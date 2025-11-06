читать дальше

планируется и есть на сегодняшний день. На экране телевизора просмотрели трейлеры к фильмам, которые идут в кино в настоящее время (производства Беларусьфильм). Далее прошли в небольшую комнату слева, где просмотрели экспонаты, которые (им не один десяток лет) использовались при съёмке фильмов. Прошли в съëмочный павильон, но на съëмочной площадке снимали новогоднюю программу и туда мы не попали, хотя очень хотелось глянуть одним глазком! Далее мы пошли в гардеробную, где хранятся тысячи вещей и пар обуви и в огромную комнату антуражных вещей разных эпох, которые использовались во время съëмок. И в конце экскурсии зашли в пиротехническую комнату. Ознакомились с орудием и оружием разных эпох, используемых в различных фильмах, где нам очень подробно практически о каждом из них было рассказано замечательным сотрудником- пиротехником. Фотографировать и даже что- то примерять разрешали на всë пути. Очень хотелось посмотреть сам процесс съëмок, но, к сожалению, увы. А так, прекрасная общеразвивающая экскурсия, прекрасные гиды и сотрудники. Спасибо большое!