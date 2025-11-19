Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Однодневная поездка в Брест и Беловежскую пущу с комфортным трансфером. При желании можно заказать экскурсию с гидом, чтобы глубже узнать историю этих мест.

Описание трансфер Отправляйтесь в увлекательное путешествие с комфортным трансфером туда и обратно. Вас ждет Брестская крепость, уникальный заповедник с зубрами и живописные природные пейзажи. Возможен выбор поездки с профессиональным экскурсоводом. Ожидание на месте включено – наслаждайтесь экскурсиями без забот! Важная информация: В стоимость включена поездка из Минска в Брест и Беловежскую пущу с ожиданием. Дополнительно можно заказать экскурсию с профессиональным гидом по Бресту. Поездка пройдет на комфортном легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе или аналогичных моделях. Оставшуюся сумму можно оплатить в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ.

