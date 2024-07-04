Со скидкой – экскурсии в Минске

Найдено 20 экскурсий в категории «Со скидкой» в Минске, цены от 1 471 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
47 отзывов
Популярное предложение
Комфортный трансфер к Мирскому и Несвижскому замкам из Минска
Посетите два самых известных замка Беларуси с комфортом. Удобный трансфер из Минска, время на осмотр достопримечательностей и возвращение обратно
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1196610 770 за всё до 4 чел.
Путешествие по замкам Беларуси
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
152 отзыва
Замки Мира и Несвиж: историческое путешествие в Минске
Исследуйте величие замков Мира и Несвиж, окунитесь в эпоху Радзивиллов и откройте для себя средневековую Беларусь
Начало: Холл вашего отеля
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
2690025 555 за всё до 6 чел.
Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Популярное предложение
Трансфер в музей «Дудутки» с комфортом из Минска
Индивидуальный трансфер из Минска в музейный комплекс Дудутки и обратно. Путешествуйте с комфортом и узнайте больше о старинных ремёслах и технологиях
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Завтра в 09:00
11 июля в 09:00
71236 411 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Минск
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
252 отзыва
Групповая экскурсия «Добро пожаловать в Минск»: путешествие по времени
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Минска в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: На площади Независимости
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
16341 471 за человека
Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
171 отзыв
Здравствуй, Минск! Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия
Откройте для себя Минск с новой стороны: исторические районы, памятники архитектуры и уникальные истории
Начало: По согласованию
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
98048 824 за всё до 3 чел.
Минск - город мечты
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
77 отзывов
Минск - город мечты: путешествие по истории и настоящему
Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по городу мечты
Начало: Любое удобное для вас место в городе
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
1490014 155 за всё до 6 чел.
Минск XXL - на автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
194 отзыва
Минск XXL: путешествие на автомобиле по историческим и новым местам
Погрузитесь в атмосферу Минска с экскурсией, объединяющей исторические символы и современные уголки города. Откройте Минск с новой стороны
Завтра в 07:00
11 июля в 07:00
110009 900 за всё до 3 чел.
Понять культуру Беларуси
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Погружение в культуру Беларуси: традиции, ремесла и кухня в Минске
Погрузитесь в уникальный мир белорусских традиций с экскурсией в Дудутки. Искусство, кухня и ремесла ждут вас
Начало: Холл отеля
Завтра в 09:00
10 июля в 09:00
1850017 575 за всё до 6 чел.
Вечерний Минск
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Вечерний Минск: путешествие по историческим достопримечательностям
Проведите незабываемый вечер, исследуя красоту и историю Минска. От Площади Независимости до Троицкого предместья - каждый шаг расскажет уникальную историю
Начало: На площади Независимости
Завтра в 20:30
8 июля в 18:30
53594 824 за всё до 8 чел.
Минск изнутри
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
384 отзыва
Популярное предложение
Минск изнутри: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Минска во время индивидуальной экскурсии. Вас ждут увлекательные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: Площадь Независимости
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
55394 986 за всё до 8 чел.
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Популярное предложение
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Отвезём вас в интерактивный исторический комплекс и подождём, чтобы доставить обратно в город
Начало: От вашего дома
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
71236 411 за всё до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
2 отзыва
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
Увидеть главные локации города и узнать, почему раньше на письмах вместо номера дома указывали цвет
Начало: На площади Ленина
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
12 июля в 10:30
13 июля в 10:30
20001 800 за человека
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
🚶 Пешая
🚉 На поезде
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала - путешествие в историю
Погрузитесь в историю и архитектуру Минска в увлекательной двухчасовой прогулке от железнодорожного вокзала до Верхнего города
Начало: На ж/д вокзале
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
55504 995 за всё до 8 чел.
Трансфер «Аэропорт - Минск»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Трансфер «Аэропорт - Минск»
Комфортабельные автомобили, профессиональные водители и качественный сервис
Начало: В аэропорту города Минска
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
28502 565 за всё до 4 чел.
По Минску - с комфортом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
41 отзыв
По Минску - с комфортом
Побывать в историческом сердце города, а также открыть архитектуру 20 века
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 08:30
8 июля в 08:00
111109 999 за всё до 7 чел.
Минск от А до Я
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
63 отзыва
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Минску: от древности до наших дней
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
Сегодня в 09:30
Завтра в 11:00
от 62004 650 за всё до 10 чел.
Тур-игра по барам Минска
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
4 часа
52 отзыва
Тур-игра по барам Минска: квест, барные трюки и зажигательный финал
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, выполняя задания квеста и зарабатывая баллы за каждый шаг
Начало: Ориентир, Loki бар, ул. Зыбицкая, 6
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
12 июля в 21:00
30002 550 за человека
От Менска до Минска: прогулка по историческому центру
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
От Менска до Минска: историческая прогулка по центру города
Присоединяйтесь к захватывающей прогулке по Минску, где история оживает на каждом шагу. Вас ждут удивительные открытия
Начало: У Красного костёла на площади Независимости
8 июля в 10:00
13 июля в 10:00
60005 700 за всё до 20 чел.
Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
4 отзыва
Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе)
Познакомиться с укладом жизни и архитектурой средневековой Беларуси в интерактивном парке
Начало: В Минске
Расписание: в субботу в 09:30
13 июля в 09:30
20 июля в 09:30
45804 122 за человека
Героический Минск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Героический Минск
Увидеть музей и мемориальные комплексы, хранящие память военных лет
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
100009 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 июля 2024
    Минск изнутри
    Очень интересная, познавательная экскурсия. Всем рекомендую!
  • Г
    Галина
    3 июля 2024
    Минск изнутри
    Великолепная прогулка по Минску! Совпало с жаркой погодой,но Наталья провела нас максимально по теневым участкам,что позволило 3 часа провести с удовольствием и пользой! Спасибо большое за образ многоликого и красивого города!!!
  • Н
    Наталия
    3 июля 2024
    Добро пожаловать в Минск
    Нам экскурсия очень понравилась, замечательный экскурсовод Ирина, огромное ей спасибо за интересный рассказ! Затронули темы архитектуры, военное время, узнали для
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    себя очень многое в целом о Белоруссии! Нам показали классные уютные дворики с замечательными кафе, рассказали что и где можно приобрести. Время полетело незаметно. Рекомендую!

