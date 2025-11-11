Октябрьская улица — место, где гармонично сочетаются арт-пространства, уличные кафе и необычная архитектура. Вы насладитесь интересной локацией, получите новые впечатления. А мы — поможем погрузиться в эту атмосферу, подскажем выигрышные ракурсы и сделаем яркие снимки!
Описание фото-прогулки
Октябрьская — улица очень разноплановая. Здесь есть все: современные муралы и здания в стиле лофт, американские фуд-траки, уютные европейские кафе, средневековые ворота… Будет из чего выбрать;)
Вы — наслаждаетесь прогулкой, а мы — подскажем лучшие ракурсы и уголки. И конечно, сделаем классные снимки!
Организационные детали
- Мы снимаем на Canon EOS RP и Sony Alpha 7 III
- Через день день после прогулки вы получите больше 100 фото — из них 10 в цветокоррекции (на ваш выбор)
- С вами будет один из фотографов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Октябрьской ул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 36 туристов
Мы — объединение профессиональных фотографов. Мы отбираем лучшие, самые красивые локации и организовываем короткие фотосессии. Очень многие остаются в восторге от того, что всего за 15–30 минут можно получить 100+ профессиональных фото и память на всю жизнь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
11 ноя 2025
Место выброно атмосферное.
Спасибо за классные фото.
Я
Яна
21 окт 2025
Все просто супер. Фотограф просто лучик позитива, получили колоссальное удовольствие. Спасибо
Ольга
10 окт 2025
Прекрасная веселая фотосессия. Открытый грамотный фотограф. Все подмечает, знает свое дело, чувствует ситуацию. Рекомендую.
