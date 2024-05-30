Е Елена

Мир Гигантов БЕЛАЗ завораживает! Огромные самосвалы поражают воображение, а проезд на одном из них с водителем-испытателем по полигону приводит в восторг! Интересная экскурсия, в т. ч. с посещение конвейера, где рождаются гиганты. Экскурсия отличная!