке. Это место не только символизирует начало 1000-летней истории Гродно, но и является важной частью его культурного наследия.

Новый замок и его история

У стен соседнего Нового замка вы услышите о событиях, связанных с разделом Речи Посполитой, которые оказали значительное влияние на всю белорусскую землю. Это не просто архитектурные памятники, а настоящие хранители истории.

Душа Гродно — Борисоглебская церковь

Если Замковая гора — это сердце Гродно, то его душа заключена в Борисоглебской (Каложской) церкви XII века. Вы сможете узнать о её архитектурной и исторической уникальности, которая делает её одной из самых значимых достопримечательностей города.

Костёл Святого Франциска Ксаверия

Не упустите возможность посетить костёл Святого Франциска Ксаверия. Я расскажу вам о его белоснежном фасаде и обращу ваше внимание на интересные детали внутри. Это место вдохновляет и погружает в атмосферу спокойствия и умиротворения.

Гродно — город мозаика

За три часа вы сможете проследить, как Гродно стал городом трёх конфессий, принимая литовцев, поляков, евреев и украинцев, при этом сохраняя свой белорусский характер. Это уникальное смешение культур создаёт неповторимую атмосферу, которую стоит ощутить.

Что привезти на память

Вы также узнаете, что можно привезти на память из самого европейского города Беларуси. Не забудьте насладиться прогулкой по холмам над рекой Неман, уютным улочкам и аккуратным площадям, которые наполняют Гродно особым шармом.