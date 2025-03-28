Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны» в Минске, цены от 60 Br. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Экскурсия в мемориальный комплекс Хатынь
На автобусе
На микроавтобусе
5 часов
311 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Экскурсия в мемориальный комплекс Хатынь
Начало: ВНУТРИ Ж/Д вокзала Минск-Пассажирский у эскалатора
Расписание: согласно расписанию
Завтра в 09:30
30 мар в 09:30
80 Br за человека
Погружение в атмосферу Минска: Ваш гид по главным местам
Пешая
На автобусе
3 часа
Групповая
Погружение в атмосферу Минска: Ваш гид по главным местам
Начало: Ул. Советская, 15, Красный костел
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
60 Br за человека
Героический Минск: в память о войне
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Героический Минск: в память о войне
Начало: По договорённости с организатором
Расписание: Ежедневно в 08:00
30 мар в 08:00
31 мар в 08:00
340 Br за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия в мемориальный комплекс Хатынь
  2. Погружение в атмосферу Минска: Ваш гид по главным местам
  3. Героический Минск: в память о войне
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Верхний город
  5. Ратуша
  6. Красный костёл
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в марте 2025
Сейчас в Минске в категории "Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 340. Туристы уже оставили гидам 311 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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