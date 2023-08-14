Увидеть уникальные памятники разных эпох, прочувствовать европейский дух и послушать орган в кирхе
Рядом с барочными зданиями соседствуют деревянные, а за советской архитектурой прячутся бывшие дворянские имения. Вы прогуляетесь по пути королей, увидите древние замки и храмы, услышите звуки органа. А наш гид погрузит вас в историю!
авг
авг
сен
сен
сен
сен
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
8:00 Отправление из Минска в Гродно. По дороге гид проведёт для вас путевую экскурсию и познакомит с прошлым страны.
11:30 Новый замок (внешний осмотр). В 18 веке он был одной из резиденций короля польского и великого князя литовского Августа III. Вы узнаете, какие судьбоносные для страны решения принимались в его стенах.
12:00 Старый замок (внешний осмотр + обзорная площадка на башне). Это уникальный архитектурный комплекс с постройками 11–19 вв. Вы увидите дворец, крепостные стены, а также руины некоторых сооружений. Гид расскажет, каким был замок во времена Витовта и Стефана Батория, а также проведёт вас на башню, с которой откроется вид на город.
13:00 Основные храмы города. Вы оцените самый старый сохранившийся костёл — храм Обретения Святого Креста при монастыре бернардинцев. А неподалёку расположился главный собор — Фарный костёл, один из самых больших на территории Беларуси. Внешне он довольно скромный, но внутри… Резной барочный алтарь начала 18 века захватывает дух!
14:00 Обед
15:00 Отправляемся на улицу, названную в честь самой знаменитой жительницы города — писательницы Элизы Ожешко. Вы увидите дом, где она жила, а также Покровский собор начала 20 столетия и здание бывшей женской гимназии, которая уже давно стала излюбленным местом для фотосессий.
Органный концерт. Наш променад по улице Ожешко закончится в лютеранской кирхе — одной из немногих сохранившихся кирх в Беларуси. Здесь вы насладитесь не только архитектурой, но и органным концертом (30 мин.).
Древняя Коложа, или Борисоглебская церковь — следующая точка маршрута. Это уникальный памятник древнерусского зодчества 12 века.
Советская (Виленская) улица. А завершим мы наше путешествие прогулкой по самой знаменитой улице города, которая предстанет перед вами почти полностью в дореволюционном виде.
18:00 Отправление в Минск
21:30 Ориентировочное возвращение в Минск
Организационные детали
- Сбор группы происходит за 15 минут до начала поездки
- Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
В стоимость включено
- Услуги аттестованного гида на белорусском или русском языке
- Экскурсия по Гродно
- Посещение обзорной площадки на башне Старого замка
- Органный концерт
- Обед
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Кстати про дорогу… перед поездкой были опасения, что дорога окажется утомительной, а она оказалась интересной, и время пролетело незаметно. А еще по дороге мы видели аистов, разгуливающих по полям, косулю и диких лошадей 👍.
Огромное спасибо Анатолию за интересное путешествие.