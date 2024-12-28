5 дней
Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
Побывать на мастер-классе по соломоплетению, поиграть в партизана и прогуляться по заповеднику
Начало: Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
10 мар в 09:00
14 апр в 09:00
45 000₽ за человека
7 дней
Вся Беларусь за 7 дней
Начало: Г. Минск, жд вокзал
Расписание: см. свободные даты
22 мар в 14:00
29 мар в 14:00
от 1600Br за человека
2 дня
Персональное путешествие по городам восточной Беларуси: Гомель, Могилёв и окрестности
Увидеть памятник бобру, погрузиться в военное прошлое и прогуляться среди 200-летних деревьев
Начало: Минск, ваше место проживания, не позже 11:00
26 апр в 11:00
10 мая в 11:00
60 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ДДмитриева28 декабря 2024Тур за7 дней, а по факту 5. Первый день приезда развлекайтесь за свой счёт и последний тоже, а так всё понравилось.
- ВВладимир13 октября 2024Нельзя передать те эмоции, которые мы получили от поездки. Просто РЕКОМЕНДУЮ поехать и посмотреть. Все просто SUPER.
- ННадежда3 июля 2024Огромное спасибо Татьяне за организацию тура и нашего отдыха!!! Все было отлично! И отдельное спасибо второму нашему водителю Оксане! Тур
- ЕЕлена19 июня 2024Все очень понравилось! Организация путешествия, условия проживания, локации, еда. Нас познакомили с удивительными, интересными местными жителями. За все это благодарю нашу путеводную звезду Татьяну! 🙏
- ММарина27 апреля 2024Впечатлений много, в целом все понравилось. Гид Алексей - профессионал своего дела, молодец! Не повезло с погодой, было похолодание и
- ИИрина12 октября 2023Двухдневный тур: Минск - Мирский замок - Несвиж - БрестЗравствуйте! Мы были на данной экскурсии 10-11 октября. Важно! Исправьте информацию на сайте. Это экскурсия не в мини-группах. Нас присоединили
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Военные»
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