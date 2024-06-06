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того, что Светлана заучила и показала, не получилось. Иногда не понятно о каком доме говорит в машине, тк не показывала, а сообщала "сейчас справа вы увидите…., а вот сейчас слева мы проедем… Как человек и Светлана, и водитель показались хорошими, но когда экскурсовод переписывается в телефоне во время экскурсии и ответов на вопросы, неприятно. Словно работа" лишь бы провести". Вообщем 4 с минусом. Ну, друзьям бы не посоветовала, но кому-то может и понравится.