Е Екатерина Экскурсия очень понравилась. Прекрасный экскурсовод в музее и отличный гид, сопровождающий нас. Погрузили в атмосферу. Очень эмоциональная поездка.

Е Екатерина

Л Леонид Очень нужная поездка для всех людей нашей земли христианской. Сильные впечатления, профессиональная подача материала. Прекрасный памятник скорби и ужасов войны. Благодарность великая народу Белоруссии за сохранении памяти об этих событиях!!!

Е Елена

В Валерий Экскурсия отличная. Все как и ожидалось.

Л Лилия Экскурсия в Хатынь и Курган Славы очень понравилась. Очень знающие экскурсоводы. Приветливые и доброжелательные. Советуем всем кто приезжает в Беларусь съездить на экскурсию

А Алёна Маршрут 10/10, отелльно хочется выделеть девушек эскурсоводов в Хатыни, очень трогательно все рассказали, без слез невозмозможно уехать из деревни… 4 зведы только за автобусного гида, в целом неплохой текс экскурсии, но есть куда стремиться в становление речи, постоянные запиники автобусного гида и звуки: аааа, ээээээ, уууу перед началом каждого предложения

Л Людмила Не передать словами эмоции от посещения Хатыни. экскурсия по музею вернула нас во времена войны. Было волнительно. Экскурсия по территории Хотыни показала масштаб трагедии Беларуси во времена ВОВ. Экскурсоводы профессиональны. Эмоции от поездки не забываемы

S Stepan

Д Дмитрий

Y Yulia.polyak0va

Т Татьяна

Е Елена Экскурсия впечатлила.

Понравился экскурсовод прежде всего, приятная женщина - рассказывала всё чётко, внятно и по существу, к сожалению, не запомнила ее имя. В отличие от парня Николая, с которым мы ездили за день до этого в мирской и несвижский замки.

В целом, поездка была лёгкой. Комфортабельный автобус, приятный экскурсовод - это всё, что нужно для ознакомления с достопримечательностями.

С Светлана Все отлично,10/10!Отличный гид,пока ехали в Хатынь слушали интересный рассказ. Сама Хатынь и музей поразили,до мурашек!Затем заехали на Курган Славы. И вообще беларусы молодцы,организовано все до мелочей!Спасибо вам ❤️