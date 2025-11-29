Мои заказы

Трансфер в Лидский, Новогрудский, Несвижский и Мирский замки из Гродно

Вас ждут четыре стража Беларуси — от рыцарской Лиды до магнатского Несвижа. Говорят, у Великого Княжества Литовского было четыре сердца.

Одно — рыцарское (Лидский замок), второе — коронованное (Новогрудский, где короновали
читать дальше

Миндовга), третье — неприступное (Мирский), а четвертое — золотое (Несвижский, сокровищница Радзивиллов). И только тот, кто посетит все четыре, познает душу этой земли.

Мы обеспечим вам удобный трансфер из Гродно, чтобы вы могли сосредоточиться на впечатлениях, а не на организации поездки.

Трансфер в Лидский, Новогрудский, Несвижский и Мирский замки из Гродно
Трансфер в Лидский, Новогрудский, Несвижский и Мирский замки из Гродно
Трансфер в Лидский, Новогрудский, Несвижский и Мирский замки из Гродно

Описание трансфер

В программе:

  • Лида — сердце рыцарское, где витает дух доблести и ратных подвигов;
  • Новогрудок — сердце коронованное, где обрел корону Миндовг, первый и единственный король Литвы;
  • Мир — сердце неприступное, чьи стены столетиями бросали вызов захватчикам;
Несвиж — сердце золотое, сокровищница и цитадель могущественного рода Радзивиллов. Познайте душу этой земли, прикоснувшись ко всем четырем стражам. У каждого замка — своя тайна, но все они написаны одной великой историей. Важная информация:.
Несвиж — сердце золотое, сокровищница и цитадель могущественного рода Радзивиллов. Познайте душу этой земли, прикоснувшись ко всем четырем стражам. У каждого замка — своя тайна, но все они написаны одной великой историей. Важная информация:.
• Несвиж — сердце золотое, сокровищница и цитадель могущественного рода Радзивиллов. Познайте душу этой земли, прикоснувшись ко всем четырем стражам. У каждого замка — своя тайна, но все они написаны одной великой историей. Важная информация:
  • Оплата трансфера производится на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день поездки;
  • Пожалуйста, возьмите с собой наличные, так как не во всех местах есть терминалы для оплаты картой;
  • Надевайте удобную обувь, так как вас ждёт много ходьбы. Не забудьте взять с собой воду, перекус и, конечно, фотоаппарат, чтобы запечатлеть красоту этих мест;
  • График и программу можно изменить с учётом пожеланий клиента.

Ежедневно, по согласованию с гидом

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Лидский замок
  • Новогрудский замок
  • Мирский замок
  • Несвижский замок
Что включено
  • Комфортный трансфер.
Что не входит в цену
  • Билеты в музей (приобретаются на месте)
  • Гиды и аудиогиды
  • Обед
  • Другие личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гродно
Завершение: Привезем вас в ваш отель/апартаменты
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Оплата трансфера производится на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день поездки
  • Пожалуйста, возьмите с собой наличные, так как не во всех местах есть терминалы для оплаты картой
  • Надевайте удобную обувь, так как вас ждёт много ходьбы. Не забудьте взять с собой воду, перекус и, конечно, фотоаппарат, чтобы запечатлеть красоту этих мест
  • График и программу можно изменить с учётом пожеланий клиента
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Гродно

Похожие экскурсии из Гродно

Трансфер из Гродно в Мирский и Несвижский замки и обратно
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Мирский и Несвижский замки и обратно
С комфортом доехать до главных замков Беларуси
Начало: От места вашего пребывания в Гродно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 026 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Гродно в главные замки Беларуси - и обратно
На машине
11 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в главные замки Беларуси - и обратно
Увидеть Мир, Несвиж и Новогрудок
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Новогрудский, Мирский и Несвижский замки
На машине
11 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Новогрудский, Мирский и Несвижский замки
С комфортом и без забот проехать по самым ценным памятникам Беларуси
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 920 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гродно. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гродно