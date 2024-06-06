Необычные дома в Минске

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные дома» в Минске, цены от 1 150 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
Увидеть и узнать о столице Беларуси всё! И ещё чуть больше
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
10 500 за всё до 8 чел.
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
11 отзывов
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
Побывать на МТЗ, увидеть этапы производства техники и узнать историю предприятия
Начало: На площади Свободы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 860 за человека
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
8 отзывов
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Побывать в двух замках и доме-музее Костюшко на автобусной экскурсии и в формате «всё включено»
Начало: На площади Свободы
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
4 235 за человека
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси
Посмотреть, как жили дворяне в 19 веке, и узнать, откуда в Бобруйске бобёр в мещанском костюме
Сегодня в 08:00
16 июня в 08:00
24 000 за всё до 4 чел.
Лабиринты верхнего города: пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Лабиринты верхнего города: пешеходная экскурсия по Минску
Пройти по самой тусовочной улице, раскрыть тайны масонов и узнать, что такое лава и рада (в группе)
Начало: На улице Кирилла и Мефодия
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
    Удобный формат экскурсии, основные достопримечательности Минска увидели из авто, к некоторым выходили. Мне подача материала показалась формальной, узнать что-то больше
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    того, что Светлана заучила и показала, не получилось. Иногда не понятно о каком доме говорит в машине, тк не показывала, а сообщала "сейчас справа вы увидите…., а вот сейчас слева мы проедем… Как человек и Светлана, и водитель показались хорошими, но когда экскурсовод переписывается в телефоне во время экскурсии и ответов на вопросы, неприятно. Словно работа" лишь бы провести". Вообщем 4 с минусом. Ну, друзьям бы не посоветовала, но кому-то может и понравится.

  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
    Экскурсия была отлично организована, получили полное представление об основных объектах города, потом самим было проще ориентироваться. От души рекомендуем.
  • Г
    Галина
    15 мая 2024
    Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
    Впервые приехали в Минск. Давно мечтали увидеть Беларусь. Нам очень повезло, что нашим гидом оказалась Светлана, настолько интересно подаёт материал! Удивительно добрый, отзывчивый человек, знающий свое дело.
  • А
    Анатолий
    25 апреля 2024
    Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
    Оценка 5,все отлично.
  • С
    Светлана
    15 апреля 2024
    Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
    Отличная экскурсия! Очень насыщенная, много мест. Вкусный обед. Огромное спасибо Валерии за интересный рассказ! Спасибо водителю Владимиру!
  • Н
    Наталья
    3 апреля 2024
    Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
    Отличная и очень познавательная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу за ответы на любые вопросы, которые мы задавали. Специалист своего дела👍
    Отличная и очень познавательная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу за ответы на любые вопросы, которые мы задавали. Специалист своего дела👍Отличная и очень познавательная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу за ответы на любые вопросы, которые мы задавали. Специалист своего дела👍Отличная и очень познавательная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу за ответы на любые вопросы, которые мы задавали. Специалист своего дела👍Отличная и очень познавательная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу за ответы на любые вопросы, которые мы задавали. Специалист своего дела👍Отличная и очень познавательная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу за ответы на любые вопросы, которые мы задавали. Специалист своего дела👍
  • Е
    Елена
    21 ноября 2023
    Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
    Ездили на эту экскурсию небольшой группой, на микроавтобусе. Экскурсовода слышно было не очень хорошо, в автобусе все время был какой-то
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    гул. Изложение материала не особо впечатлило. Коссовский дворец впечатляет, от Ружанского осталась только часть… На этой экскурсии оплатили обед -600 руб. (обед безвкусный). По пути туда и обратно останавливались на заправках, там вполне можно перекусить.

    Ездили на эту экскурсию небольшой группой, на микроавтобусе. Экскурсовода слышно было не очень хорошо, в автобусе все время был какой-то гулЕздили на эту экскурсию небольшой группой, на микроавтобусе. Экскурсовода слышно было не очень хорошо, в автобусе все время был какой-то гулЕздили на эту экскурсию небольшой группой, на микроавтобусе. Экскурсовода слышно было не очень хорошо, в автобусе все время был какой-то гулЕздили на эту экскурсию небольшой группой, на микроавтобусе. Экскурсовода слышно было не очень хорошо, в автобусе все время был какой-то гулЕздили на эту экскурсию небольшой группой, на микроавтобусе. Экскурсовода слышно было не очень хорошо, в автобусе все время был какой-то гулЕздили на эту экскурсию небольшой группой, на микроавтобусе. Экскурсовода слышно было не очень хорошо, в автобусе все время был какой-то гулЕздили на эту экскурсию небольшой группой, на микроавтобусе. Экскурсовода слышно было не очень хорошо, в автобусе все время был какой-то гулЕздили на эту экскурсию небольшой группой, на микроавтобусе. Экскурсовода слышно было не очень хорошо, в автобусе все время был какой-то гулЕздили на эту экскурсию небольшой группой, на микроавтобусе. Экскурсовода слышно было не очень хорошо, в автобусе все время был какой-то гулЕздили на эту экскурсию небольшой группой, на микроавтобусе. Экскурсовода слышно было не очень хорошо, в автобусе все время был какой-то гул
  • А
    Анна
    3 ноября 2023
    Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
    Экскурсия очень познавательная и интересная. Экскурсовод видно, что знает историю, очень интересно рассказывала, информативно, но в тоже время не перегружала. Свободного времени было достаточно. Обед вполне достойный, борщ, котлета с картошкой, сок.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Необычные дома»

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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
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