Двухдневный тур
Добро пожаловать в наш тур по самым красивым и интересным местам Беларуси! Мы предлагаем вам путешествие, которое охватывает такие удивительные места, как Минск, Мирский замок, Несвижский дворец, Брест и Брестскую крепость.
Ближайшие даты:
7
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9
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10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Впечатляющее и запоминающееся путешествие.
- Ваше путешествие начнется в Минске — столице Беларуси, где вы сможете погрузиться в атмосферу города и посетить его основные достопримечательности. Вы увидите Минскую городскую ратушу, Площадь Независимости, Проспект Независимости, Национальную Библиотеку Беларуси и другие знаковые места Минска.
- Затем вы отправитесь в Мир, чтобы увидеть один из самых красивых замков Беларуси — Мирский замок. Этот замок был построен в XV веке и сегодня он является одним из главных туристических мест Беларуси. Вы сможете насладиться его удивительной архитектурой и узнать интересные факты о его истории.
- Далее ваше путешествие продолжится в Несвиже, где вы посетите Несвижский дворец — еще один памятник белорусской архитектуры, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот дворец был построен в XVI веке и является одним из красивейших дворцов в Восточной Европе. Вы увидите его прекрасные залы, узнаете интересные факты о его истории и побродите по красивейшему парку, расположенному рядом с дворцом.
- Затем ваше путешествие приведет вас в Брест, где вы посетите Брестскую крепость — знаковое место Великой Отечественной войны. Это была одна из самых главных битв Второй мировой войны и сегодня на ее территории находится музей, посвященный этой исторической событию. Вы сможете узнать о героизме советских солдат и почтить их память.
Важная информация:Начало тура в Минске у Городской ратуши. Окончание тура в г. Брест.
по понедельникам
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле Беларусь г. Бреста
- Входные билеты (Мирский замок)
- Входные билеты (Несвижский дворец)
- Входные билеты (Брестская крепость)
- Питание (2 обеда + завтрак)
- Экскурсионное обслуживание на объектах
- Услуги аттестованного экскурсовода
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пл. Свободы 2а, Минская городская ратуша, МинскЗавершение: г. Бреста, отель Беларусь
- Когда и сколько длится?
- Когда: по понедельникамЭкскурсия длится около 1 дня 16 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Начало тура в Минске у Городской ратуши. Окончание тура в г. Брест
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании