Экскурсии по набережной Минска

Найдено 5 экскурсий в категории «Набережная» в Минске, цены от 60 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Минск от А до Я
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
60 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Минску: от древности до наших дней
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
«Знакомство с древним минским замчищем и набережной реки Свислочь у Дворца спорта»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 63004 725 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия в Красный Берег и Жиличи (всё включено)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Красный Берег и Жиличи (всё включено)
Посетить величественный дворец Булгаков и одну из самых романтичных усадеб восточной Беларуси
Начало: В районе площади Свободы
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
4 180 за человека
По Минску на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
528 отзывов
Путешествие по Минску: от Привокзальной площади до Острова Мужества
Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, проезжая мимо его знаковых мест на комфортабельном автобусе
«Минское замчище (внешний осмотр) Небольшой холм на набережной Свислочи, а также макет фундамента первого городского храма в натуральную велечину – вот, пожалуй, все, что сегодня напоминает о средневековой крепости»
Расписание: понедельник, вторник, среда, пятница, воскресенье
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60Br за человека
На катере по реке Свислочь - групповая прогулка
🚤 На катере
Мини-группа
30 минут
8 отзывов
На катере по реке Свислочь - групповая прогулка
Прокатиться с ветерком и посмотреть на исторический Минск с воды
Начало: На набережной
«Мы проплывём вдоль живописной набережной Немиги, самой тусовочной улицы белорусской столицы — Зыбицкой, и Троицкого предместья — уютного старинного квартала, где сосредоточены памятники прошлых эпох»
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
420 за человека
Из Минска - в Бобруйск, Жиличи и Красный берег
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Минска - в Бобруйск, Жиличи и Красный берег
Побывать в изящных дворцах, увидеть «город бобров» и мемориальный комплекс
«Красный берег — мемориал, посвященный детским концлагерям в годы войны»
5 июля в 09:00
10 июля в 09:00
26 200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юркевич
    19 мая 2024
    Групповая экскурсия в Красный Берег и Жиличи (всё включено)
    Несвиж, Мир, Косово, Ружаны, Залесье, Заосье, Гродно - все хорошо….. Но Жиличи -это что-то!!! Радует, что в Беларуси появляются новые
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    увлекательные маршруты! Всюду кипит работа! Восстанавливают Новогрудок, Любчу, Гольшаны, Крево, Грушевку… А сколько всего ещё!!!! Ждут своего часа Леонполь, Сарья и море других объектов!

    Несвиж, Мир, Косово, Ружаны, Залесье, Заосье, Гродно - все хорошо….. Но Жиличи -это что-то!!! Радует, чтоНесвиж, Мир, Косово, Ружаны, Залесье, Заосье, Гродно - все хорошо….. Но Жиличи -это что-то!!! Радует, чтоНесвиж, Мир, Косово, Ружаны, Залесье, Заосье, Гродно - все хорошо….. Но Жиличи -это что-то!!! Радует, чтоНесвиж, Мир, Косово, Ружаны, Залесье, Заосье, Гродно - все хорошо….. Но Жиличи -это что-то!!! Радует, чтоНесвиж, Мир, Косово, Ружаны, Залесье, Заосье, Гродно - все хорошо….. Но Жиличи -это что-то!!! Радует, чтоНесвиж, Мир, Косово, Ружаны, Залесье, Заосье, Гродно - все хорошо….. Но Жиличи -это что-то!!! Радует, чтоНесвиж, Мир, Косово, Ружаны, Залесье, Заосье, Гродно - все хорошо….. Но Жиличи -это что-то!!! Радует, чтоНесвиж, Мир, Косово, Ружаны, Залесье, Заосье, Гродно - все хорошо….. Но Жиличи -это что-то!!! Радует, чтоНесвиж, Мир, Косово, Ружаны, Залесье, Заосье, Гродно - все хорошо….. Но Жиличи -это что-то!!! Радует, чтоНесвиж, Мир, Косово, Ружаны, Залесье, Заосье, Гродно - все хорошо….. Но Жиличи -это что-то!!! Радует, что
  • М
    Мария
    15 мая 2024
    Минск от А до Я
    Нам очень понравилась экскурсия. Несмотря на то, что наш пятилетний сын постоянно перебивал и что-то комментировал, Ярослав прекрасно справился, с
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    улыбкой отвечая на все вопросы/комментарии и потом продолжал спокойно свой рассказ о городе. Сам маршрут нам очень понравился. В спокойном темпе посмотрели Верхний город и Троицкое предместье, получили рекомендации, что стоит еще обязательно помсмотреть. Минск очень понравился. Благодарим за экскурсию и желаем успехов Ярославу и его команде!

  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Групповая экскурсия в Красный Берег и Жиличи (всё включено)
    Все супер!
  • А
    Алла
    11 мая 2024
    Минск от А до Я
    Великолепная экскурсия! Хочется писать все предложения в этом отзыве с восклицательными знаками восхищения информативностью, эмоциональностью экскурсии! Приятное впечатление от заинтересованности Ярослава гостями, от богатства речи (особое восхищение!), от обширности знаний. Очень! Очень рекомендую! Ярослав, огромное Вам спасибо и наилучшие пожелания удачи!
  • А
    Алиса
    5 октября 2023
    На катере по реке Свислочь - групповая прогулка
    Очень здорово прокатились! Жилеты новые, чистые. Мужчина за штурвалом рассказывал, что где. Под низкими совсем мостиками плыли. Рекомендую, тем более за такую смешную цену!
    Очень здорово прокатились! Жилеты новые, чистые. Мужчина за штурвалом рассказывал, что где. Под низкими совсем мостиками
  • Ю
    Юлия
    3 октября 2023
    На катере по реке Свислочь - групповая прогулка
    живописная прогулка с видами на старый город, рекомендую посетить гостям города. а организаторам - поставить флажки у своего пирса, так как можно пройти не сильно знающему туристу мимо))
  • А
    Александр
    29 сентября 2023
    На катере по реке Свислочь - групповая прогулка
    Все отлично, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Набережная»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
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  4. На катере по реке Свислочь - групповая прогулка
  5. Из Минска - в Бобруйск, Жиличи и Красный берег
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Набережная" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 60 до 26 200 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 598 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Минске, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Минска. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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