Добро пожаловать в Гродно – живописный город на западе Беларуси, который дарит незабываемые впечатления каждому своему гостю! Вы увидите все красоты этого города, его главные достопримечательности и необычные места.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Городница Тизенгауза
- Гродненский косле Франциска Ксаверия
- Гродненский костел Обретения
- Старый замок Гродно
- Новый замок Гродно
- Коложская церковь и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
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Наша экскурсия по Гродно – отличная возможность узнать больше о богатой истории и культурном наследии этого города. Мы познакомим вас с самыми интересными местами, покажем традиционные улочки и красивые здания.
Вы увидите множество достопримечательностей, включая Гродненский замок, Коллегию св. Франциска Ксаверия, Ратушу, Костел Святого Франциска Ксаверия, памятник Адаму Мицкевичу и многие другие удивительные места. Мы также покажем вам необычные и малоизвестные локации, которые не попадают в туристические гиды, но при этом являются настоящими жемчужинами города.
Наш опытный гид проведет вас через город, расскажет вам интересные истории и ответит на все ваши вопросы. Вы также сможете насладиться местной кухней и купить сувениры в магазинах и на рынках.
Мы гарантируем, что наша экскурсия по Гродно станет для вас незабываемым и познавательным путешествием! Не упустите свой шанс познакомиться с этим замечательным городом, бронируйте экскурсию прямо сейчас.
По средам в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги аттестованного экскурсовода
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Посещение старого замка в Гродно
- Органный концерт
- Место начала и завершения?
- Проспект Янки Купалы, 63
- Когда и сколько длится?
- Когда: По средам в 10:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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