пятница и воскресенье

Автобусная экскурсия в Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Хатынь»

Вы отправитесь в мемориальный комплекс «Хатынь» , открытый на месте ужасных событий Великой...

4.9
60 отзывов
Вы отправитесь в мемориальный комплекс «Хатынь», открытый на месте ужасных событий Великой Отечественной войны.

Профессиональный экскурсовод проведёт подробную экскурсию по комплексу, расскажет многие факты о противостоянии Беларуси в войне с фашистской Германией.

Во время посещения мемориала вы увидите масштабы трагедии, в которой погиб почти каждый третий житель этой страны.
Автобусная экскурсия в Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Хатынь»
Автобусная экскурсия в Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Хатынь»
Автобусная экскурсия в Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Хатынь»
Автобусная экскурсия в Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Хатынь»
Автобусная экскурсия в Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Хатынь»
Автобусная экскурсия в Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Хатынь»
Экс­кур­сия из Минска в Хатынь по­свя­ще­на со­бы­ти­ям Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны, дол­гим го­дам ок­ку­па­ции и борь­бы бе­ло­рус­ско­го на­ро­да про­тив за­хват­чи­ков. В день ве­сен­не­го рав­но­ден­ствия, 22 мар­та 1943 го­да, про­изо­шла тра­ге­дия, став­шая сим­во­лом стра­да­ний граж­дан­ско­го на­се­ле­ния в го­ды Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны — бы­ла сож­же­на за­те­ряв­шая­ся в ле­сах де­рев­ня ХАТЫНЬ вме­сте со 149 жи­те­ля­ми.
На ме­сте тра­ге­дии в 1968 го­ду ар­хи­тек­то­ры Ю. Гра­дов, В. Зан­ко­вич, Л. Ле­вин и скуль­птор С. Се­ли­ха­нов со­зда­ли величественный ме­мо­ри­ал, ны­не зна­ме­ни­тый на весь мир. Он со­здан в па­мять со­тен бе­ло­рус­ских де­ре­вень, уни­что­жен­ных на­ци­ста­ми в го­ды Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны и огром­но­го вкла­да бе­ло­рус­ско­го на­ро­да, при­нес­ше­го не­ис­чис­ли­мые жерт­вы — каж­дый 3-й жи­тель Бе­ла­ру­си по­гиб в го­ды Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны…
Ме­мо­ри­аль­ный архитектурно-скульптурный ком­плекс, за­ни­ма­ю­щий пло­щадь око­ло 50 га, по­лу­чил пла­ни­ро­воч­ную схе­му быв­шей де­рев­ни Ха­ты­ни. Фор­ми­ру­ет­ся он из от­дель­ных фраг­мен­тов. В цен­тре ком­по­зи­ции вы­сит­ся ше­сти­мет­ро­вая брон­зо­вая скульп­ту­ра "Не­по­ко­рен­ный че­ло­век" с уби­тым ре­бен­ком на ру­ках. Рядом со­мкну­тые гра­нит­ные пли­ты, сим­во­ли­зи­ру­ю­щие кры­шу са­рая, в ко­то­ром бы­ли со­жже­ны жи­те­ли де­рев­ни. Быв­шая ули­ца де­рев­ни вы­ло­же­на се­ры­ми, под цвет пеп­ла, пли­та­ми. В тех ме­стах, где сто­я­ли до­ма, по­став­ле­но 26 обе­лис­ков в ви­де опа­лен­ных ог­нем печ­ных труб. На них — брон­зо­вые таб­лич­ки с име­на­ми тех, кто здесь ро­дил­ся и жил. А свер­ху — пе­чаль­но зве­ня­щие ко­ло­ко­ла.
Здесь же на­хо­дит­ся един­ствен­ное в ми­ре Кладбище де­ре­вень; в па­мять о жерт­вах фа­шист­ско­го тер­ро­ра го­рит Веч­ный огонь. В за­клю­че­ние экс­кур­сии Вы по­се­ти­те КУРГАН СЛАВЫ — па­мят­ник воинам-освободителям Мин­ска, смо­же­те под­нять­ся на его вер­ши­ну.
Внимание! При бронировании экскурсии на сайте вносится депозит. Оплата остатка суммы производится в белорусских рублях по курсу на день экскурсии.

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человек
Взрослый билет
$16
Детский (5-16 лет)
$15

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • встреча в отеле, транспорт к месту начала проведения экскурсии
  • личные расходы на еду и напитки
  • сувениры
  • выбор мест (посадка в автобус осуществляется в порядке «живой очереди» — кто первый пришел, тот занял лучшие места)
  • скрытые и обязательные дополнительные платежи
Место начала и завершения
Минск, Привокзальная площадь 5
Когда и сколько длится?
Когда: пятница и воскресенье
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

