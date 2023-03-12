Завод был построен в 1948 году. За свою историю он разработал более 500 моделей самосвалов и выпустил огромное количество бульдозеров, машин для подземных работ, погрузчиков и аэродромных тягачей. Сегодня БелАЗ входит в топ-10 мировых лидеров по производству карьерных самосвалов. А главная гордость завода — БелАЗ 75710, грузоподъемность которого составляет 450 тонн!
По территории завода мы будем передвигаться на автобусе, так как производственные площади занимают более 168 гектаров, а это, ни много ни мало, 102 футбольных поля!
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.