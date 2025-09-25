«Беларусьфильм» - это не просто киностудия, а целый мир, где оживают истории и создаются шедевры.
Гости смогут увидеть съёмочные павильоны, где мастера воплощают самые смелые идеи, и узнать, как фильм проходит
5 причин купить эту экскурсию
- 🎥 Посещение съёмочных павильонов
- 🎬 Узнайте процесс создания фильмов
- 📽️ Знакомство с профессиональным оборудованием
- 🎞️ Истории о закулисной жизни
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
Экскурсия на «Беларусьфильм» идеально подходит для посещения в любое время года, так как все мероприятия проходят в помещении. Зимой и осенью, когда на улице холодно, особенно приятно погрузиться в тёплую атмосферу киностудии. Весной и летом можно совместить экскурсию с прогулками по Минску. В другие месяцы также доступно посещение, но учтите, что летом студия может быть более загружена.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Съёмочные павильоны
- Оружейный склад
Описание экскурсии
- Вы посетите съёмочные павильоны, где мастера своего дела воплощают самые смелые идеи и посмотрите, как строятся декорации
- Узнаете, как фильм проходит весь путь — от замысла сценариста до готового кадра
- Погрузитесь в тайны профессионального оборудования и технологий, которые используются для создания кинолент
- Познакомитесь с выдающимися фильмами, которые сняли на студии
- И услышите увлекательные истории о закулисной жизни «Беларусьфильма»
А ещё вы выясните:
- почему к концу фильма нос Буратино стал короче
- сколько времени нужно на один мультфильм
- как пиротехники готовят оружие
- сколько стоит первая видеокамера
И многое-многое другое!
Организационные детали
Обратите внимание: в будние дни вас ждёт экскурсия «Беларусьфильм — здесь снимается кино!», вы пройдёте по цехам и увидите реквизит, одежду, мебель. А по субботам — экскурсия на оружейный склад с обзорной лекцией о военных фильмах и просмотром трейлера фильма «Время вернуться».
- Экскурсия подходит для детей от 7 лет
- Экскурсию для вас проведёт гид киностудии
- Остаток стоимости оплачивается в белорусских рублях по курсу на день оплаты наличными или картой
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1300 ₽
|Дети до 18 лет
|1150 ₽
|Пенсионеры
|1150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 966 туристов
Откройте для себя богатую историю и культуру Беларуси с нашими увлекательными экскурсиями! Мы предлагаем разнообразные маршруты, которые подойдут как для индивидуальных путешественников, так и для групп.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
З
Зотина
25 сен 2025
Прекрасный гид Виталий!!!
Интересно излагает материал,доброжелателен и позитивен!!!
Дата посещения: 25 сентября 2025
В
Владислав
6 ноя 2025
Экскурсия нам понравилась. Было интересно и взрослым и детям.
Е
Елена
5 ноя 2025
Все отлично
Евгения
4 ноя 2025
Очень интересная экскурсия. Тут открывается тайна создания кино. Большое спасибо нашему гиду, чувствовалась её любовь к своему делу
Хельга
3 ноя 2025
31 октября 2025 запомнится прекрасным событием - экскурсией на студию Беларусьфильм в Минске! Окунуться в мир кино было здорово! Узнала много нового и интересного. Рекомендую 👍
Оксана
2 ноя 2025
Спасибо за познавательную и увлекательную экскурсию! Гид Виталий настолько в теме и увлечён своим делом, что его рассказ просто захватил нас. Всё понятно, доступно. На реальных примерах. Супер. Наша семья более чем довольна 👍 Рекомендуем всем!
Н
Наталья
31 окт 2025
Экскурсия понравилась.
Интересные павильоны, экспонаты, не затянуто, у сына восторг от павильона с оружием. Рекомендую.
Ирина
30 окт 2025
Очень понравилась экскурсия.
С
Светлана
21 окт 2025
Отличная экскурсия. Рекомендую
Лана
19 окт 2025
Очень интересная экскурсия на знаменитую киностудию! Спасибо большое Виталию за интересный и живой рассказ! За его артистичность, знание нюансов кинопроизводства, интересные истории и юмор! Время пролетело незаметно) По субботам можно
Н
Наталья
16 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Все очень структурированно, без воды. Очень интересно походить по павильонам, посмотреть вживую как создается шоу, которое мы видим на экранах ТВ.
Спасибо экскурсоводу Киностудии Беларусьфильм за приоткрытие тайн при съемке фильмов.
Рекомендую обязательно к просмотру.
Михаил
16 окт 2025
Отличное место для посещения!
Погружаешся в атмосферу киноиндустрии с первых минут экскурсии. Ведущий увлеченный человек, который зажигает интерес к своему делу. После посещения пересмотрел все фильмы, снятые на студии Белорусьфильм, что дополнило ощущение от посещения региона. Всем рекомендую.
Дарья
14 окт 2025
Время на студии пролетело на одном дыхании! И будь такая возможность, я бы наверняка могла бродить между стеллажей с реквизитом много-много часов.)
Во-первых, большое спасибо за возможность увидеть закулисье, киношные предметы
Денис
14 окт 2025
Экскурсия длилась полтора часа, но пролетела будто один миг. Её вёл один из сотрудников студии, отвечающий за пиротехнику и оружие во время съёмок. То есть он был максимально приближен к
А
Афиногенова
14 окт 2025
Хорошая экскурсия. Но хотелось бы побольше времени, 1,5 часа маловато. 🙂 часа бы 2,5-3 как раз было бы. Там же ты становишься как ребенок, все хочется посмотреть и потрогать 🙂
Входит в следующие категории Минска
