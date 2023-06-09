Экскурсия с выездом из исторического центра Минска в Мирский замок и Несвижский дворцовый комплекс, которые являются визитными карточками Беларуси и объектами исторического наследия ЮНЕСКО.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Город Несвиж
- Несвижский парк
- Фарный костёл Несвиж
- Несвижсий дворцовоый ансамбль
- Поселок городского типа Мир
- Мирский замок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидаетСразу же после посадки в комфортабельный автобус в центре Минска вы окунетесь в историю нашей страны, во времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, узнаете о великих людях и знаковых увлекательных событиях той эпохи. Услышите, увидите, прикоснетесь и почувствуете нашу Беларусь той эпохи.
Маршрут:
- Выезд из города Минска;
- Прибытие в Мирский замок (105 км);
- Прибытие в Несвижский дворцовый комплекс (35 км);
- Возвращение в Минск.
По понедельникам, вторникам и пятницам с 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт (автобус туристического типа)
- Входные билеты в Мирский и Несвижский замки (экскурсия на выбор в одном из замков)
- Экскурсионное обслуживание местными гидами
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Площадь Свободы, 2, Минск
- Когда и сколько длится?
- Когда: По понедельникам, вторникам и пятницам с 9:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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