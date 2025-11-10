В годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла каждого третьего жителя, но не сдалась перед захватчиками.
Сегодня страна чтит память героев и мужество людей, которые жили в тяжёлое время и отдавали всё, чтобы приблизить долгожданный День Победы.
В программе экскурсии — главное музейное хранилище военных раритетов и впечатляющие мемориальные комплексы.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Никто не забыт Для Минска Вторая мировая война стала настоящим испытанием: 1100 дней оккупации, уничтожение 80% жилого фонда и огромнейшие людские потери. Мы посетим места, связанные с событиями тех непростых лет, чтобы услышать вдохновляющие и трагические истории. Маршрут экскурсии:
- Мемориал «Яма». Сейчас на месте бывшего «Минского гетто» находится мемориальный комплекс, напоминающий о погибших здесь во время войны евреях;
- Монумент «Площадь Победы». Через 10 лет после освобождения Минска был открыт монумент-обелиск в память о воинах Советской армии, партизанах и подпольщиках;
- Музей истории Великой Отечественной войны. Современное здание музея является самым большим хранилищем реликвий Великой Отечественной войны в современной Беларуси;
• Один из 2-х концлагерей: мемориальный комплекс в Масюковщине на месте лагеря военнопленных «Шталаг 3» или лагерь Тростенец. Важная информация:
При необходимости количество участников можно увеличить до 7 человек с доплатой за микроавтобус: Volkswagen Caddy, Renault Traffic, Volkswagen Caravella или Mercedes Vito.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мемориал «Яма»
- Монумент «Площадь Победы»
- Музей истории Великой Отечественной войны
- Мемориальный комплекс «Шталаг 3» или лагерь Тростенец
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости с организатором
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
