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Групповая
Лучший выборЭкскурсия в мемориальный комплекс Хатынь
Начало: ВНУТРИ Ж/Д вокзала Минск-Пассажирский у эскалатора
Расписание: согласно расписанию
Завтра в 09:30
30 мар в 09:30
80 Br за человека
Групповая
Погружение в атмосферу Минска: Ваш гид по главным местам
Начало: Ул. Советская, 15, Красный костел
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
60 Br за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Героический Минск: в память о войне
Начало: По договорённости с организатором
Расписание: Ежедневно в 08:00
30 мар в 08:00
31 мар в 08:00
340 Br за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны»
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