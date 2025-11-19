Мои заказы

Экскурсионный трансфер в Брест и Беловежскую пущу из Минска

Однодневная поездка в Брест и Беловежскую пущу с комфортным трансфером. При желании можно заказать экскурсию с гидом, чтобы глубже узнать историю этих мест.
Описание трансфер

Отправляйтесь в увлекательное путешествие с комфортным трансфером туда и обратно. Вас ждет Брестская крепость, уникальный заповедник с зубрами и живописные природные пейзажи. Возможен выбор поездки с профессиональным экскурсоводом. Ожидание на месте включено – наслаждайтесь экскурсиями без забот! Важная информация: В стоимость включена поездка из Минска в Брест и Беловежскую пущу с ожиданием. Дополнительно можно заказать экскурсию с профессиональным гидом по Бресту. Поездка пройдет на комфортном легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе или аналогичных моделях. Оставшуюся сумму можно оплатить в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Ожидание
Что не входит в цену
  • Услуги гида
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • В стоимость включена поездка из Минска в Брест и Беловежскую пущу с ожиданием
  • Дополнительно можно заказать экскурсию с профессиональным гидом по Бресту
  • Поездка пройдет на комфортном легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе или аналогичных моделях
  • Оставшуюся сумму можно оплатить в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Минска

