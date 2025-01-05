Первая встреча с Гродно

Откройте для себя тайны Гродно, прогуливаясь по его историческим улочкам и посещая величественные замки и костёлы. Узнайте больше о его богатом наследии
Гродно - это город, где история оживает на каждом шагу.

Здесь можно увидеть барочный костёл Святого Франциска, исследовать манускрипты в иезуитской аптеке и насладиться разнообразием архитектурных стилей на Советской площади. Старый и Новый замки расскажут о временах литовских и польских королей.

Программа включает посещение синагогальной площади, Коложской церкви и памятника сражению на Грюнвальде. Эта экскурсия позволит глубже понять культуру и историю Гродно
4
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные замки и дворцы
  • 🕍 Исторические костёлы и церкви
  • 📜 Иезуитская аптека с манускриптами
  • 🏛️ Архитектурное разнообразие
  • 🗺️ Погружение в историю города
Первая встреча с Гродно
Первая встреча с Гродно
Первая встреча с Гродно
Ближайшие даты:
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Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Костёл Святого Франциска
  • Иезуитская аптека-музей
  • Советская площадь
  • Пожарная каланча
  • Старый замок
  • Новый замок
  • Синагогольная площадь
  • Коложская церковь

Описание экскурсии

Костёл Святого Франциска. Архитектурное чудо, символ богатой истории и культурного наследия города. Вы увидите храм, построенный в стиле барокко в 17 веке, полюбуетесь его высокими шпилями, роскошными фресками и изысканными резными элементами.

Иезуитская аптека-музей. Расположена в здании бывшего монастыря иезуитов 18 века. Вы погрузитесь в атмосферу прошлого, исследуя аптечные инструменты, манускрипты и старинные лекарства.

Советская площадь. Живой артефакт истории, отражающий многообразие эпох и культурных влияний. Мы рассмотрим образцы самых разных архитектурных стилей — от Ренессанса и барокко до модерна и классицизма.

Пожарная каланча. Памятник, символизирующий древние методы предупреждения о пожарах в городе.

Старый замок. Построен в 11 веке на берегу реки Неман, служил как крепостью и резиденцией, так и зимним дворцом литовских и польских королей.

Новый замок. Построен в стиле барокко в начале 18 века по приказу короля Польши и великого герцога Литвы Августа II Сильного.

Кроме того, в программе: Синагогольная площадь с Большой хоральной синагогой, Большая Троицкая улиц с исторической застройкой, Новый парк, Аллея дружбы, стела к 850-летию образования Гродно, Коложская (Борисоглебская) церковь 12 века, а также памятник сражению на Грюнвальде.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • На сайте вы оплачиваете 22%. Оставшуюся часть вы оплачиваете только в белорусских рублях наличными

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
3
2
1
Н
5 янв 2025
Экскурсионное бюро, а оплата по безналичному расчету невозможна.
тк была только наша группа, пошли навстречу и перенесли на проведение раньше. Благодарим за понимание
С
4 янв 2025
Начало экскурсии было назначено на 16.00. Рано стемнело и конец экскурсии прошёл в темноте, и получился скомканным. Советую заказывать экскурсии на более раннее начало, с учётом изменения курса рубля, экскурсия может стать дороже, не так как указано на сайте.
т
28 окт 2024
Город Гродно очень понравился, в рамках одного дня маловато было. Экскурсия была занимательная, но немножечко нудная. Нас было 5 человек-3 взрослых, 2 детей по 13 лет

Интересные места, провели по улочкам
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старым, показали и рассказали про интересные места, не хватило драйва. Но гид очень хорошо 👌 знал свой город, окрестности и историю своей страны.
Зацепила красотой своего города, местами и событиями, но не рассказом
В целом -5, но мы путешественники со стажем, хотелось бы больше, поэтому -4))
Но это сугубо наше мнение

Город Гродно очень понравился, в рамках одного дня маловато было. Экскурсия была занимательная, но немножечко нудная.Город Гродно очень понравился, в рамках одного дня маловато было. Экскурсия была занимательная, но немножечко нудная.Город Гродно очень понравился, в рамках одного дня маловато было. Экскурсия была занимательная, но немножечко нудная.

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