пятница и воскресенье

Спутник М.
Спутник М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска

👥Групповые🚌На автобусе📜История и культура#Домбай

Еще несколько похожих предложений в Минске

Экскурсия в Брест и Брестскую крепость
16ч
$50
за 1 чел.
Экскурсия в Брест и Брестскую крепость
Брест - один из старейших городов Беларуси с богатой историей и насыщенным разнообразием событий...
16, 23, 30 октября; 13, 27 ноября в 07:00
Мемориальный комплекс Хатынь - индивидуальная экскурсия с гидом
Индивидуальная экскурсия
5
4
$120
за 1-7 чел.
Мемориальный комплекс Хатынь - индивидуальная экскурсия с гидом
По заказу
Обзорная автобусная экскурсия по западу Белоруссии
5
2
11ч
$32
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная автобусная экскурсия по западу Белоруссии
На экскурсии по западу Белоруссии вы увидите католические костелы - Троицкий, Святого Михаила Архангела,...
по четвергам и субботам в 9:00
Музейный комплекс старинных ремёсел и технологий "Дудутки"
Индивидуальная экскурсия
$70
за 1-7 чел.
Музейный комплекс старинных ремёсел и технологий "Дудутки"
Вас ждёт увлекательная экскурсия по музейному комплексу "Дудутки" , который расположен всего в 40 км...
Ежедневно, с 10.00 до 17.00, кроме понедельника
Хатынь - памятник жертвам фашизма
Индивидуальная экскурсия
$80
за 1-20 чел.
Хатынь - памятник жертвам фашизма
Вы пройдете по единственной улице Хатыни, где вместо домов - могилы , символизирующие уничтоженные нацистами...
по договорённости с гидом с 9.00 до 20.00, без выходных
Экскурсия в музей миниатюр Беларуси "Страна Мини"
Индивидуальная экскурсия
$12
за 1 чел.
Экскурсия в музей миниатюр Беларуси "Страна Мини"
Музей миниатюр "Страна Мини" - лучше место для знакомства с Беларусью
ежедневно с 11:00 до 20:00
Пешеходная экскурсия по Минску
Индивидуальная экскурсия
5
1
$20
за 1-5 чел.
Пешеходная экскурсия по Минску
Во время экскурсии вы увидите Минск как город в центре Европы, где пересеклись множество разных идей...
по согласованию с экскурсоводом в 10:00
Традиции Беларуси - музейный комплекс Дудутки
$31
за 1 чел.
Традиции Беларуси - музейный комплекс Дудутки
Хотите увидеть и понять Беларусь, ее традиции и обычаи изнутри? Добро пожаловать в музейный комплекс...
По субботам в 14.00. Сбор за 15 минут до начала.
Обзорная экскурсия по Минску на красном ретро-автобусе ЗИС-8
4.8
43
1ч 15м
$12
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Минску на красном ретро-автобусе ЗИС-8
На экскурсии вы проедете в уютном ретро-автобусе по самым значимым достопримечательностям...
Вт, Пт, Сб, Вс в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Тайны древнего Минска
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
$70
за 1-7 чел.
Тайны древнего Минска
Индивидуальная обзорная экскурсия поможет вам сориентироваться в городе в первые дни после приезда и...
по договорённости с гидом в 12.00
Пешеходная экскурсия: лучшее в Минске
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
35
за 1-10 чел.
Пешеходная экскурсия: лучшее в Минске
Обойти главные достопримечательности и услышать о прошлой и настоящей жизни города
Минский калейдоскоп - экскурсия-знакомство
Индивидуальная экскурсия
5
18
$80
за 1-6 чел.
Минский калейдоскоп - экскурсия-знакомство
Вы увидите главные достопримечательности Минска, услышите яркие местные легенды, байки и анекдоты

Спутник М. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия Мир - Несвиж «Владения рода Радзивиллов»
4.8
256
11ч
$35
за 1 чел.
Часто заказывают
Экскурсия Мир - Несвиж «Владения рода Радзивиллов»
Обширная программа на целый день с посещением знаковых памятников Беларуси: Мирского замка и его...
Понедельник, четверг, суббота, воскресенье
По Минску на автобусе
4.6
194
3ч 30м
$12.5
за 1 чел.
По Минску на автобусе
На комфортном автобусе вы проедетесь от Привокзальной площади по проспекту Независимости и дальше: к...
понедельник, вторник, среда, пятница, воскресенье
Музейный комплекс Дудутки: забытый мир кузнецов
4.6
39
5ч 30м
$24
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Музейный комплекс Дудутки: забытый мир кузнецов
Экскурсия в музейный комплекс старинных технологий и народных ремёсел «Дудутки»
Вечерняя экскурсия по Минску
4.5
109
3ч 30м
$12.5
за 1 чел.
Вечерняя экскурсия по Минску
Минск - тихая столица Белоруссии, где туристов не так много, как в других центрах Европы
по четвергам и субботам в 18:00
БЕЛАЗ - бренд Беларуси
4.7
27
3ч 30м
$20
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
БЕЛАЗ - бренд Беларуси
Белорусский автомобильный завод - место, где можно увидеть рождение знаменитых машин, завоевавших...
суббота
У нас ещё много экскурсий 😎 в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Минске
🇧🇾