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Экскурсии на киностудию «Беларусьфильм» из Минска

Найдено 3 экскурсии в категории «Беларусьфильм» в Минске, цены от 45 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
По киностудии с работником «Беларусьфильма» - в Минске
1.5 часа
9 отзывов
Групповая
до 25 чел.
По киностудии с работником «Беларусьфильма»
Погрузитесь в мир кино с экскурсией по киностудии «Беларусьфильм». Вас ждут павильоны, реквизит и увлекательные истории о съёмках известных фильмов
Начало: У метро «Московская»
«Сотрудник «Беларусьфильма» проведёт вас в святая святых, расскажет увлекательные истории со съёмок фильмов — от классических до современных»
11 июл в 15:00
18 июл в 15:00
1900 ₽ за человека
«Беларусьфильм»: место, где рождается кино
1.5 часа
4 отзыва
Групповая
до 25 чел.
«Беларусьфильм»: место, где рождается кино
Откройте тайны создания кино на «Беларусьфильм». Посетите павильоны, узнайте о съёмках и почувствуйте себя частью кинопроцесса
Начало: У метро «Московская»
«И услышите увлекательные истории о закулисной жизни «Беларусьфильма»»
10 июл в 15:30
17 июл в 15:30
1300 ₽ за человека
Экскурсия на киностудию «Беларусьфильм»
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия на киностудию «Беларусьфильм»
Начало: Г. Минск, пр. Независимости, 98
«Заглянуть за кулисы Опытные гиды расскажут вам о знаменитых фильмах, снятых на «Беларусьфильме», и поделятся интересными историями из жизни киностудии»
10 июл в 15:30
17 июл в 15:30
45 Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Петр
    30 июня 2025
    По киностудии с работником «Беларусьфильма» - в Минске
    Здравствуйте! Экскурсоводом у нас был главный оружейник киностудии, к моему большому стыду, я забыл его имя. Вся экскурсия и рассказы
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    были настолько увлекательными и захватывающими, что хотелось остаться еще и еще. Он настоящий профессионал, который не только рассказывает как снимают кино и что для этого используют, но и как отзывчивый и интересный человек, который готов поделиться своим опытом, знаниями и заразить слушателей любовью к кино. Еще добавлю от себя огромную просьбу к киностудии "Беларусьфильм" - пожалуйста, продолжайте снимать фильмы о Великой Отечественной войне и героях войны, прям со слезами на глазах прошу, потому что вы лучшие и уже единственные, кто хранит традицию военного кино в котором явствуют правильные патриотические смыслы, правильные герои и их мотивы, ну и конечно же - отлично подобранные форма, реквизит, оружие, точность передачи локаций и рисунка боя. Спасибо вам и не останавливайте это направление, пожалуйста!

  • Н
    Наталья
    27 июня 2025
    «Беларусьфильм»: место, где рождается кино
    Были на экскурсии 25 июня. Это просто ВОСТОРГ! Экскурсовод просто волшебный. Речь грамотная, с юмором, без занудства. Увидели самые укромные уголки киностудии. Сложно описать удовольствие от увиденного, лучше посетить экскурсию самим. Нам очень повезло с экскурсоводом. Спасибо огромное!
  • Я
    Яков
    25 июня 2025
    По киностудии с работником «Беларусьфильма» - в Минске
    Экскурсия классная! Был на Беларусьфильме в субботу, 14.06.2025. Киностудия на уровне Ленфильма и в некотором отношении даже круче! В фильмографии есть настоящие жемчужины:
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    про Буратино и про Красную шапочку,"Белые Росы","Иди и смотри","В августе 44го". Павильоны и здания отремонтированы. Коллекция различного оружия и амуниции для военного кино впечатляет. Экскурсовод - профессионал своего дела. Желаю Беларусьфильму сохранить потенциал производства военного кино и развивать также и другие жанры и направления. Например, мне, как зрителю, очень не хватает качественной фантастики. Ведь, если взять за основу сюжета произведения таких великих писателей, как, например, братья Стругацкие или Кира Булычова, то у студии есть все шансы создать интересное востребованное фантастическое кино не только для рынков России и Беларуси, но и для мирового проката. Будете в Минске - рекомендую тут побывать:)

  • Е
    Елена
    22 июня 2025
    По киностудии с работником «Беларусьфильма» - в Минске
    Путешествуя с дочерью по Минску в июньские праздники,остановили свой выбор на экскурсии по студии Беларусьфильм. Для меня было открытием,что любимые
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    фильмы моего детства сняты именно на этой киностудии:"Приключения Буратино"," Красная Шапочка","Звездный мальчик", а ещё любимейшая из картин многих из нас "Белые росы"- этот тоже произведение данной киностудии!!! Нам понравилось! Спасибо организаторам за экскурсию!

