Друзья, приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по самым знаковым местам Беларуси с комфортом и без забот! Наш трансфер из Гродно в Мир и Несвиж — это идеальная возможность познакомиться с богатой историей и культурным наследием страны, посетив объекты, внесённые в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Надевайте удобную обувь, берите с собой хорошее настроение и отправляйтесь в незабываемое приключение! Что вас ждёт:• Мирский замок. Мирский замок — величественное оборонительное укрепление и летняя резиденция князей Радзивиллов, стены которого хранят память о сражениях и исторических событиях. Этот архитектурный шедевр XVI века впечатляет своей мощью и красотой. Внутри замка действует музей, где вы сможете погрузиться в атмосферу княжеской жизни, узнать о традициях и быте того времени.

Усыпальница Святополк-Мирских. Рядом с Мирским замком находится родовая усыпальница князей Святополк-Мирских, последних владельцев замка. Это место наполнено исторической значимостью и позволяет прикоснуться к наследию одной из самых влиятельных семей региона.

Несвижский замок. Дворцово-парковый комплекс в Несвиже — это жемчужина архитектуры и бывшая резиденция могущественной семьи Радзивиллов, одной из самых влиятельных в Великом княжестве Литовском. Сегодня здесь действует музей, где вы сможете пройтись по роскошным залам, увидеть уникальные экспонаты и почувствовать дух княжеской эпохи.

Костёл Божьего Тела в Несвиже. Этот архитектурный памятник — первый иезуитский костёл на территории Речи Посполитой и родовая усыпальница Радзивиллов. Его изысканная архитектура и богатая история делают его обязательной остановкой в вашем путешествии.

Руины замка в Новогрудке. По пути вы сможете посетить руины Новогрудского замка, основанного первым Великим князем Литовским Миндовгом. Центральная башня замка пережила многочисленные штурмы, а с её вершины открывается потрясающая панорама, которая останется в вашей памяти надолго.

• Фэнтези-усадьба «Литовка» (по желанию). Для тех, кто хочет добавить в поездку немного волшебства, мы предлагаем посещение уникальной фэнтези-усадьбы “Литовка”. Расположенная в живописном месте на холмах у озера, эта усадьба — единственная в своём роде в Беларуси. Она погрузит вас в мир фантазий и сказок, став ярким акцентом вашего путешествия. Важная информация: