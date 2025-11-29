Трансфер в Лидский, Новогрудский, Несвижский и Мирский замки из Гродно

Вас ждут четыре стража Беларуси — от рыцарской Лиды до магнатского Несвижа. Говорят, у Великого Княжества Литовского было четыре сердца.
Одно — рыцарское (Лидский замок), второе — коронованное (Новогрудский, где короновали
Одно — рыцарское (Лидский замок), второе — коронованное (Новогрудский, где короновали
Описание трансфер
В программе:
- Лида — сердце рыцарское, где витает дух доблести и ратных подвигов;
- Новогрудок — сердце коронованное, где обрел корону Миндовг, первый и единственный король Литвы;
- Мир — сердце неприступное, чьи стены столетиями бросали вызов захватчикам;
Несвиж — сердце золотое, сокровищница и цитадель могущественного рода Радзивиллов. Познайте душу этой земли, прикоснувшись ко всем четырем стражам. У каждого замка — своя тайна, но все они написаны одной великой историей. Важная информация:.
Несвиж — сердце золотое, сокровищница и цитадель могущественного рода Радзивиллов. Познайте душу этой земли, прикоснувшись ко всем четырем стражам. У каждого замка — своя тайна, но все они написаны одной великой историей. Важная информация:.
• Несвиж — сердце золотое, сокровищница и цитадель могущественного рода Радзивиллов. Познайте душу этой земли, прикоснувшись ко всем четырем стражам. У каждого замка — своя тайна, но все они написаны одной великой историей. Важная информация:
- Оплата трансфера производится на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день поездки;
- Пожалуйста, возьмите с собой наличные, так как не во всех местах есть терминалы для оплаты картой;
- Надевайте удобную обувь, так как вас ждёт много ходьбы. Не забудьте взять с собой воду, перекус и, конечно, фотоаппарат, чтобы запечатлеть красоту этих мест;
- График и программу можно изменить с учётом пожеланий клиента.
Ежедневно, по согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лидский замок
- Новогрудский замок
- Мирский замок
- Несвижский замок
Что включено
- Комфортный трансфер.
Что не входит в цену
- Билеты в музей (приобретаются на месте)
- Гиды и аудиогиды
- Обед
- Другие личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гродно
Завершение: Привезем вас в ваш отель/апартаменты
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Оплата трансфера производится на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день поездки
- Пожалуйста, возьмите с собой наличные, так как не во всех местах есть терминалы для оплаты картой
- Надевайте удобную обувь, так как вас ждёт много ходьбы. Не забудьте взять с собой воду, перекус и, конечно, фотоаппарат, чтобы запечатлеть красоту этих мест
- График и программу можно изменить с учётом пожеланий клиента
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гродно
Похожие экскурсии из Гродно
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Мирский и Несвижский замки и обратно
С комфортом доехать до главных замков Беларуси
Начало: От места вашего пребывания в Гродно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 026 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в главные замки Беларуси - и обратно
Увидеть Мир, Несвиж и Новогрудок
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Новогрудский, Мирский и Несвижский замки
С комфортом и без забот проехать по самым ценным памятникам Беларуси
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 920 ₽ за всё до 4 чел.