Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ

Познакомиться с историей завода, посетить цех и прокатиться на крупнейшем карьерном самосвале в мире

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Ответы на вопросы
В группе до 20 человек вы посетите музей, где проследите 70-летнюю историю легендарного предприятия от первой снегоуборочной машины до гигантского самосвала, занесённого в Книгу рекордов Гиннесса. Увидите заводские цеха.

А также сможете подняться в кабину самого БелАЗа 75710, проехать пассажиром в грузовике-монстре или попробовать управлять им на современном симуляторе.
Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
Ближайшие даты:
21
мар
4
апр
11
апр
18
апр
28
апр
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Описание

Что вас ожидает

История БелАЗа

Завод был построен в 1948 году. За свою историю он разработал более 500 моделей самосвалов и выпустил огромное количество бульдозеров, машин для подземных работ, погрузчиков и аэродромных тягачей. Сегодня БелАЗ входит в топ-10 мировых лидеров по производству карьерных самосвалов. А главная гордость завода — БелАЗ 75710, грузоподъемность которого составляет 450 тонн!

План путешествия

  • Переезд из Минска в Жодино (гид начинает свой рассказ, как только вы сели в автобус)
  • Экскурсия по заводу
    — Музей истории БелАЗа. Здесь вам расскажут о создании завода и процессе его становления от первой снегоуборочной машины до крупнейшего в мире самосвала, занесённого в Книгу рекордов Гиннесса.
    — Заводские цеха. Вы посетите места, где собирают сверхтяжелые самосвалы и производят комплектующие.
    — БелАЗ 75710. На выставочной площадке вы сможете увидеть гиганта и подняться на самый верх, заглянуть в кабину и сделать уникальные фото. Любителям экстрима представится возможность прокатиться на грузовике в качестве пассажира или попробовать управлять им на современном симуляторе. А в завершение вас будет ждать сувенир в виде игрушечной модели.

По территории завода мы будем передвигаться на автобусе, так как производственные площади занимают более 168 гектаров, а это, ни много ни мало, 102 футбольных поля!

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, сопровождение аттестованным гидом по всему маршруту, входные билеты
  • Оставшуюся часть стоимости можно оплатить при посадке в автобус картой (принимаются карты МИР) или в белорусских рублях
  • Катание на БелАЗе оплачивается отдельно на кассе предприятия — 75 BYN/человека
  • В зимний период лучше одеться потеплее, т. к. часть экскурсии будет проходить на открытой площадке
  • За всю экскурсию мы проедем 110 км
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате: 15 000 руб. для 2-7 человек, 24 000 руб. для 8-19 человек

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе гостиницы Юбилейная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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