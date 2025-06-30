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были настолько увлекательными и захватывающими, что хотелось остаться еще и еще. Он настоящий профессионал, который не только рассказывает как снимают кино и что для этого используют, но и как отзывчивый и интересный человек, который готов поделиться своим опытом, знаниями и заразить слушателей любовью к кино. Еще добавлю от себя огромную просьбу к киностудии "Беларусьфильм" - пожалуйста, продолжайте снимать фильмы о Великой Отечественной войне и героях войны, прям со слезами на глазах прошу, потому что вы лучшие и уже единственные, кто хранит традицию военного кино в котором явствуют правильные патриотические смыслы, правильные герои и их мотивы, ну и конечно же - отлично подобранные форма, реквизит, оружие, точность передачи локаций и рисунка боя. Спасибо вам и не останавливайте это направление, пожалуйста!