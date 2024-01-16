Гродно - это город, который поражает своей красотой и богатой историей. Экскурсия предлагает посетить знаковые места, такие как Гродненский замок и Коллегия св. Франциска Ксаверия. Памятник Адаму Мицкевичу и другие

удивительные локации также ждут вашего внимания. Опытный гид расскажет интересные факты и истории, а также ответит на все вопросы. Возможность насладиться местной кухней и приобрести сувениры сделает путешествие ещё более запоминающимся. Забронируйте экскурсию и откройте для себя Гродно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Гродно - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город особенно красив и оживлён. Октябрь и апрель также подходят для экскурсий, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и ранней весной можно насладиться более спокойной атмосферой, хотя некоторые места могут быть менее доступны.

Сейчас август — это идеальное время.