Описание трансферГотовы к марафону впечатлений? За 1 день вы проедете из Гродно через древнюю Беловежскую пущу к легендарной Брестской крепости. Два великих символа Беларуси в одном мощном путешествии. Что вас ждет в пути: Величественная Беловежская пуща. Вы погрузитесь в атмосферу древнего леса-заповедника, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, в диких чащах, вы сможете понаблюдать за могучими зубрами в их естественной среде обитания и вдохнуть воздух, которым дышали столетия назад. Легендарная Брестская крепость. Вы прикоснетесь к живой истории, посетив мемориальный комплекс — символ несгибаемого мужества и героизма. Монументальные скульптуры, руины и вечный огонь оставят неизгладимое впечатление и расскажут о великом подвиге. Очаровательная улица Советская. Вы прогуляетесь по главной пешеходной артерии Бреста, где царит особая, европейская атмосфера. Изящные фонари, уютные кафе, уличные музыканты и уникальные памятники создают идеальную обстановку для отдыха и красивых фотографий.
Время можно изменить по удобному для Вас времени и пожеланиям08:00 - 11:30 Переезд из Гродно - Национальный парк Беловежская Пуща11:30 -13:30 Национальный парк Беловежская Пуща13:30 - 15:00 Переезд в Брестскую крепость15:00 - Центр Бреста18:30 - Переезд из Бреста в Гродно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Беловежская пуща - Погрузитесь в атмосферу древнего первобытного леса, где царят могучие зубры
- Брестская крепость - Услышьте эхо героического прошлого у стен легендарной цитадели-героя
- Брест - Прогуляйтесь по самой оживленной улице Бреста с ее неповторимым европейским шармом
Что включено
- Питьевая вода
- Услуги автомобиля и водителя
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Личные расходы
- Билеты в Музеи
Место начала и завершения?
Гродно
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
