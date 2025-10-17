Не хотите разбираться с общественным транспортом? Я решу эту проблему! Трансферы из Гродно в Мир, Несвиж или Лиду — с комфортом и без забот. Самые ценные памятники Беларуси — замок в Мире и дворцово-парковый комплекс в Несвиже — Вы увидите на этой экскурсии. Оба объекта внесены ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия. Готов организовать для вас идеальную поездку!
Описание трансфер
Друзья, приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по самым знаковым местам Беларуси с комфортом и без забот! Наш трансфер из Гродно в Мир и Несвиж — это идеальная возможность познакомиться с богатой историей и культурным наследием страны, посетив объекты, внесённые в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Надевайте удобную обувь, берите с собой хорошее настроение и отправляйтесь в незабываемое приключение! Что вас ждёт:• Мирский замок. Мирский замок — величественное оборонительное укрепление и летняя резиденция князей Радзивиллов, стены которого хранят память о сражениях и исторических событиях. Этот архитектурный шедевр XVI века впечатляет своей мощью и красотой. Внутри замка действует музей, где вы сможете погрузиться в атмосферу княжеской жизни, узнать о традициях и быте того времени.
- Усыпальница Святополк-Мирских. Рядом с Мирским замком находится родовая усыпальница князей Святополк-Мирских, последних владельцев замка. Это место наполнено исторической значимостью и позволяет прикоснуться к наследию одной из самых влиятельных семей региона.
- Несвижский замок. Дворцово-парковый комплекс в Несвиже — это жемчужина архитектуры и бывшая резиденция могущественной семьи Радзивиллов, одной из самых влиятельных в Великом княжестве Литовском. Сегодня здесь действует музей, где вы сможете пройтись по роскошным залам, увидеть уникальные экспонаты и почувствовать дух княжеской эпохи.
- Костёл Божьего Тела в Несвиже. Этот архитектурный памятник — первый иезуитский костёл на территории Речи Посполитой и родовая усыпальница Радзивиллов. Его изысканная архитектура и богатая история делают его обязательной остановкой в вашем путешествии.
- Руины замка в Новогрудке. По пути вы сможете посетить руины Новогрудского замка, основанного первым Великим князем Литовским Миндовгом. Центральная башня замка пережила многочисленные штурмы, а с её вершины открывается потрясающая панорама, которая останется в вашей памяти надолго.
Фэнтези-усадьба «Литовка» (по желанию). Для тех, кто хочет добавить в поездку немного волшебства, мы предлагаем посещение уникальной фэнтези-усадьбы “Литовка”. Расположенная в живописном месте на холмах у озера, эта усадьба — единственная в своём роде в Беларуси. Она погрузит вас в мир фантазий и сказок, став ярким акцентом вашего путешествия. Важная информация:.
- Оплата трансфера производится на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день поездки.
- Билеты в музеи, обед, услуги гидов или аудиогиды приобретаются самостоятельно на месте. Пожалуйста, возьмите с собой наличные, так как не во всех местах есть терминалы для оплаты картой.
- Надевайте удобную обувь, так как вас ждёт много ходьбы. Не забудьте взять с собой воду, перекус и, конечно, фотоаппарат, чтобы запечатлеть красоту этих мест!
- Мы обеспечим удобный трансфер из Гродно, чтобы вы могли сосредоточиться на впечатлениях, а не на организации поездки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Несвиж
- Мирский замок
- Новогрудок
- Литовка (по желанию за дополнительную плату)
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Личные расходы
- Билеты в Музей в Несвижском замке: взрослый - 18 бел. руб., школьный - 9 бел. руб.
- Билеты в Музей в Мирском замке: взрослый - 20 бел. руб., школьники и студенты - 10 бел. руб.
- Билеты в Новогрудский замок - 1 бел. руб. (дети до 7 лет бесплатно)
- Билеты в Фентези-усадьбу Литовка - взрослый - 10 бел. руб., детский (5-16 лет) - 5 бел. руб., дети до 5 лет бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гродно, ваш адрес проживания
Завершение: Гродно, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
17 окт 2025
Очень благодарна за приятное путишествие по сказочным местам, желаю дальнейших продвижений и приятных пассажиров-путишественников, с большим приветом с Республики Саха Якутия
