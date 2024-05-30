Площадь Победы – экскурсии в Минске

Найдено 4 экскурсии в категории «Площадь Победы» в Минске, цены от 31 Br. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
БЕЛАЗ - бренд Беларуси
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
209 отзывов
БЕЛАЗ - гигант белорусской промышленности: экскурсия по заводу
Погрузитесь в мир машиностроения с экскурсией на БЕЛАЗ. Вас ждет встреча с гигантами автоиндустрии и их созданием
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Расписание: суббота
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
100Br за человека
Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
🚌 На автобусе
Групповая
1 час 15 минут
122 отзыва
Путешествие по Минску на ретро-автобусе 30-х: история и культура
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией на ретро-автобусе. Ощутите дух Минска 30-х годов, познакомьтесь с его историей и культурой
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
40Br за человека
Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Начало: Привокзальная площадь, 3, Октябрьский район
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
31.76Br за человека
Авто-пешеходная прогулка по значимым местам Минска
Индивидуальная
3 часа
Авто-пешеходная прогулка по значимым местам Минска
Начало: Пл. Свободы, 2, Минск
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 445Br за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альбина
    30 мая 2024
    БЕЛАЗ - бренд Беларуси
    Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Иван грамотный и позитивный. Сам завод незабываем.
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    БЕЛАЗ - бренд Беларуси
    Мир Гигантов БЕЛАЗ завораживает! Огромные самосвалы поражают воображение, а проезд на одном из них с водителем-испытателем по полигону приводит в восторг! Интересная экскурсия, в т. ч. с посещение конвейера, где рождаются гиганты. Экскурсия отличная!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Площадь Победы»

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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Площадь Победы" можно забронировать 4 экскурсии от 31 до 445. Туристы уже оставили гидам 331 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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