Нет, уроков истории на этой экскурсии не ждите! Мы обойдёмся без громких имён и сухих дат. Я проведу вас по районам, где кипит жизнь современного Минска, покажу, куда ходят местные. И объясню, как здесь всё устроено.
На экскурсии вы откроете обаяние повседневности в столице Беларуси и узнаете, каково это — быть минчанином.
На экскурсии вы откроете обаяние повседневности в столице Беларуси и узнаете, каково это — быть минчанином.
Описание экскурсии
Вдали от основных туристических троп вы:
- Пройдёте по кварталам послевоенной застройки и увидите, откуда выезжали генеральские «Волги»
- Исследуете самые красивые станции минского метрополитена
- Выясните, как жители отстояли любимый район от сноса
- Полюбуетесь зданием Большого театра и узнаете о его драматичных буднях в военное время
- Изучите площадь Победы и Ворота Минска
- Рассмотрите дом под шпилем и здание Белтелерадиокомпании
- Найдёте первую цивилизованную аптеку Минска
- Прогуляетесь по тихим фотогеничным улочкам Троицкого предместья
- Пройдёте по набережной с видом на плато, где до 16 века бурлила жизнь
Я расскажу о музеях, магазинах и других местах, куда стоит зайти. После экскурсии вы легко ассимилируетесь в Минске, почувствуете себя здесь уверенно и спокойно. И спланируете маршрут дальнейшего углублённого знакомства с нашим чудесным городом.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается проезд в метро (1 бел. руб)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в четверг и субботу в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 636 туристов
Я родился и живу в Минске, знаю его досконально. Показывать город так, как вижу его я, начал как только раскрыл душу Минска, а после заметил, что стало приезжать много гостей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
26 дек 2024
Экскурсию проводила Екатерина - отличный рассказчик, опытный экскурсовод, отзывчивый собеседник и "просто хорошая девушка". Очень мобильна, подстраивала маршрут и рассказ под нужды и желания членов группы.
Видно, что хотела и могла рассказать больше. Маршрут хороший, с изюминками
Видно, что хотела и могла рассказать больше. Маршрут хороший, с изюминками
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