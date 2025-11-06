Добро пожаловать на увлекательную экскурсию по киностудии «Беларусьфильм» — месту, где оживают истории и создается магия кино. Погрузитесь в мир кинематографа и узнайте, как рождаются фильмы, которые покоряют сердца зрителей.
Описание экскурсииПутешествие в мир кино Во время экскурсии вы посетите съемочные павильоны, где создаются декорации и проходят съемки. Узнаете о процессе создания фильмов — от идеи до финального монтажа. Вас ждет знакомство с профессиональным оборудованием и технологиями, которые используют мастера киноиндустрии. Заглянуть за кулисы Опытные гиды расскажут вам о знаменитых фильмах, снятых на «Беларусьфильме», и поделятся интересными историями из жизни киностудии. Вы сможете заглянуть за кулисы и почувствовать себя частью большого кинопроцесса. Не упустите возможность прикоснуться к миру кино и узнать секреты создания шедевров. Забронируйте экскурсию на «Беларусьфильм» и откройте для себя магию кинематографа! Важная информация:
- В будни — экскурсионное обслуживание на тему «Беларусьфильм — здесь снимается кино!».
- По субботам — «Беларусьфильм — время вернуться», экскурсия на оружейный склад с обзорной лекцией о фильмах военной тематики, просмотром трейлера фильма «Время вернуться» (производство киностудии).
- В связи с производственной необходимостью, киностудия может изменять время или вовсе отменять запись, просим отнестись с пониманием.
Экскурсия в определённые даты, следите за расписанием.
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Минск, пр. Независимости, 98
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия в определённые даты, следите за расписанием.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- В будни - экскурсионное обслуживание на тему «Беларусьфильм - здесь снимается кино!»
- По субботам -"Беларусьфильм - время вернуться", экскурсия на оружейный склад с обзорной лекцией о фильмах военной тематики, просмотром трейлера фильма "Время вернуться" (производство киностудии)
- В связи с производственной необходимостью, киностудия может изменять время или вовсе отменять запись, просим отнестись с пониманием
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 84 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Суравнева
6 ноя 2025
В принципе очень интересный рассказ гида. Очень увлеченный человек. Интересно было посмотреть изнутри на процесс с’емки новогоднего шоу.
Но само здание произвело печальное впечатление.
Но само здание произвело печальное впечатление.
А
Анжелика
6 ноя 2025
Экскурсию посещали в ноябре 2025 г. Начало экскурсии проводили в помещении при входе в здание Беларусьфильм. Прослушали как и где всë начиналось, какие фильмы и мультфильмы снимались тогда и что
А
Алла
3 ноя 2025
Агентство молодец, все было сделано четко. Экскурсия для тех, кто знает и помнит фильмы Беларусьфильм. Истории про актеров, про съемки, про настоящее киностудии. Душевная небольшая экскурсия.
О
Олеся
3 ноя 2025
С
Светлана
2 ноя 2025
Е
Евгений
2 ноя 2025
А
Андрей
2 ноя 2025
Очень интересная экскурсия — вел Нестеров Виталий. Неожиданно мельком застали съёмку вечерней телепередачи — где такое встретишь? Хотелось бы подробнее ознакомиться собственно с работой кино-видеооператоров, звуковиков, монтажёров, но, по-видимому, за и без того насыщенную и плотную полуторачасовую программу это затруднительно. Большое спасибо экскурсоводу и всем создателям таких замечательных экскурсий!
Е
Екатерина
1 ноя 2025
В целом очень интересно, хотелось бы больше посмотреть декорации и павильоны
А
Алексей
31 окт 2025
Интересная экскурсия, на киностудии хорошая коллекция оружия, огромное количество реквизита со съёмок, в общем, всё понравилось.
Е
Елена
31 окт 2025
Неинтересно, неинформативно, показывают одну ветошь. Самым впечатлительным был перотехнический цех. Не поповетую
С
Светлана
29 окт 2025
Отличная экскурсия! Оптимально по времени с детьми, устать не успели, проходит динамично. Погрузились в реальную атмосферу киностудии. Экскурсовод увлекательно рассказывала про историю Беларусьфильма, провела по павильонам, цехам, побывали на складе оружия. Сердце старшего поколения растопил костюмчик Буратино).
Л
Лариса
29 окт 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия о мире кино. Полтора часа, что идет экскурсия прошли очень быстро и оставили замечательное впечатление о киностудии.
Т
Татьяна
29 окт 2025
Благодарю за возможность заглянуть в закулисье Беларусьфильма. Особый восторг вызвал костюм Буратино, Сверчок и кресло Карабаса Барабаса. Огромное количество костюмов, реквизита, мебели, оружия. Потрясающий экскурсовод, который проводил нас дополнительно в
И
Ирина
28 окт 2025
Увидели удивительный мир кинематографа, появилось понимание как снимают фильмы на киностудии в павильоне, экскурсию проводил обаятельный Вячеслав, показал волшебное зеркало, надеюсь все желанию исполнятся!
Г
Геннадий
26 окт 2025
Очень познавательная и интересная экскурсия. Гид красавчик. Впечатлены его речью, суждением о кино и умением рассказать и показать о подводных камнях и трудностях в индустрии кино. Процветания киностудии и новых интересных фильмов
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Групповая
до 25 чел.
По киностудии с работником «Беларусьфильма»
Погрузитесь в мир кино с экскурсией по киностудии «Беларусьфильм». Вас ждут павильоны, реквизит и увлекательные истории о съёмках известных фильмов
Начало: У метро «Московская»
17 дек в 15:30
9 янв в 15:30
1350 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
«Беларусьфильм»: место, где рождается кино
Откройте тайны создания кино на «Беларусьфильм». Посетите павильоны, узнайте о съёмках и почувствуйте себя частью кинопроцесса
Начало: У метро «Московская»
Сегодня в 14:00
1 дек в 14:00
1300 ₽ за человека