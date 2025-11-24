Добро пожаловать в очень живописное место в самом центре Минска! Вы побываете в симпатичном сквере, спуститесь к набережной, насладитесь атмосферой и увидите моноптер — тип античного храма. Всего полчаса — а на память останется множество ярких фотографий. А что может быть лучшим сувениром из путешествия?
Описание фото-прогулки
Эта локация — кусочек старинного Минска. Солнце здесь отражается в спокойных водах Свислочи, играет всеми оттенками на белых колоннах беседки… Всё вместе создает волшебную картину.
Вы будете любоваться красотой — а мы поймаем самые удачные моменты и создадим уникальные воспоминания!
Организационные детали
- Мы снимаем на Canon EOS RP и Sony Alpha 7 III
- Через день день после прогулки вы получите больше 100 фото — из них 10 в цветокоррекции (на ваш выбор)
- С вами будет один из фотографов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Коммунистическая. Напротив дома «под шпилем»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 37 туристов
Мы — объединение профессиональных фотографов. Мы отбираем лучшие, самые красивые локации и организовываем короткие фотосессии. Очень многие остаются в восторге от того, что всего за 15–30 минут можно получить 100+ профессиональных фото и память на всю жизнь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Альвина
24 ноя 2025
Все было прекрасно! Результат превзошёл ожидания) Анна - прекрасный фотограф, помогла оставить красивые воспоминания о городе.
А
Анна
23 окт 2025
Наша встреча с фотографом Анной прошла просто прекрасно! Были выбраны самые красивые осенние виды на набережной, Анна подсказывала как лучше встать, повернуться и т. д. С ней было легко общаться, очень приятный человек))) и организатор Марина всегда была на связи, отвечала оперативно на все возникающие вопросы. Спасибо🤗
Т
Татьяна
17 окт 2025
Все прошло весело интересно и результат по полученным фото очень порадовал. Всем рекомендую! Память о Минске всегда теперь со мной!
Елена
20 сен 2025
Какая же легкость создается правильным вечерним светом!
Мы пришли уставшие после целого дня экскурсий, но Анино терпение и внимательность и поддержка тут же создали настроение, и мы с дочкой увлеклись, что не заметили как 30 минут пролетели. Думаю отличная память!
Мы пришли уставшие после целого дня экскурсий, но Анино терпение и внимательность и поддержка тут же создали настроение, и мы с дочкой увлеклись, что не заметили как 30 минут пролетели. Думаю отличная память!
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Мини-группа
до 10 чел.
Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий
Откройте для себя многогранный Минск: от величественного сталинского ампира до уютных улочек предместий. Погрузитесь в историю и архитектуру столицы
Начало: На площадь Независимости
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
Завтра в 13:30
1 дек в 08:30
8500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Минск открывается для вас
Автопешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
2 дек в 10:30
3 дек в 10:30
от 14 900 ₽ за человека