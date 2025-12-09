Когда: Время можно изменить по удобному для Вас времени и пожеланиям08:00 - 11:30 Переезд из Гродно - Национальный парк Беловежская Пуща11:30 -13:30 Национальный парк Беловежская Пуща13:30 - 15:00 Переезд в Брестскую крепость15:00 - Центр Бреста18:30 - Переезд из Бреста в Гродно

Экскурсия длится около 13 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала