пятница и воскресенье

Экскурсия из Минска в Хатынь посвящена событиям Великой Отечественной войны, долгим годам оккупации и борьбы белорусского народа против захватчиков. В день весеннего равноденствия, 22 марта 1943 года, произошла трагедия, ставшая символом страданий гражданского населения в годы Великой Отечественной войны — была сожжена затерявшаяся в лесах деревня ХАТЫНЬ вместе со 149 жителями.
На месте трагедии в 1968 году архитекторы Ю. Градов, В. Занкович, Л. Левин и скульптор С. Селиханов создали величественный мемориал, ныне знаменитый на весь мир. Он создан в память сотен белорусских деревень, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны и огромного вклада белорусского народа, принесшего неисчислимые жертвы — каждый 3-й житель Беларуси погиб в годы Великой Отечественной войны…
Мемориальный архитектурно-скульптурный комплекс, занимающий площадь около 50 га, получил планировочную схему бывшей деревни Хатыни. Формируется он из отдельных фрагментов. В центре композиции высится шестиметровая бронзовая скульптура "Непокоренный человек" с убитым ребенком на руках. Рядом сомкнутые гранитные плиты, символизирующие крышу сарая, в котором были сожжены жители деревни. Бывшая улица деревни выложена серыми, под цвет пепла, плитами. В тех местах, где стояли дома, поставлено 26 обелисков в виде опаленных огнем печных труб. На них — бронзовые таблички с именами тех, кто здесь родился и жил. А сверху — печально звенящие колокола.
Здесь же находится единственное в мире Кладбище деревень; в память о жертвах фашистского террора горит Вечный огонь. В заключение экскурсии Вы посетите КУРГАН СЛАВЫ — памятник воинам-освободителям Минска, сможете подняться на его вершину.
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