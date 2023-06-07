Обзорная экскурсия по Гродно

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Добро пожаловать в Гродно – живописный город на западе Беларуси, который дарит незабываемые впечатления каждому своему гостю! Вы увидите все красоты этого города, его главные достопримечательности и необычные места.
Обзорная экскурсия по Гродно
Обзорная экскурсия по Гродно
Обзорная экскурсия по Гродно
Обзорная экскурсия по Гродно
Обзорная экскурсия по Гродно
Обзорная экскурсия по Гродно
Ближайшие даты:
7
июн
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июн
21
июн
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июн
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Что вас ожидает:

  • Городница Тизенгауза
  • Гродненский косле Франциска Ксаверия
  • Гродненский костел Обретения
  • Старый замок Гродно
  • Новый замок Гродно
  • Коложская церковь и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее

Наша экскурсия по Гродно – отличная возможность узнать больше о богатой истории и культурном наследии этого города. Мы познакомим вас с самыми интересными местами, покажем традиционные улочки и красивые здания.
Вы увидите множество достопримечательностей, включая Гродненский замок, Коллегию св. Франциска Ксаверия, Ратушу, Костел Святого Франциска Ксаверия, памятник Адаму Мицкевичу и многие другие удивительные места. Мы также покажем вам необычные и малоизвестные локации, которые не попадают в туристические гиды, но при этом являются настоящими жемчужинами города.
Наш опытный гид проведет вас через город, расскажет вам интересные истории и ответит на все ваши вопросы. Вы также сможете насладиться местной кухней и купить сувениры в магазинах и на рынках.
Мы гарантируем, что наша экскурсия по Гродно станет для вас незабываемым и познавательным путешествием! Не упустите свой шанс познакомиться с этим замечательным городом, бронируйте экскурсию прямо сейчас.

По средам в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги аттестованного экскурсовода
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Посещение старого замка в Гродно
  • Органный концерт
Место начала и завершения?
Проспект Янки Купалы, 63
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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