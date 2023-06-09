День замков и дворцов Беларуси

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Экскурсия с выездом из исторического центра Минска в Мирский замок и Несвижский дворцовый комплекс, которые являются визитными карточками Беларуси и объектами исторического наследия ЮНЕСКО.
День замков и дворцов Беларуси
День замков и дворцов Беларуси
День замков и дворцов Беларуси
День замков и дворцов Беларуси
День замков и дворцов Беларуси
День замков и дворцов Беларуси
Ближайшие даты:
9
июн
12
июн
13
июн
16
июн
19
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Город Несвиж
  • Несвижский парк
  • Фарный костёл Несвиж
  • Несвижсий дворцовоый ансамбль
  • Поселок городского типа Мир
  • Мирский замок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает

Сразу же после посадки в комфортабельный автобус в центре Минска вы окунетесь в историю нашей страны, во времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, узнаете о великих людях и знаковых увлекательных событиях той эпохи. Услышите, увидите, прикоснетесь и почувствуете нашу Беларусь той эпохи.

Маршрут:

  • Выезд из города Минска;
  • Прибытие в Мирский замок (105 км);
  • Прибытие в Несвижский дворцовый комплекс (35 км);
  • Возвращение в Минск.

По понедельникам, вторникам и пятницам с 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (автобус туристического типа)
  • Входные билеты в Мирский и Несвижский замки (экскурсия на выбор в одном из замков)
  • Экскурсионное обслуживание местными гидами
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Площадь Свободы, 2, Минск
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, вторникам и пятницам с 9:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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История и культура
Несвиж
Мирский замок
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