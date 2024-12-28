Военные туры в Минске

Найдено 3 тура в категории «Военные» в Минске, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
На машине
4 отзыва
5 дней
Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
Побывать на мастер-классе по соломоплетению, поиграть в партизана и прогуляться по заповеднику
Начало: Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
10 мар в 09:00
14 апр в 09:00
45 000 за человека
Вся Беларусь за 7 дней
На автобусе
4 отзыва
7 дней
Вся Беларусь за 7 дней
Начало: Г. Минск, жд вокзал
Расписание: см. свободные даты
22 мар в 14:00
29 мар в 14:00
от 1600Br за человека
Персональное путешествие по городам восточной Беларуси: Гомель, Могилёв и окрестности
На машине
2 дня
Персональное путешествие по городам восточной Беларуси: Гомель, Могилёв и окрестности
Увидеть памятник бобру, погрузиться в военное прошлое и прогуляться среди 200-летних деревьев
Начало: Минск, ваше место проживания, не позже 11:00
26 апр в 11:00
10 мая в 11:00
60 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитриева
    28 декабря 2024
    Вся Беларусь за 7 дней
    Тур за7 дней, а по факту 5. Первый день приезда развлекайтесь за свой счёт и последний тоже, а так всё понравилось.
  • В
    Владимир
    13 октября 2024
    Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
    Нельзя передать те эмоции, которые мы получили от поездки. Просто РЕКОМЕНДУЮ поехать и посмотреть. Все просто SUPER.
  • Н
    Надежда
    3 июля 2024
    Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
    Огромное спасибо Татьяне за организацию тура и нашего отдыха!!! Все было отлично! И отдельное спасибо второму нашему водителю Оксане! Тур
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    включал в себя посещение не только общеизвестных мест, но и хуторе, деревень, усадьб и сел. Там мы увидели какие люди белорусы! Беларусь наша любовь навсегда!

    Огромное спасибо Татьяне за организацию тура и нашего отдыха!!! Все было отлично! И отдельное спасибо второму
  • Е
    Елена
    19 июня 2024
    Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
    Все очень понравилось! Организация путешествия, условия проживания, локации, еда. Нас познакомили с удивительными, интересными местными жителями. За все это благодарю нашу путеводную звезду Татьяну! 🙏
  • М
    Марина
    27 апреля 2024
    Вся Беларусь за 7 дней
    Впечатлений много, в целом все понравилось. Гид Алексей - профессионал своего дела, молодец! Не повезло с погодой, было похолодание и
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    шли дожди - вот что слегка подпортило путешествие. Даже не думали, что в соседней небольшой Белоруси так много интересного. Начало положено, вернемся обязательно.

  • И
    Ирина
    12 октября 2023
    Двухдневный тур: Минск - Мирский замок - Несвиж - Брест
    Зравствуйте! Мы были на данной экскурсии 10-11 октября. Важно! Исправьте информацию на сайте. Это экскурсия не в мини-группах. Нас присоединили
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    к большой группе. Итого группа 39 человек, а это уже другая стоимость должна быть. Оплата 100% на месте -тоже не верно на сайте, предоплата обязательна. Сама экскурсия очень понравилась, экскурсовод Алексей очень профессиональный, внимательный, много показывает и интересно рассказывает. Места красивые, исторические. Обязательно поеду в Беларусь ещё раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Военные»

Самые популярные туры этой рубрики в Минске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
  2. Вся Беларусь за 7 дней
  3. Персональное путешествие по городам восточной Беларуси: Гомель, Могилёв и окрестности
Какие места ещё посмотреть в Минске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Мирский замок
  2. Несвижский замок
  3. Брестская Крепость
  4. Беловежская пуща
  5. Троицкое предместье
  6. Верхний город
Сколько стоит тур в Минске в феврале 2025
Сейчас в Минске в категории "Военные" можно забронировать 3 тура от 1600 до 60 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте тур в Минске на 2025 год по теме «Военные», 8 ⭐ отзывов, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель