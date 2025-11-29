Трансфер в Лидский, Новогрудский, Несвижский и Мирский замки из Гродно

В программе:

Лида — сердце рыцарское, где витает дух доблести и ратных подвигов;

Новогрудок — сердце коронованное, где обрел корону Миндовг, первый и единственный король Литвы;

Мир — сердце неприступное, чьи стены столетиями бросали вызов захватчикам;

Несвиж — сердце золотое, сокровищница и цитадель могущественного рода Радзивиллов. Познайте душу этой земли, прикоснувшись ко всем четырем стражам. У каждого замка — своя тайна, но все они написаны одной великой историей. Важная информация:.

