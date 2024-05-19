читать дальше улыбкой отвечая на все вопросы/комментарии и потом продолжал спокойно свой рассказ о городе. Сам маршрут нам очень понравился. В спокойном темпе посмотрели Верхний город и Троицкое предместье, получили рекомендации, что стоит еще обязательно помсмотреть. Минск очень понравился. Благодарим за экскурсию и желаем успехов Ярославу и его команде!

Нам очень понравилась экскурсия. Несмотря на то, что наш пятилетний сын постоянно перебивал и что-то комментировал, Ярослав прекрасно справился, с