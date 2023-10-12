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Авторский тур
1 день 16 часов
Двухдневный тур: Минск - Мирский замок - Несвиж - Брест
Начало: Пл. Свободы 2а, Минская городская ратуша, Минск
Расписание: по понедельникам
15 июля в 08:00
22 июля в 08:00
350Br за человека
Авторский тур
5 дней
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье.
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
1 250Br за человека
Авторский тур
4 дня
Вся Беларусь за 4 дня: Минск, Брест, Гродно, Мир и Несвиж
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
1 100Br за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина12 октября 2023Зравствуйте! Мы были на данной экскурсии 10-11 октября. Важно! Исправьте информацию на сайте. Это экскурсия не в мини-группах. Нас присоединили
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Для школьников»
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Сколько стоит тур в Минске в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Для школьников" можно забронировать 3 тура от 350 до 1 250. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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