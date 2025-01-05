Гродно - это город, где история оживает на каждом шагу. Здесь можно увидеть барочный костёл Святого Франциска, исследовать манускрипты в иезуитской аптеке и насладиться разнообразием архитектурных стилей на Советской площади. Старый и Новый замки расскажут о временах литовских и польских королей. Программа включает посещение синагогальной площади, Коложской церкви и памятника сражению на Грюнвальде. Эта экскурсия позволит глубже понять культуру и историю Гродно

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Костёл Святого Франциска. Архитектурное чудо, символ богатой истории и культурного наследия города. Вы увидите храм, построенный в стиле барокко в 17 веке, полюбуетесь его высокими шпилями, роскошными фресками и изысканными резными элементами.

Иезуитская аптека-музей. Расположена в здании бывшего монастыря иезуитов 18 века. Вы погрузитесь в атмосферу прошлого, исследуя аптечные инструменты, манускрипты и старинные лекарства.

Советская площадь. Живой артефакт истории, отражающий многообразие эпох и культурных влияний. Мы рассмотрим образцы самых разных архитектурных стилей — от Ренессанса и барокко до модерна и классицизма.

Пожарная каланча. Памятник, символизирующий древние методы предупреждения о пожарах в городе.

Старый замок. Построен в 11 веке на берегу реки Неман, служил как крепостью и резиденцией, так и зимним дворцом литовских и польских королей.

Новый замок. Построен в стиле барокко в начале 18 века по приказу короля Польши и великого герцога Литвы Августа II Сильного.

Кроме того, в программе: Синагогольная площадь с Большой хоральной синагогой, Большая Троицкая улиц с исторической застройкой, Новый парк, Аллея дружбы, стела к 850-летию образования Гродно, Коложская (Борисоглебская) церковь 12 века, а также памятник сражению на Грюнвальде.

Организационные детали