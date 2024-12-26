Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Нет, уроков истории на этой экскурсии не ждите! Мы обойдёмся без громких имён и сухих дат. Я проведу вас по районам, где кипит жизнь современного Минска, покажу, куда ходят местные. И объясню, как здесь всё устроено.



На экскурсии вы откроете обаяние повседневности в столице Беларуси и узнаете, каково это — быть минчанином.