1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Минску: от древности до наших дней
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
«Знакомство с древним минским замчищем и набережной реки Свислочь у Дворца спорта»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 63004 725₽ за всё до 10 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Красный Берег и Жиличи (всё включено)
Посетить величественный дворец Булгаков и одну из самых романтичных усадеб восточной Беларуси
Начало: В районе площади Свободы
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
4 180₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Путешествие по Минску: от Привокзальной площади до Острова Мужества
Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, проезжая мимо его знаковых мест на комфортабельном автобусе
«Минское замчище (внешний осмотр) Небольшой холм на набережной Свислочи, а также макет фундамента первого городского храма в натуральную велечину – вот, пожалуй, все, что сегодня напоминает о средневековой крепости»
Расписание: понедельник, вторник, среда, пятница, воскресенье
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60Br за человека
Мини-группа
30 минут
На катере по реке Свислочь - групповая прогулка
Прокатиться с ветерком и посмотреть на исторический Минск с воды
Начало: На набережной
«Мы проплывём вдоль живописной набережной Немиги, самой тусовочной улицы белорусской столицы — Зыбицкой, и Троицкого предместья — уютного старинного квартала, где сосредоточены памятники прошлых эпох»
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
420₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Минска - в Бобруйск, Жиличи и Красный берег
Побывать в изящных дворцах, увидеть «город бобров» и мемориальный комплекс
«Красный берег — мемориал, посвященный детским концлагерям в годы войны»
5 июля в 09:00
10 июля в 09:00
26 200₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮркевич19 мая 2024Несвиж, Мир, Косово, Ружаны, Залесье, Заосье, Гродно - все хорошо….. Но Жиличи -это что-то!!! Радует, что в Беларуси появляются новые
- ММария15 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия. Несмотря на то, что наш пятилетний сын постоянно перебивал и что-то комментировал, Ярослав прекрасно справился, с
- ММария12 мая 2024Все супер!
- ААлла11 мая 2024Великолепная экскурсия! Хочется писать все предложения в этом отзыве с восклицательными знаками восхищения информативностью, эмоциональностью экскурсии! Приятное впечатление от заинтересованности Ярослава гостями, от богатства речи (особое восхищение!), от обширности знаний. Очень! Очень рекомендую! Ярослав, огромное Вам спасибо и наилучшие пожелания удачи!
- ААлиса5 октября 2023Очень здорово прокатились! Жилеты новые, чистые. Мужчина за штурвалом рассказывал, что где. Под низкими совсем мостиками плыли. Рекомендую, тем более за такую смешную цену!
- ЮЮлия3 октября 2023живописная прогулка с видами на старый город, рекомендую посетить гостям города. а организаторам - поставить флажки у своего пирса, так как можно пройти не сильно знающему туристу мимо))
- ААлександр29 сентября 2023Все отлично, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Набережная»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Набережная" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 60 до 26 200 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 598 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Минске, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Минска. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024