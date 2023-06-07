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Наша экскурсия по Гродно – отличная возможность узнать больше о богатой истории и культурном наследии этого города. Мы познакомим вас с самыми интересными местами, покажем традиционные улочки и красивые здания.

Вы увидите множество достопримечательностей, включая Гродненский замок, Коллегию св. Франциска Ксаверия, Ратушу, Костел Святого Франциска Ксаверия, памятник Адаму Мицкевичу и многие другие удивительные места. Мы также покажем вам необычные и малоизвестные локации, которые не попадают в туристические гиды, но при этом являются настоящими жемчужинами города.

Наш опытный гид проведет вас через город, расскажет вам интересные истории и ответит на все ваши вопросы. Вы также сможете насладиться местной кухней и купить сувениры в магазинах и на рынках.

Мы гарантируем, что наша экскурсия по Гродно станет для вас незабываемым и познавательным путешествием! Не упустите свой шанс познакомиться с этим замечательным городом, бронируйте экскурсию прямо сейчас.