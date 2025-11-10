Никто не забыт Для Минска Вторая мировая война стала настоящим испытанием: 1100 дней оккупации, уничтожение 80% жилого фонда и огромнейшие людские потери. Мы посетим места, связанные с событиями тех непростых лет, чтобы услышать вдохновляющие и трагические истории. Маршрут экскурсии:

Мемориал «Яма». Сейчас на месте бывшего «Минского гетто» находится мемориальный комплекс, напоминающий о погибших здесь во время войны евреях;

Монумент «Площадь Победы». Через 10 лет после освобождения Минска был открыт монумент-обелиск в память о воинах Советской армии, партизанах и подпольщиках;

Музей истории Великой Отечественной войны. Современное здание музея является самым большим хранилищем реликвий Великой Отечественной войны в современной Беларуси;

• Один из 2-х концлагерей: мемориальный комплекс в Масюковщине на месте лагеря военнопленных «Шталаг 3» или лагерь Тростенец. Важная информация:

При необходимости количество участников можно увеличить до 7 человек с доплатой за микроавтобус: Volkswagen Caddy, Renault Traffic, Volkswagen Caravella или Mercedes Vito.