Туры в Несвиж из Минска

Найдено 3 тура в категории «Несвиж» в Минске, цены от 350 Br. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Двухдневный тур: Минск - Мирский замок - Несвиж - Брест
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
2 отзыва
Двухдневный тур: Минск - Мирский замок - Несвиж - Брест
Начало: Пл. Свободы 2а, Минская городская ратуша, Минск
Расписание: по понедельникам
15 июля в 08:00
22 июля в 08:00
350Br за человека
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье.
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
1 250Br за человека
Вся Беларусь за 4 дня: Минск, Брест, Гродно, Мир и Несвиж
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Вся Беларусь за 4 дня: Минск, Брест, Гродно, Мир и Несвиж
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
1 100Br за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    12 октября 2023
    Двухдневный тур: Минск - Мирский замок - Несвиж - Брест
    Зравствуйте! Мы были на данной экскурсии 10-11 октября. Важно! Исправьте информацию на сайте. Это экскурсия не в мини-группах. Нас присоединили
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    к большой группе. Итого группа 39 человек, а это уже другая стоимость должна быть. Оплата 100% на месте -тоже не верно на сайте, предоплата обязательна. Сама экскурсия очень понравилась, экскурсовод Алексей очень профессиональный, внимательный, много показывает и интересно рассказывает. Места красивые, исторические. Обязательно поеду в Беларусь ещё раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Несвиж»

Самые популярные туры этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Двухдневный тур: Минск - Мирский замок - Несвиж - Брест
  2. Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
  3. Вся Беларусь за 4 дня: Минск, Брест, Гродно, Мир и Несвиж
Какие места ещё посмотреть в Минске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мирский замок
  2. Несвижский замок
  3. Беловежская пуща
  4. Брестская Крепость
  5. Троицкое предместье
Сколько стоит тур в Минске в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Несвиж" можно забронировать 3 тура от 350 до 1 250. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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