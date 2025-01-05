Здесь можно увидеть барочный костёл Святого Франциска, исследовать манускрипты в иезуитской аптеке и насладиться разнообразием архитектурных стилей на Советской площади. Старый и Новый замки расскажут о временах литовских и польских королей.
Программа включает посещение синагогальной площади, Коложской церкви и памятника сражению на Грюнвальде. Эта экскурсия позволит глубже понять культуру и историю Гродно
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные замки и дворцы
- 🕍 Исторические костёлы и церкви
- 📜 Иезуитская аптека с манускриптами
- 🏛️ Архитектурное разнообразие
- 🗺️ Погружение в историю города
Что можно увидеть
- Костёл Святого Франциска
- Иезуитская аптека-музей
- Советская площадь
- Пожарная каланча
- Старый замок
- Новый замок
- Синагогольная площадь
- Коложская церковь
Описание экскурсии
Костёл Святого Франциска. Архитектурное чудо, символ богатой истории и культурного наследия города. Вы увидите храм, построенный в стиле барокко в 17 веке, полюбуетесь его высокими шпилями, роскошными фресками и изысканными резными элементами.
Иезуитская аптека-музей. Расположена в здании бывшего монастыря иезуитов 18 века. Вы погрузитесь в атмосферу прошлого, исследуя аптечные инструменты, манускрипты и старинные лекарства.
Советская площадь. Живой артефакт истории, отражающий многообразие эпох и культурных влияний. Мы рассмотрим образцы самых разных архитектурных стилей — от Ренессанса и барокко до модерна и классицизма.
Пожарная каланча. Памятник, символизирующий древние методы предупреждения о пожарах в городе.
Старый замок. Построен в 11 веке на берегу реки Неман, служил как крепостью и резиденцией, так и зимним дворцом литовских и польских королей.
Новый замок. Построен в стиле барокко в начале 18 века по приказу короля Польши и великого герцога Литвы Августа II Сильного.
Кроме того, в программе: Синагогольная площадь с Большой хоральной синагогой, Большая Троицкая улиц с исторической застройкой, Новый парк, Аллея дружбы, стела к 850-летию образования Гродно, Коложская (Борисоглебская) церковь 12 века, а также памятник сражению на Грюнвальде.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- На сайте вы оплачиваете 22%. Оставшуюся часть вы оплачиваете только в белорусских рублях наличными
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Отзывы и рейтинг
тк была только наша группа, пошли навстречу и перенесли на проведение раньше. Благодарим за понимание
Интересные места, провели по улочкам