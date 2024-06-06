1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
Увидеть и узнать о столице Беларуси всё! И ещё чуть больше
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
10 500₽ за всё до 8 чел.
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
Побывать на МТЗ, увидеть этапы производства техники и узнать историю предприятия
Начало: На площади Свободы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 860₽ за человека
Групповая
13 часов
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Побывать в двух замках и доме-музее Костюшко на автобусной экскурсии и в формате «всё включено»
Начало: На площади Свободы
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
4 235₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси
Посмотреть, как жили дворяне в 19 веке, и узнать, откуда в Бобруйске бобёр в мещанском костюме
Сегодня в 08:00
16 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Лабиринты верхнего города: пешеходная экскурсия по Минску
Пройти по самой тусовочной улице, раскрыть тайны масонов и узнать, что такое лава и рада (в группе)
Начало: На улице Кирилла и Мефодия
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 150₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Удобный формат экскурсии, основные достопримечательности Минска увидели из авто, к некоторым выходили. Мне подача материала показалась формальной, узнать что-то больше
- ЕЕлена19 мая 2024Экскурсия была отлично организована, получили полное представление об основных объектах города, потом самим было проще ориентироваться. От души рекомендуем.
- ГГалина15 мая 2024Впервые приехали в Минск. Давно мечтали увидеть Беларусь. Нам очень повезло, что нашим гидом оказалась Светлана, настолько интересно подаёт материал! Удивительно добрый, отзывчивый человек, знающий свое дело.
- ААнатолий25 апреля 2024Оценка 5,все отлично.
- ССветлана15 апреля 2024Отличная экскурсия! Очень насыщенная, много мест. Вкусный обед. Огромное спасибо Валерии за интересный рассказ! Спасибо водителю Владимиру!
- ННаталья3 апреля 2024Отличная и очень познавательная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу за ответы на любые вопросы, которые мы задавали. Специалист своего дела👍
- ЕЕлена21 ноября 2023Ездили на эту экскурсию небольшой группой, на микроавтобусе. Экскурсовода слышно было не очень хорошо, в автобусе все время был какой-то
- ААнна3 ноября 2023Экскурсия очень познавательная и интересная. Экскурсовод видно, что знает историю, очень интересно рассказывала, информативно, но в тоже время не перегружала. Свободного времени было достаточно. Обед вполне достойный, борщ, котлета с картошкой, сок.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Необычные дома»
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