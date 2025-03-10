Культурное наследие Гродно: от замков до костёлов

Познакомьтесь с Гродно: от замков до костёлов. Откройте для себя город трёх конфессий и его уникальную архитектуру за три часа
Гродно, основанный в 1128 году, сохранил свою историческую застройку.

Туристы смогут увидеть Старый и Новый замки, услышать о событиях Речи Посполитой и посетить Борисоглебскую церковь. Костёл Святого Франциска Ксаверия впечатлит своим фасадом.

За три часа экскурсии участники узнают о мультикультурной истории города и насладятся прогулкой по его живописным местам
4.94
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторические замки
  • ⛪ Уникальные костёлы
  • 🌿 Прогулка по уютным улочкам
  • 📜 Многоконфессиональная история
  • 🎨 Архитектурные шедевры
Культурное наследие Гродно: от замков до костёлов
Культурное наследие Гродно: от замков до костёлов
Культурное наследие Гродно: от замков до костёлов
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:30, 13:30

Что можно увидеть

  • Старый замок
  • Новый замок
  • Борисоглебская церковь
  • Костёл Святого Франциска Ксаверия

Описание экскурсии

Знакомство с Гродно

Ваше путешествие по Гродно начнётся на Замковой горе — сердце города и его историческое начало. Здесь вы сможете увидеть Старый замок, возведённый для короля Стефана Батория в XVI веке. Это место не только символизирует начало 1000-летней истории Гродно, но и является важной частью его культурного наследия.

Новый замок и его история

У стен соседнего Нового замка вы услышите о событиях, связанных с разделом Речи Посполитой, которые оказали значительное влияние на всю белорусскую землю. Это не просто архитектурные памятники, а настоящие хранители истории.

Душа Гродно — Борисоглебская церковь

Если Замковая гора — это сердце Гродно, то его душа заключена в Борисоглебской (Каложской) церкви XII века. Вы сможете узнать о её архитектурной и исторической уникальности, которая делает её одной из самых значимых достопримечательностей города.

Костёл Святого Франциска Ксаверия

Не упустите возможность посетить костёл Святого Франциска Ксаверия. Я расскажу вам о его белоснежном фасаде и обращу ваше внимание на интересные детали внутри. Это место вдохновляет и погружает в атмосферу спокойствия и умиротворения.

Гродно — город мозаика

За три часа вы сможете проследить, как Гродно стал городом трёх конфессий, принимая литовцев, поляков, евреев и украинцев, при этом сохраняя свой белорусский характер. Это уникальное смешение культур создаёт неповторимую атмосферу, которую стоит ощутить.

Что привезти на память

Вы также узнаете, что можно привезти на память из самого европейского города Беларуси. Не забудьте насладиться прогулкой по холмам над рекой Неман, уютным улочкам и аккуратным площадям, которые наполняют Гродно особым шармом.

Ежедневно в 10:30 и 13:30.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Коложская Борисо-Глебская церковь
  • Советская улица
  • Пожарная башня Музея пожарной охраны
  • Дом-музей Элизы Ожешко
  • Гродненский замок (старый замок)
  • Костел в честь св. Ксаверия
  • Борисоглебский Собор
  • Монастырь и костел гродненских бригиток
  • Костёл Обретения Святого Креста в комплексе с монастырем бернардинцев
  • Гродненский драмтеатр
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Советская площадь
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30 и 13:30.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
10 мар 2025
Прекрасная экскурсия со знающим своё дело экскурсоводом! Было долго, но очень интересно!
Ш
8 мар 2025
Всё хорошо, достойная экскурсия. Гидом была, девушка интересно рассказывала, есть знания так скажем о предмете. Как гид состоялась
А
17 фев 2025
Спасибо большое за отлично проведанную экскурсию! Было очень интересно, внимание гид держит прекрасно, информацию дает доступно и точечно.
Р
9 фев 2025
Очень понравилась экскурсовод Александра! Замечательная и ответственная девушка провела отличную экскурсию. Спасибо! Рекомендую!
О
29 янв 2025
Все подробно, доступно, интересно, многое почерпнула для себя
S
9 янв 2025
Осмотрели основные достопримечательности в историческом центре города - Старый и Новый замки (снаружи), Коложскую церковь и Фарный костел (и снаружи, и изнутри), прошлись по исторической застройке. Гид - художник-реставратор, сам
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участвовал в восстановлении многих памятников старины в Гродно, много рассказывал о том, как это делается. Ребенок немного заскучал только в самом конце, когда уже устал, но и тогда старался присесть поближе к экскурсоводу, чтобы ничего не пропустить. В конце гид показал приятное кафе-кондитерскую, в которую с удовольствием зашли вечером.

Е
9 янв 2025
Ангелина провела очень интересную, познавательную экскурсию. Нам все понравилось
Е
8 янв 2025
Очень хорошая экскурсия. Ангелина несмотря на свой юнный возраст, была на высоте. Да и погода была на нашей стороне. Спасибо
А
8 янв 2025
Л
8 янв 2025
Е
7 янв 2025
Экскурсию нам проводила Ангелина - прекрасный молодой экскурсовод. В течение всей экскурсии группа была вся во внимании, не смотря на достаточную продолжительность - физической усталости не было совсем. Информация подавалась очень интересно, временами с шутками, что создало легкую и непринужденную обстановку. Так что 5 баллов из 5
Е
6 янв 2025
Экскурсия очень понравилась, Ангелина, просто прекрасный экскурсовод, все рассказала, на все вопросы отвечала развернуто! Рекомендую!
Э
6 янв 2025
Супер позитивная и красивая гид Ангелина, создала познавательную и солнечную прогулку по городу несмотря на хмурую погоду.
Я
6 янв 2025
Ангелина очень интересно рассказывала. Доброжелательная позитивная девушка, время пролетело незаметно
Р
4 янв 2025
Прекрасная экскурсия.

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