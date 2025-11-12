Погрузитесь в трагическую и героическую историю Беларуси: посетите мемориальный комплекс «Хатынь» — символ народной трагедии, познакомьтесь с экспозицией шести интерактивных залов в музее, а затем поднимитесь к величественному Кургану Славы, олицетворяющему непобедимый дух народа.
Описание экскурсии
Погружение в историческое прошлое Данная экскурсия — это не просто посещение памятных мест, а настоящее погружение в историю. Каждый участник найдёт в ней что-то личное: одни почувствуют скорбь о потерях, другие — гордость за героизм предков. В итоге все уйдут с осознанием важности сохранения памяти о прошлом ради светлого будущего. Хатынь Наша экскурсия начнётся с посещения мемориального комплекса «Хатынь», который стал символом народной трагедии. Среди вековых сосен запечатлена в бронзе история одной деревни, разделившей судьбу сотен сожжённых белорусских сёл. Вы увидите скульптуру «Непокоренный человек», держащего на руках погибшего ребёнка, услышите колокола звонницы и ощутите горечь утраты у 26 обелисков — символов уничтоженных домов. Особое внимание в программе уделено современному музейному комплексу с шестью интерактивными залами. Здесь, среди уникальных экспонатов и документальных материалов, оживает трагическая история мирных жителей, оказавшихся в жерновах войны. Курган Славы Затем мы направимся к Кургану Славы — монументу, воплощающему непобедимый дух народа. Грандиозный холм высотой 35 метров увенчан четырьмя 36-метровыми штыками, символизирующими фронты освобождения. С вершины открывается панорама мест великих сражений, а у подножия расположена экспозиция военной техники. Важная информация:
Возрастное ограничение 12+.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мемориальный комплекс «Хатынь»
- Музейный комплекс
- Курган Славы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Входные билеты по маршруту
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Минск, пл. Свободы 2а (Ратуша)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Возрастное ограничение 12+
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
12 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась. Прекрасный экскурсовод в музее и отличный гид, сопровождающий нас. Погрузили в атмосферу. Очень эмоциональная поездка.
Е
Екатерина
13 окт 2025
Л
Леонид
2 окт 2025
Очень нужная поездка для всех людей нашей земли христианской. Сильные впечатления, профессиональная подача материала. Прекрасный памятник скорби и ужасов войны. Благодарность великая народу Белоруссии за сохранении памяти об этих событиях!!!
Е
Елена
2 окт 2025
В
Валерий
29 сен 2025
Экскурсия отличная. Все как и ожидалось.
Л
Лилия
26 сен 2025
Экскурсия в Хатынь и Курган Славы очень понравилась. Очень знающие экскурсоводы. Приветливые и доброжелательные. Советуем всем кто приезжает в Беларусь съездить на экскурсию
А
Алёна
20 сен 2025
Маршрут 10/10, отелльно хочется выделеть девушек эскурсоводов в Хатыни, очень трогательно все рассказали, без слез невозмозможно уехать из деревни… 4 зведы только за автобусного гида, в целом неплохой текс экскурсии, но есть куда стремиться в становление речи, постоянные запиники автобусного гида и звуки: аааа, ээээээ, уууу перед началом каждого предложения
Л
Людмила
13 сен 2025
Не передать словами эмоции от посещения Хатыни. экскурсия по музею вернула нас во времена войны. Было волнительно. Экскурсия по территории Хотыни показала масштаб трагедии Беларуси во времена ВОВ. Экскурсоводы профессиональны. Эмоции от поездки не забываемы
S
Stepan
11 сен 2025
Д
Дмитрий
8 сен 2025
Y
Yulia.polyak0va
7 сен 2025
Т
Татьяна
7 сен 2025
Е
Елена
6 сен 2025
Экскурсия впечатлила.
Понравился экскурсовод прежде всего, приятная женщина - рассказывала всё чётко, внятно и по существу, к сожалению, не запомнила ее имя. В отличие от парня Николая, с которым мы ездили за день до этого в мирской и несвижский замки.
В целом, поездка была лёгкой. Комфортабельный автобус, приятный экскурсовод - это всё, что нужно для ознакомления с достопримечательностями.
Понравился экскурсовод прежде всего, приятная женщина - рассказывала всё чётко, внятно и по существу, к сожалению, не запомнила ее имя. В отличие от парня Николая, с которым мы ездили за день до этого в мирской и несвижский замки.
В целом, поездка была лёгкой. Комфортабельный автобус, приятный экскурсовод - это всё, что нужно для ознакомления с достопримечательностями.
С
Светлана
6 сен 2025
Все отлично,10/10!Отличный гид,пока ехали в Хатынь слушали интересный рассказ. Сама Хатынь и музей поразили,до мурашек!Затем заехали на Курган Славы. И вообще беларусы молодцы,организовано все до мелочей!Спасибо вам ❤️
Е
Евгения
28 авг 2025
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Групповая
Хатынь и Курган Славы - групповая экскурсия с посещением музея
О трагедии сожженных деревень в годы оккупации, легендарном «Минском котле» и освобождении Беларуси
Начало: У входа в Красный Костёл
Расписание: во вторник и пятницу в 09:00
21 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
2400 ₽ за человека
Групповая
Хатынь и Курган Славы: групповая экскурсия из Минска
Отправьтесь на групповую экскурсию из Минска к памятникам Хатынь и Курган Славы. Узнайте о военной истории Беларуси с профессиональным гидом
Начало: На площади Свободы
Завтра в 14:30
21 ноя в 14:30
2300 ₽ за человека
Групповая
«Хатынь» (с музеем) и Курган Славы - из Минска
Побывать в деревне, которой больше нет, и увидеть монумент солдатам-освободителям
Начало: На площади Свободы
26 ноя в 14:00
3 дек в 14:00
2300 ₽ за человека