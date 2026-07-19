Ммм, драники уже шкварчат на сковородке! А откуда взялось это любимое многими блюдо? Приглашаю вас разобраться в кухне и питейной культуре Беларуси. Об истории поговорим на прогулке по живописному Троицкому предместью. А после вы оцените еду в старинной корчме.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия состоит из двух частей.

Троицкое предместье — погуляем около часа по историческому сердцу Минска, где творили ремесленники. Здесь трепетно относятся к сохранению наследия. Вы узнаете, как развивалась Беларусь.

Старинная корчма — разберётесь, как формировалась кухня и культура пития. Согреемся зимой или охладимся летом, пообщаемся в приятной компании и от души наедимся национальных блюд. Вы попробуете сытный сет, который заменит полноценный обед или ужин. Вам предложат ароматное мясо, драники и местные сладости.

Вы узнаете

Что и как пили белорусы

Сколько блюд можно приготовить из картошки

Как пожарить правильные драники

Почему белорусов называют бульбашами

Организационные детали

Дополнительно оплачиваете сет белорусской еды и напитков: для взрослых – 95 бел. руб. (≈2500 ₽), для детей – 65 бел. руб. (≈1750 ₽).