В группе до 20 человек вы посетите музей, где проследите 70-летнюю историю легендарного предприятия от первой снегоуборочной машины до гигантского самосвала, занесённого в Книгу рекордов Гиннесса. Увидите заводские цеха. А также сможете подняться в кабину самого БелАЗа 75710, проехать пассажиром в грузовике-монстре или попробовать управлять им на современном симуляторе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

История БелАЗа

Завод был построен в 1948 году. За свою историю он разработал более 500 моделей самосвалов и выпустил огромное количество бульдозеров, машин для подземных работ, погрузчиков и аэродромных тягачей. Сегодня БелАЗ входит в топ-10 мировых лидеров по производству карьерных самосвалов. А главная гордость завода — БелАЗ 75710, грузоподъемность которого составляет 450 тонн!

План путешествия

Переезд из Минска в Жодино (гид начинает свой рассказ, как только вы сели в автобус)

Экскурсия по заводу

— Музей истории БелАЗа. Здесь вам расскажут о создании завода и процессе его становления от первой снегоуборочной машины до крупнейшего в мире самосвала, занесённого в Книгу рекордов Гиннесса.

— Заводские цеха. Вы посетите места, где собирают сверхтяжелые самосвалы и производят комплектующие.

— БелАЗ 75710. На выставочной площадке вы сможете увидеть гиганта и подняться на самый верх, заглянуть в кабину и сделать уникальные фото. Любителям экстрима представится возможность прокатиться на грузовике в качестве пассажира или попробовать управлять им на современном симуляторе. А в завершение вас будет ждать сувенир в виде игрушечной модели.

По территории завода мы будем передвигаться на автобусе, так как производственные площади занимают более 168 гектаров, а это, ни много ни мало, 102 футбольных поля!

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер, сопровождение аттестованным гидом по всему маршруту, входные билеты

Оставшуюся часть стоимости можно оплатить при посадке в автобус картой (принимаются карты МИР) или в белорусских рублях

Катание на БелАЗе оплачивается отдельно на кассе предприятия — 75 BYN/человека

В зимний период лучше одеться потеплее, т. к. часть экскурсии будет проходить на открытой площадке

За всю экскурсию мы проедем 110 км

Экскурсию можно провести в индивидуальном формате: 15 000 руб. для 2-7 человек, 24 000 руб. для 8-19 человек

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.