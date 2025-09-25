Мои заказы

«Беларусьфильм»: место, где рождается кино

Откройте тайны создания кино на «Беларусьфильм». Посетите павильоны, узнайте о съёмках и почувствуйте себя частью кинопроцесса
«Беларусьфильм» - это не просто киностудия, а целый мир, где оживают истории и создаются шедевры.

Гости смогут увидеть съёмочные павильоны, где мастера воплощают самые смелые идеи, и узнать, как фильм проходит
путь от замысла сценариста до готового кадра.

Экскурсия включает знакомство с профессиональным оборудованием и технологиями, а также увлекательные истории о закулисной жизни студии. Особое внимание уделяется процессу создания мультфильмов и работе пиротехников. Это уникальная возможность почувствовать себя частью кинематографа

5
39 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎥 Посещение съёмочных павильонов
  • 🎬 Узнайте процесс создания фильмов
  • 📽️ Знакомство с профессиональным оборудованием
  • 🎞️ Истории о закулисной жизни
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия на «Беларусьфильм» идеально подходит для посещения в любое время года, так как все мероприятия проходят в помещении. Зимой и осенью, когда на улице холодно, особенно приятно погрузиться в тёплую атмосферу киностудии. Весной и летом можно совместить экскурсию с прогулками по Минску. В другие месяцы также доступно посещение, но учтите, что летом студия может быть более загружена.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
«Беларусьфильм»: место, где рождается кино
«Беларусьфильм»: место, где рождается кино© Ирина
«Беларусьфильм»: место, где рождается кино© Ирина
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя
Время начала: 14:00

Что можно увидеть

  • Съёмочные павильоны
  • Оружейный склад

Описание экскурсии

  • Вы посетите съёмочные павильоны, где мастера своего дела воплощают самые смелые идеи и посмотрите, как строятся декорации
  • Узнаете, как фильм проходит весь путь — от замысла сценариста до готового кадра
  • Погрузитесь в тайны профессионального оборудования и технологий, которые используются для создания кинолент
  • Познакомитесь с выдающимися фильмами, которые сняли на студии
  • И услышите увлекательные истории о закулисной жизни «Беларусьфильма»

А ещё вы выясните:

  • почему к концу фильма нос Буратино стал короче
  • сколько времени нужно на один мультфильм
  • как пиротехники готовят оружие
  • сколько стоит первая видеокамера

И многое-многое другое!

Организационные детали

Обратите внимание: в будние дни вас ждёт экскурсия «Беларусьфильм — здесь снимается кино!», вы пройдёте по цехам и увидите реквизит, одежду, мебель. А по субботам — экскурсия на оружейный склад с обзорной лекцией о военных фильмах и просмотром трейлера фильма «Время вернуться».

  • Экскурсия подходит для детей от 7 лет
  • Экскурсию для вас проведёт гид киностудии
  • Остаток стоимости оплачивается в белорусских рублях по курсу на день оплаты наличными или картой

Выберите удобную дату из расписания

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 34 раза на ближайшие дни
Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1300 ₽
Дети до 18 лет1150 ₽
Пенсионеры1150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 966 туристов
Откройте для себя богатую историю и культуру Беларуси с нашими увлекательными экскурсиями! Мы предлагаем разнообразные маршруты, которые подойдут как для индивидуальных путешественников, так и для групп.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
1
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Фотографии от путешественников
З
Зотина
25 сен 2025
Прекрасный гид Виталий!!!
Интересно излагает материал,доброжелателен и позитивен!!!
Дата посещения: 25 сентября 2025
В
Владислав
6 ноя 2025
Экскурсия нам понравилась. Было интересно и взрослым и детям.
Е
Елена
5 ноя 2025
Все отлично
Все отлично
Евгения
Евгения
4 ноя 2025
Очень интересная экскурсия. Тут открывается тайна создания кино. Большое спасибо нашему гиду, чувствовалась её любовь к своему делу
Хельга
Хельга
3 ноя 2025
31 октября 2025 запомнится прекрасным событием - экскурсией на студию Беларусьфильм в Минске! Окунуться в мир кино было здорово! Узнала много нового и интересного. Рекомендую 👍
31 октября 2025 запомнится прекрасным событием - экскурсией на студию Беларусьфильм в Минске! Окунуться в мир кино было здорово! Узнала много нового и интересного. Рекомендую 👍
Оксана
Оксана
2 ноя 2025
Спасибо за познавательную и увлекательную экскурсию! Гид Виталий настолько в теме и увлечён своим делом, что его рассказ просто захватил нас. Всё понятно, доступно. На реальных примерах. Супер. Наша семья более чем довольна 👍 Рекомендуем всем!
Спасибо за познавательную и увлекательную экскурсию! Гид Виталий настолько в теме и увлечён своим делом, что
Н
Наталья
31 окт 2025
Экскурсия понравилась.
Интересные павильоны, экспонаты, не затянуто, у сына восторг от павильона с оружием. Рекомендую.
Ирина
Ирина
30 окт 2025
Очень понравилась экскурсия.
Очень понравилась экскурсия.
С
Светлана
21 окт 2025
Отличная экскурсия. Рекомендую
Лана
Лана
19 окт 2025
Очень интересная экскурсия на знаменитую киностудию! Спасибо большое Виталию за интересный и живой рассказ! За его артистичность, знание нюансов кинопроизводства, интересные истории и юмор! Время пролетело незаметно) По субботам можно
читать дальше

