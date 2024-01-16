Гродно - это город, который поражает своей красотой и богатой историей. Экскурсия предлагает посетить знаковые места, такие как Гродненский замок и Коллегия св. Франциска Ксаверия. Памятник Адаму Мицкевичу и другие
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные достопримечательности
- 📚 Интересные истории от гида
- 🍽 Возможность попробовать местную кухню
- 🛍 Шопинг на местных рынках
- 🎨 Необычные и малоизвестные локации
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Гродно - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город особенно красив и оживлён. Октябрь и апрель также подходят для экскурсий, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и ранней весной можно насладиться более спокойной атмосферой, хотя некоторые места могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Гродненский замок
- Коллегия св. Франциска Ксаверия
- Ратуша
- Костел Святого Франциска Ксаверия
- Памятник Адаму Мицкевичу
Описание экскурсииНаша экскурсия по Гродно – отличная возможность узнать больше о богатой истории и культурном наследии этого города. Мы познакомим вас с самыми интересными местами, покажем традиционные улочки и красивые здания.
Что вы увидите:
- Вы увидите множество достопримечательностей, включая Гродненский замок, Коллегию св. Франциска Ксаверия, Ратушу, Костел Святого Франциска Ксаверия, памятник Адаму Мицкевичу и многие другие удивительные места. Мы также покажем вам необычные и малоизвестные локации, которые не попадают в туристические гиды, но при этом являются настоящими жемчужинами города.
- Что вас ожидает.
- Наш опытный гид проведет вас через город, расскажет вам интересные истории и ответит на все ваши вопросы. Вы также сможете насладиться местной кухней и купить сувениры в магазинах и на рынках. Мы гарантируем, что наша экскурсия по Гродно станет для вас незабываемым и познавательным путешествием! Не упустите свой шанс познакомиться с этим замечательным городом, бронируйте экскурсию прямо сейчас.
По средам в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Городница Тизенгауза
- Гродненский косле Франциска Ксаверия
- Гродненский костел Обретения
- Старый замок Гродно
- Новый замок Гродно
- Коложская церковь и др
Что включено
- Услуги аттестованного экскурсовода
Что не входит в цену
- Посещение старого замка в Гродно
- Органный концерт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Янки Купалы, д. 63
Завершение: Пл. Советская, вход в Фарный костел
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мы остались очень довольны обзорной автобусно-пешеходной экскурсией по городу Гродно. Рассказ экскурсовода был содержательным и интересным, с лёгкой подачей и тонким юмором. Невзирая на погоду, мы с удовольствием прошли по
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М
Экскурсия интересная, экскурсовод Мария отличный. Историческую часть программы очень интересно провела. Мне лично не хватило обзора современных районов города хотя бы проездом на автоьусе.
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Т
Красивый город Гродно, посетили интересные места.
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З
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