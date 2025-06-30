Групповая
до 25 чел.
По киностудии с работником «Беларусьфильма»
Погрузитесь в мир кино с экскурсией по киностудии «Беларусьфильм». Вас ждут павильоны, реквизит и увлекательные истории о съёмках известных фильмов
Начало: У метро «Московская»
«Сотрудник «Беларусьфильма» проведёт вас в святая святых, расскажет увлекательные истории со съёмок фильмов — от классических до современных»
11 июл в 15:00
18 июл в 15:00
1900 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
«Беларусьфильм»: место, где рождается кино
Откройте тайны создания кино на «Беларусьфильм». Посетите павильоны, узнайте о съёмках и почувствуйте себя частью кинопроцесса
Начало: У метро «Московская»
«И услышите увлекательные истории о закулисной жизни «Беларусьфильма»»
10 июл в 15:30
17 июл в 15:30
1300 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия на киностудию «Беларусьфильм»
Начало: Г. Минск, пр. Независимости, 98
«Заглянуть за кулисы Опытные гиды расскажут вам о знаменитых фильмах, снятых на «Беларусьфильме», и поделятся интересными историями из жизни киностудии»
10 июл в 15:30
17 июл в 15:30
45 Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППетр30 июня 2025Здравствуйте! Экскурсоводом у нас был главный оружейник киностудии, к моему большому стыду, я забыл его имя. Вся экскурсия и рассказы
- ННаталья27 июня 2025Были на экскурсии 25 июня. Это просто ВОСТОРГ! Экскурсовод просто волшебный. Речь грамотная, с юмором, без занудства. Увидели самые укромные уголки киностудии. Сложно описать удовольствие от увиденного, лучше посетить экскурсию самим. Нам очень повезло с экскурсоводом. Спасибо огромное!
- ЯЯков25 июня 2025Экскурсия классная! Был на Беларусьфильме в субботу, 14.06.2025. Киностудия на уровне Ленфильма и в некотором отношении даже круче! В фильмографии есть настоящие жемчужины:
- ЕЕлена22 июня 2025Путешествуя с дочерью по Минску в июньские праздники,остановили свой выбор на экскурсии по студии Беларусьфильм. Для меня было открытием,что любимые
- ЕЕлена22 июня 2025Самое яркое впечатление от поездки в Минск - экскурсия на киностудию "Беларусьфильм", которая дала миру десятки великолепных фильмов, составивших золотой
- ВВиктория22 июня 2025Спасибо за экскурсию. Виталию Нестерову - респект 👌💯
- NNatalia16 июня 2025Посетили экскурсию на "Беларусьфильм" с сотрудником, который занимается оружием и пиротехникой в кино. Было увлекательно, он рассказал, как снимались фильмы
- ИИрина13 июня 2025Очень понравилось. В первую очередь благодаря Виталию Нестерову, который эту экскурсию проводил - динамично, информативно, обаятельно. Виталий работает на Беларусьфильме,
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Беларусьфильм»
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