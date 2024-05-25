Мемориальный комплекс «Курган Славы» – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Мемориальный комплекс «Курган Славы»» в Минске, цены от 75 Br. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
248 отзывов
Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Расписание: согласно расписанию
Завтра в 09:45
12 июня в 13:45
75Br за человека
Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
180 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска
Начало: Минск, пр-т Победителей, 21
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75Br за человека
Хатынь и «Курган Славы»
Индивидуальная
5 часов
Хатынь и «Курган Славы»
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 685Br за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    25 мая 2024
    Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска
    Хатынь-до слез. Потрясающий экскурсовод Елизавета, идеальная подача материала, человек реально знает историю и свое дело. Ей особая благодарность.
  • A
    Anna
    23 мая 2024
    Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска
    Ни что не забыто, ни кто не забыт… Хатынь нужно посетить ВСЕМ! Особенно тем, кто не знает или не уверен
    читать дальше

    в том, что происходило во время ВОВ с мирным народом, партизанами, и какие зверства учиняли немцы… Почитайте "Без срока давности", освежите в памяти, и привезите детей (от 12 лет наверное будет уже понимание что такое фашизм). Экскурсия напряженная, там нет места улыбке, смеху, там скорбь, горе, и память. Мы были под большим впечатлением. Экскурсоводы с такой болью все рассказывали, будто сами побывали в дни страшной трагедии. Спасибо!

  • В
    Владимир
    16 мая 2024
    Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы
    Всё как в описании хороший гид в хотыни гид местный погруженный в истоию места. Всё прекрасно!
  • О
    Оксана
    14 мая 2024
    Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы
    Замечательная экскурсия! Очень рекомендую!
  • Л
    Людмила
    14 мая 2024
    Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы
    Очень хорошо организованная экскурсия. Свободного времени выделяется ровно на то, чтобы все осмотреть и сфотографировать. Информация структурирована, экскурсовод Мария в мемориальном комплексе выше всяких похвал, хорошо поставлен голос, выдерданы интонации, страшно и трогает до слёз.
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Мемориальный комплекс «Хатынь» и Курган Славы
    Это мемориал, который не позволяет забыть о страшной трагедии войны нам живым, вечная память всем тем, кто погиб во имя жизни, низкий поклон белорусскому народу
  • O
    Okkaliae
    11 мая 2024
    Мемориальный комплекс «Хатынь» и Курган Славы
    Отличный гид отличная экскурсия, прониклись прям болью прошедшего времени… снижаю бал за водителя, его неаккуратная езда нас пугала и не только нас … замечаний и вскриков пассажиров раз так четыре…

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Мемориальный комплекс «Курган Славы»»

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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Мемориальный комплекс «Курган Славы»" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 685. Туристы уже оставили гидам 428 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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