  • I
    Irina
    2 июля 2024
    Путешествие по замкам Беларуси
    Огромное спасибо Светлане и Александру за организацию экскурсии. Очень понравились оба замка. Экскурсия была интересной и познавательной.
  • О
    Ольга
    2 июля 2024
    Добро пожаловать в Минск
    Для знакомства с городом вполне хорошая экскурсия.
  • М
    Маргарита
    2 июля 2024
    Минск изнутри
    Сегодня были на обзорной экскурсии-прогулке по старинным улочкам Минска с экскурсоводом Максимом. Все очень понравилось, интересно было услышать историю города и страны. Благодарим за экскурсию! Очень рекомендуем
    Сегодня были на обзорной экскурсии-прогулке по старинным улочкам Минска с экскурсоводом Максимом. Все очень понравилось, интересноСегодня были на обзорной экскурсии-прогулке по старинным улочкам Минска с экскурсоводом Максимом. Все очень понравилось, интересноСегодня были на обзорной экскурсии-прогулке по старинным улочкам Минска с экскурсоводом Максимом. Все очень понравилось, интересноСегодня были на обзорной экскурсии-прогулке по старинным улочкам Минска с экскурсоводом Максимом. Все очень понравилось, интересно
  • Е
    Евгения
    2 июля 2024
    Вечерний Минск
    Экскурсия прошла познавательно и великолепно! Гид Наталья лучшая в своём деле. Благодарим
  • Д
    Диана
    2 июля 2024
    Вечерний Минск
    Формат вечерней экскурсии в летнюю жару - идеальный вариант! У нас была экскурсовод Елена. Очень приятная, знающая и любящая свой
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    город. Во время экскурсии мы прошли дорогами, которыми ходили до экскурсии самостоятельно, но С Еленой мы взглянули на здания и в целом Минск по-новому. Задали вопросы, которые накопились за время самостоятельных прогулок и остались очень довольны. Единственный минус был в том, что организаторы не передали Елене информацию, что с нами будут 2 детей и экскурсию немного перестраивали уже по ходу. Поэтому, лучше напишите дополнительно экскурсоводу о том, что с вами будут дети. В остальном все было отлично. Елену смело рекомендую:)

  • Т
    Татьяна
    1 июля 2024
    Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
    Великолепная экскурсия с большим количеством интересных фактов из истории Минска. Информация преподносится с глубокими академическими знаниями предмета и красивым правильным языком, причём и русским, и белорусским. Очень признательны, получили колоссальное удовольствие!
  • Е
    Елена
    1 июля 2024
    Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
    Экскурсия интересная, гид очень внимательный, эрудированный. Подсказал, что можно еще посмотреть и где интересно провести время.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Со скидкой»

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  5. Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Хатынь
Сколько стоит экскурсия по Минску в июле 2024
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