увидеть оружейный склад, все потрогать и т. д. В будни есть возможность попасть на костюмерный склад. Мы были в субботу, поэтому костюмы и некоторые предметы посмотрели в маленьком музее - представление составили) Спасибо еще раз! Всем советую эту экскурсию)

Очень интересная экскурсия на знаменитую киностудию! Спасибо большое Виталию за интересный и живой рассказ! За его
Н
Наталья
16 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Все очень структурированно, без воды. Очень интересно походить по павильонам, посмотреть вживую как создается шоу, которое мы видим на экранах ТВ.
Спасибо экскурсоводу Киностудии Беларусьфильм за приоткрытие тайн при съемке фильмов.
Рекомендую обязательно к просмотру.
Михаил
Михаил
16 окт 2025
Отличное место для посещения!
Погружаешся в атмосферу киноиндустрии с первых минут экскурсии. Ведущий увлеченный человек, который зажигает интерес к своему делу. После посещения пересмотрел все фильмы, снятые на студии Белорусьфильм, что дополнило ощущение от посещения региона. Всем рекомендую.
Дарья
Дарья
14 окт 2025
Время на студии пролетело на одном дыхании! И будь такая возможность, я бы наверняка могла бродить между стеллажей с реквизитом много-много часов.)
Во-первых, большое спасибо за возможность увидеть закулисье, киношные предметы
читать дальше

и помещения для съёмок, а также краешком глаза взглянуть и на сами съёмки - во время нашей экскурсии снимали телевизионные шоу.
Во-вторых, спасибо нашему гиду - он был очень чётким, собранным, старался рассказать и показать максимум возможного, но в то же время не растекался мыслью по древу.
В-третьих, спасибо за логику экскурсии - понятно, что приходят разные люди с разными интересами, но программа так построена, чтобы каждый мог что-то важное для себя увидеть и услышать. Кто-то в восторге от костюмов, кому-то важно потрогать настоящее оружие из кино, кто-то хочет заглянуть на настоящую съёмочную площадку или пощупать подлинные предметы из "Буратино". Я вот во все глаза рассматривала реквизит на полках, чтобы узнать, в каких фильмах могла его видеть.) И старалась побольше фотографировать на память.
Мы прошли по хранилищам и съёмочным павильонам, побывали во внутреннем дворе студии, посмотрели трейлеры новых фильмов, а в конце зашли в музей. Гид очень много рассказывал - и о прошлом, и о настоящем, и об известных фильмах, и о нюансах теле- и киносъёмок. В общем, как в другой вселенной побывала!
Рекомендую, даже если вы ничего кроме "Красной шапочки" и "Буратино" не помните (и даже если их тоже не помните - всё равно будет любопытно). Здесь до сих пор снимают кино, поэтому многие предметы и костюмы по сей день живут и работают в кадре.)

Время на студии пролетело на одном дыхании! И будь такая возможность, я бы наверняка могла бродить между стеллажей с реквизитом много-много часов.)
Денис
Денис
14 окт 2025
Экскурсия длилась полтора часа, но пролетела будто один миг. Её вёл один из сотрудников студии, отвечающий за пиротехнику и оружие во время съёмок. То есть он был максимально приближен к
читать дальше

внутренним процессам. Из-за этого рассказ получился ярким, полным интересных деталей. Понятно, что нужно было обойти много залов и помещений, поэтому ждать погружения в историю и основные этапы развития студии было бы наивно. Но основное представление о том, как жил и живёт "Беларусьфильм" сегодня, экскурсия даёт.

Мы посмотрели зал со сценическими костюмами, реквизитом, оружием, которое применялось в фильмах, и даже заглянули на съёмочную площадку, где записывалась передача для телевидения.

Понравилось, что нам оставляли немного времени после рассказов в каждом зале, чтобы мы сделали атмосферные фотографии на память. Это позволяло внимательно слушать экскурсовода, не боясь, что мы потом галопом понесемся в следующий зал, а здесь не успеем сфотографировать важное.

А
Афиногенова
14 окт 2025
Хорошая экскурсия. Но хотелось бы побольше времени, 1,5 часа маловато. 🙂 часа бы 2,5-3 как раз было бы. Там же ты становишься как ребенок, все хочется посмотреть и потрогать 🙂

