Добро пожаловать в очень живописное место в самом центре Минска! Вы побываете в симпатичном сквере, спуститесь к набережной, насладитесь атмосферой и увидите моноптер — тип античного храма. Всего полчаса — а на память останется множество ярких фотографий. А что может быть лучшим сувениром из путешествия?

Описание фото-прогулки

Эта локация — кусочек старинного Минска. Солнце здесь отражается в спокойных водах Свислочи, играет всеми оттенками на белых колоннах беседки… Всё вместе создает волшебную картину.

Вы будете любоваться красотой — а мы поймаем самые удачные моменты и создадим уникальные воспоминания!

Организационные детали