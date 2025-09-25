читать дальше

и помещения для съёмок, а также краешком глаза взглянуть и на сами съёмки - во время нашей экскурсии снимали телевизионные шоу.

Во-вторых, спасибо нашему гиду - он был очень чётким, собранным, старался рассказать и показать максимум возможного, но в то же время не растекался мыслью по древу.

В-третьих, спасибо за логику экскурсии - понятно, что приходят разные люди с разными интересами, но программа так построена, чтобы каждый мог что-то важное для себя увидеть и услышать. Кто-то в восторге от костюмов, кому-то важно потрогать настоящее оружие из кино, кто-то хочет заглянуть на настоящую съёмочную площадку или пощупать подлинные предметы из "Буратино". Я вот во все глаза рассматривала реквизит на полках, чтобы узнать, в каких фильмах могла его видеть.) И старалась побольше фотографировать на память.

Мы прошли по хранилищам и съёмочным павильонам, побывали во внутреннем дворе студии, посмотрели трейлеры новых фильмов, а в конце зашли в музей. Гид очень много рассказывал - и о прошлом, и о настоящем, и об известных фильмах, и о нюансах теле- и киносъёмок. В общем, как в другой вселенной побывала!

Рекомендую, даже если вы ничего кроме "Красной шапочки" и "Буратино" не помните (и даже если их тоже не помните - всё равно будет любопытно). Здесь до сих пор снимают кино, поэтому многие предметы и костюмы по сей день живут и работают в кадре.)