    Путешествуя с дочерью по Минску в июньские праздники,остановили свой выбор на экскурсии по студии Беларусьфильм. ДляПутешествуя с дочерью по Минску в июньские праздники,остановили свой выбор на экскурсии по студии Беларусьфильм. ДляПутешествуя с дочерью по Минску в июньские праздники,остановили свой выбор на экскурсии по студии Беларусьфильм. ДляПутешествуя с дочерью по Минску в июньские праздники,остановили свой выбор на экскурсии по студии Беларусьфильм. ДляПутешествуя с дочерью по Минску в июньские праздники,остановили свой выбор на экскурсии по студии Беларусьфильм. ДляПутешествуя с дочерью по Минску в июньские праздники,остановили свой выбор на экскурсии по студии Беларусьфильм. ДляПутешествуя с дочерью по Минску в июньские праздники,остановили свой выбор на экскурсии по студии Беларусьфильм. ДляПутешествуя с дочерью по Минску в июньские праздники,остановили свой выбор на экскурсии по студии Беларусьфильм. ДляПутешествуя с дочерью по Минску в июньские праздники,остановили свой выбор на экскурсии по студии Беларусьфильм. Для
  • Е
    Елена
    22 июня 2025
    «Беларусьфильм»: место, где рождается кино
    Самое яркое впечатление от поездки в Минск - экскурсия на киностудию "Беларусьфильм", которая дала миру десятки великолепных фильмов, составивших золотой
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    фонд советской киноиндустрии. Нам удалось узнать и об истории киноискусства Беларуси, и о ее современных проектах, и о технологии съемок и мультфильмов, и о тонкостях использования в фильмах пиротехники и оружия. Мы фотографировались в кресле Карабаса Барабаса и примеряли шляпу, в которой щеголял герой Караченцева в фильме "белые росы". Мы посетили музей киностудии, съемочные павильоны и склад с настоящим оружией, которое используется в съемках. Это было так интересно!!! Огромная благодарность экскурсоводу и сотруднику киностудии Виталию за знакомство с "Беларусьфильм!"

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  • В
    Виктория
    22 июня 2025
    Экскурсия на киностудию «Беларусьфильм»
    Спасибо за экскурсию. Виталию Нестерову - респект 👌💯
  • N
    Natalia
    16 июня 2025
    «Беларусьфильм»: место, где рождается кино
    Посетили экскурсию на "Беларусьфильм" с сотрудником, который занимается оружием и пиротехникой в кино. Было увлекательно, он рассказал, как снимались фильмы
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    в советское время и как современные. Посетили три павильона, музей, комнату с реквизитом и оружием. Хотелось, чтобы был побольше музей, а то как-то всё немного хаотично выставлено. Но в общем нам понравилось, рекомендую.

  • И
    Ирина
    13 июня 2025
    Экскурсия на киностудию «Беларусьфильм»
    Очень понравилось. В первую очередь благодаря Виталию Нестерову, который эту экскурсию проводил - динамично, информативно, обаятельно. Виталий работает на Беларусьфильме,
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    занимается, как я поняла, пиротехническими эффектами, но и о работе студии в целом, о съемках фильмов рассказать умеет. Посмотрели несколько павильонов, комнаты с реквизитом (многие экспонаты можно потрогать), послушали рассказ Виталия. Полтора часа пролетели очень быстро. Из экспонатов мне лично больше всего запомнились оригинальный костюмчик Буратино и костюм охотника из "Красной шапочки" (в детстве очень цепляло это красное сердце, и вот - увидела…)

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Беларусьфильм»

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Сколько стоит экскурсия по Минску в июле 2025
Сейчас в Минске в категории "Беларусьфильм" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 1900. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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