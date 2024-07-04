1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Комфортный трансфер к Мирскому и Несвижскому замкам из Минска
Посетите два самых известных замка Беларуси с комфортом. Удобный трансфер из Минска, время на осмотр достопримечательностей и возвращение обратно
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1196610 770₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Замки Мира и Несвиж: историческое путешествие в Минске
Исследуйте величие замков Мира и Несвиж, окунитесь в эпоху Радзивиллов и откройте для себя средневековую Беларусь
Начало: Холл вашего отеля
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
2690025 555₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Трансфер в музей «Дудутки» с комфортом из Минска
Индивидуальный трансфер из Минска в музейный комплекс Дудутки и обратно. Путешествуйте с комфортом и узнайте больше о старинных ремёслах и технологиях
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Завтра в 09:00
11 июля в 09:00
71236 411₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия «Добро пожаловать в Минск»: путешествие по времени
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Минска в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: На площади Независимости
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
16341 471₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Минск! Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия
Откройте для себя Минск с новой стороны: исторические районы, памятники архитектуры и уникальные истории
Начало: По согласованию
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
98048 824₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Минск - город мечты: путешествие по истории и настоящему
Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по городу мечты
Начало: Любое удобное для вас место в городе
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
1490014 155₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Минск XXL: путешествие на автомобиле по историческим и новым местам
Погрузитесь в атмосферу Минска с экскурсией, объединяющей исторические символы и современные уголки города. Откройте Минск с новой стороны
Завтра в 07:00
11 июля в 07:00
110009 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Погружение в культуру Беларуси: традиции, ремесла и кухня в Минске
Погрузитесь в уникальный мир белорусских традиций с экскурсией в Дудутки. Искусство, кухня и ремесла ждут вас
Начало: Холл отеля
Завтра в 09:00
10 июля в 09:00
1850017 575₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерний Минск: путешествие по историческим достопримечательностям
Проведите незабываемый вечер, исследуя красоту и историю Минска. От Площади Независимости до Троицкого предместья - каждый шаг расскажет уникальную историю
Начало: На площади Независимости
Завтра в 20:30
8 июля в 18:30
53594 824₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Минск изнутри: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Минска во время индивидуальной экскурсии. Вас ждут увлекательные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: Площадь Независимости
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
55394 986₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Отвезём вас в интерактивный исторический комплекс и подождём, чтобы доставить обратно в город
Начало: От вашего дома
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
71236 411₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
Увидеть главные локации города и узнать, почему раньше на письмах вместо номера дома указывали цвет
Начало: На площади Ленина
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
12 июля в 10:30
13 июля в 10:30
20001 800₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала - путешествие в историю
Погрузитесь в историю и архитектуру Минска в увлекательной двухчасовой прогулке от железнодорожного вокзала до Верхнего города
Начало: На ж/д вокзале
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
55504 995₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
Трансфер «Аэропорт - Минск»
Комфортабельные автомобили, профессиональные водители и качественный сервис
Начало: В аэропорту города Минска
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
28502 565₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
По Минску - с комфортом
Побывать в историческом сердце города, а также открыть архитектуру 20 века
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 08:30
8 июля в 08:00
111109 999₽ за всё до 7 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Минску: от древности до наших дней
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
Сегодня в 09:30
Завтра в 11:00
от 62004 650₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Квест
4 часа
Тур-игра по барам Минска: квест, барные трюки и зажигательный финал
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, выполняя задания квеста и зарабатывая баллы за каждый шаг
Начало: Ориентир, Loki бар, ул. Зыбицкая, 6
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
12 июля в 21:00
30002 550₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
От Менска до Минска: историческая прогулка по центру города
Присоединяйтесь к захватывающей прогулке по Минску, где история оживает на каждом шагу. Вас ждут удивительные открытия
Начало: У Красного костёла на площади Независимости
8 июля в 10:00
13 июля в 10:00
60005 700₽ за всё до 20 чел.
скидка
10%
Групповая
8 часов
Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе)
Познакомиться с укладом жизни и архитектурой средневековой Беларуси в интерактивном парке
Начало: В Минске
Расписание: в субботу в 09:30
13 июля в 09:30
20 июля в 09:30
45804 122₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Героический Минск
Увидеть музей и мемориальные комплексы, хранящие память военных лет
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
100009 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 июля 2024Очень интересная, познавательная экскурсия. Всем рекомендую!
- ГГалина3 июля 2024Великолепная прогулка по Минску! Совпало с жаркой погодой,но Наталья провела нас максимально по теневым участкам,что позволило 3 часа провести с удовольствием и пользой! Спасибо большое за образ многоликого и красивого города!!!
- ННаталия3 июля 2024Нам экскурсия очень понравилась, замечательный экскурсовод Ирина, огромное ей спасибо за интересный рассказ! Затронули темы архитектуры, военное время, узнали для
- IIrina2 июля 2024Огромное спасибо Светлане и Александру за организацию экскурсии. Очень понравились оба замка. Экскурсия была интересной и познавательной.
- ООльга2 июля 2024Для знакомства с городом вполне хорошая экскурсия.
- ММаргарита2 июля 2024Сегодня были на обзорной экскурсии-прогулке по старинным улочкам Минска с экскурсоводом Максимом. Все очень понравилось, интересно было услышать историю города и страны. Благодарим за экскурсию! Очень рекомендуем
- ЕЕвгения2 июля 2024Экскурсия прошла познавательно и великолепно! Гид Наталья лучшая в своём деле. Благодарим
- ДДиана2 июля 2024Формат вечерней экскурсии в летнюю жару - идеальный вариант! У нас была экскурсовод Елена. Очень приятная, знающая и любящая свой
- ТТатьяна1 июля 2024Великолепная экскурсия с большим количеством интересных фактов из истории Минска. Информация преподносится с глубокими академическими знаниями предмета и красивым правильным языком, причём и русским, и белорусским. Очень признательны, получили колоссальное удовольствие!
- ЕЕлена1 июля 2024Экскурсия интересная, гид очень внимательный, эрудированный. Подсказал, что можно еще посмотреть и где интересно провести время.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Со скидкой»
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