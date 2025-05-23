читать дальше

поехать на эту экскурсию, там есть что посмотреть, послушать, вкусно покушать)))) Отдельная благодарность нашему экскурсоводу Александре, это было замечательно. В ее лице нам достался прекрасный гид и рассказчик, аккуратный водитель и очень душевный человек)))))