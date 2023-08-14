Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия

Увидеть уникальные памятники разных эпох, прочувствовать европейский дух и послушать орган в кирхе

5
3 отзыва
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Приглашаем вас в одно из самых романтичных мест Беларуси — королевский город Гродно. Здесь царит удивительное смешение эпох, стилей и настроений.

Рядом с барочными зданиями соседствуют деревянные, а за советской архитектурой прячутся бывшие дворянские имения. Вы прогуляетесь по пути королей, увидите древние замки и храмы, услышите звуки органа. А наш гид погрузит вас в историю!
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
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Описание

Что вас ожидает

8:00 Отправление из Минска в Гродно. По дороге гид проведёт для вас путевую экскурсию и познакомит с прошлым страны.

11:30 Новый замок (внешний осмотр). В 18 веке он был одной из резиденций короля польского и великого князя литовского Августа III. Вы узнаете, какие судьбоносные для страны решения принимались в его стенах.

12:00 Старый замок (внешний осмотр + обзорная площадка на башне). Это уникальный архитектурный комплекс с постройками 11–19 вв. Вы увидите дворец, крепостные стены, а также руины некоторых сооружений. Гид расскажет, каким был замок во времена Витовта и Стефана Батория, а также проведёт вас на башню, с которой откроется вид на город.

13:00 Основные храмы города. Вы оцените самый старый сохранившийся костёл — храм Обретения Святого Креста при монастыре бернардинцев. А неподалёку расположился главный собор — Фарный костёл, один из самых больших на территории Беларуси. Внешне он довольно скромный, но внутри… Резной барочный алтарь начала 18 века захватывает дух!

14:00 Обед

15:00 Отправляемся на улицу, названную в честь самой знаменитой жительницы города — писательницы Элизы Ожешко. Вы увидите дом, где она жила, а также Покровский собор начала 20 столетия и здание бывшей женской гимназии, которая уже давно стала излюбленным местом для фотосессий.

Органный концерт. Наш променад по улице Ожешко закончится в лютеранской кирхе — одной из немногих сохранившихся кирх в Беларуси. Здесь вы насладитесь не только архитектурой, но и органным концертом (30 мин.).

Древняя Коложа, или Борисоглебская церковь — следующая точка маршрута. Это уникальный памятник древнерусского зодчества 12 века.

Советская (Виленская) улица. А завершим мы наше путешествие прогулкой по самой знаменитой улице города, которая предстанет перед вами почти полностью в дореволюционном виде.

18:00 Отправление в Минск

21:30 Ориентировочное возвращение в Минск

Организационные детали

  • Сбор группы происходит за 15 минут до начала поездки
  • Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

В стоимость включено

  • Услуги аттестованного гида на белорусском или русском языке
  • Экскурсия по Гродно
  • Посещение обзорной площадки на башне Старого замка
  • Органный концерт
  • Обед

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Кристина
14 авг 2023
Потрясающий гид! Великолепная подача информации, все понятно и с юмором! Организация на высшем уровне, все четко спланировано! Благодарю!
Н
31 июля 2023
Спасибо большое нашему экскурсаводу Анатолию,очень много интересной и познавательной информации узнали как по пути в Гродно из Минска на автобусе,так и во время экскурсий. В экскурсии все последовательно и продумано. Очень вкусный обед. Все организовано очень профессионально.
Людмила
11 июля 2023
Экскурсия однозначно понравилась. Все четко организовано. Наш гид Анатолий прекрасный рассказчик. Понравилось все: и прогулка по городу, и обед в историческом здании, и органный концерт. Потом посетили церковь 12! века. Свободного времени получается маловато, но оно и понятно - дорога дальняя. Приедем в Гродно еще раз.
Кстати про дорогу… перед поездкой были опасения, что дорога окажется утомительной, а она оказалась интересной, и время пролетело незаметно. А еще по дороге мы видели аистов, разгуливающих по полям, косулю и диких лошадей 👍.
Огромное спасибо Анатолию за интересное путешествие.

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