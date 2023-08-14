Приглашаем вас в одно из самых романтичных мест Беларуси — королевский город Гродно. Здесь царит удивительное смешение эпох, стилей и настроений. Рядом с барочными зданиями соседствуют деревянные, а за советской архитектурой прячутся бывшие дворянские имения. Вы прогуляетесь по пути королей, увидите древние замки и храмы, услышите звуки органа. А наш гид погрузит вас в историю!

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

8:00 Отправление из Минска в Гродно. По дороге гид проведёт для вас путевую экскурсию и познакомит с прошлым страны.

11:30 Новый замок (внешний осмотр). В 18 веке он был одной из резиденций короля польского и великого князя литовского Августа III. Вы узнаете, какие судьбоносные для страны решения принимались в его стенах.

12:00 Старый замок (внешний осмотр + обзорная площадка на башне). Это уникальный архитектурный комплекс с постройками 11–19 вв. Вы увидите дворец, крепостные стены, а также руины некоторых сооружений. Гид расскажет, каким был замок во времена Витовта и Стефана Батория, а также проведёт вас на башню, с которой откроется вид на город.

13:00 Основные храмы города. Вы оцените самый старый сохранившийся костёл — храм Обретения Святого Креста при монастыре бернардинцев. А неподалёку расположился главный собор — Фарный костёл, один из самых больших на территории Беларуси. Внешне он довольно скромный, но внутри… Резной барочный алтарь начала 18 века захватывает дух!

14:00 Обед

15:00 Отправляемся на улицу, названную в честь самой знаменитой жительницы города — писательницы Элизы Ожешко. Вы увидите дом, где она жила, а также Покровский собор начала 20 столетия и здание бывшей женской гимназии, которая уже давно стала излюбленным местом для фотосессий.

Органный концерт. Наш променад по улице Ожешко закончится в лютеранской кирхе — одной из немногих сохранившихся кирх в Беларуси. Здесь вы насладитесь не только архитектурой, но и органным концертом (30 мин.).

Древняя Коложа, или Борисоглебская церковь — следующая точка маршрута. Это уникальный памятник древнерусского зодчества 12 века.

Советская (Виленская) улица. А завершим мы наше путешествие прогулкой по самой знаменитой улице города, которая предстанет перед вами почти полностью в дореволюционном виде.

18:00 Отправление в Минск

21:30 Ориентировочное возвращение в Минск

Организационные детали

Сбор группы происходит за 15 минут до начала поездки

Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

В стоимость включено