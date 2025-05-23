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Мирский замок – экскурсии в Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «Мирский замок» в Гродно, цены от 13 000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Из Гродно - к романтичным белорусским замкам (на вашем или арендованном транспорте)
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Гродно - к романтичным белорусским замкам
Погрузитесь в историю и романтику белорусских замков. Путешествие через Новогрудок, Мир и Несвиж откроет вам тайны прошлого и легенды этих мест
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
13 000 ₽ за всё до 10 чел.
Трансфер из Гродно в главные замки Беларуси - и обратно
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в главные замки Беларуси - и обратно
Увидеть Мир, Несвиж и Новогрудок
Начало: По договорённости с организатором
8 июл в 08:00
9 июл в 08:00
15 900 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Мирский и Несвижский замки и обратно
На машине
10 часов
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в Мирский и Несвижский замки
Погрузитесь в атмосферу истории, посетив Мирский и Несвижский замки. Комфортный трансфер из Гродно обеспечит удобство и безопасность вашего путешествия
Начало: От места вашего пребывания в Гродно
Завтра в 08:00
25 июн в 08:00
16 026 ₽22 893 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Мирский замок»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Гродно - к романтичным белорусским замкам (на вашем или арендованном транспорте)
  2. Трансфер из Гродно в главные замки Беларуси - и обратно
  3. Трансфер из Гродно в Мирский и Несвижский замки и обратно
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Сколько стоит экскурсия по Гродно в июне 2025
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