1 чел.
По популярности
Групповая
5 часов
Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Расписание: согласно расписанию
Завтра в 09:45
12 июня в 13:45
75Br за человека
Групповая
5 часов
Популярное предложение
Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска
Начало: Минск, пр-т Победителей, 21
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75Br за человека
Индивидуальная
5 часов
Хатынь и «Курган Славы»
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 685Br за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия25 мая 2024Хатынь-до слез. Потрясающий экскурсовод Елизавета, идеальная подача материала, человек реально знает историю и свое дело. Ей особая благодарность.
- AAnna23 мая 2024Ни что не забыто, ни кто не забыт… Хатынь нужно посетить ВСЕМ! Особенно тем, кто не знает или не уверен
- ВВладимир16 мая 2024Всё как в описании хороший гид в хотыни гид местный погруженный в истоию места. Всё прекрасно!
- ООксана14 мая 2024Замечательная экскурсия! Очень рекомендую!
- ЛЛюдмила14 мая 2024Очень хорошо организованная экскурсия. Свободного времени выделяется ровно на то, чтобы все осмотреть и сфотографировать. Информация структурирована, экскурсовод Мария в мемориальном комплексе выше всяких похвал, хорошо поставлен голос, выдерданы интонации, страшно и трогает до слёз.
- ЕЕлена12 мая 2024Мемориальный комплекс «Хатынь» и Курган СлавыЭто мемориал, который не позволяет забыть о страшной трагедии войны нам живым, вечная память всем тем, кто погиб во имя жизни, низкий поклон белорусскому народу
- OOkkaliae11 мая 2024Мемориальный комплекс «Хатынь» и Курган СлавыОтличный гид отличная экскурсия, прониклись прям болью прошедшего времени… снижаю бал за водителя, его неаккуратная езда нас пугала и не только нас … замечаний и вскриков пассажиров раз так четыре…
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Мемориальный комплекс «Курган Славы»»
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