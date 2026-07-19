Ммм, драники уже шкварчат на сковородке! А откуда взялось это любимое многими блюдо? Приглашаю вас разобраться в кухне и питейной культуре Беларуси. Об истории поговорим на прогулке по живописному Троицкому предместью. А после вы оцените еду в старинной корчме.
Описание экскурсии
Экскурсия состоит из двух частей.
Троицкое предместье — погуляем около часа по историческому сердцу Минска, где творили ремесленники. Здесь трепетно относятся к сохранению наследия. Вы узнаете, как развивалась Беларусь.
Старинная корчма — разберётесь, как формировалась кухня и культура пития. Согреемся зимой или охладимся летом, пообщаемся в приятной компании и от души наедимся национальных блюд. Вы попробуете сытный сет, который заменит полноценный обед или ужин. Вам предложат ароматное мясо, драники и местные сладости.
Вы узнаете
- Что и как пили белорусы
- Сколько блюд можно приготовить из картошки
- Как пожарить правильные драники
- Почему белорусов называют бульбашами
Организационные детали
Дополнительно оплачиваете сет белорусской еды и напитков: для взрослых – 95 бел. руб. (≈2500 ₽), для детей – 65 бел. руб. (≈1750 ₽).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Троицком предместье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1228 туристов
Я творческий гид по Минску и Беларуси, организатор культурных мероприятий и певица. Познакомлю вас с интересными местами, расскажу о самобытности и самостоятельности Беларуси, её богатой культуре, многовековой истории и уникальности. По первому образованию я руководитель оркестров народных инструментов и организатор культурно-досуговой деятельности, по второму — культуролог, по третьему — юрист.
Входит в следующие категории Минска
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