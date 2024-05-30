1 чел.
По популярности
Групповая
3.5 часа
БЕЛАЗ - гигант белорусской промышленности: экскурсия по заводу
Погрузитесь в мир машиностроения с экскурсией на БЕЛАЗ. Вас ждет встреча с гигантами автоиндустрии и их созданием
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Расписание: суббота
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
100Br за человека
Групповая
1 час 15 минут
Путешествие по Минску на ретро-автобусе 30-х: история и культура
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией на ретро-автобусе. Ощутите дух Минска 30-х годов, познакомьтесь с его историей и культурой
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
40Br за человека
Аудиогид
3 часа
Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Начало: Привокзальная площадь, 3, Октябрьский район
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
31.76Br за человека
Индивидуальная
3 часа
Авто-пешеходная прогулка по значимым местам Минска
Начало: Пл. Свободы, 2, Минск
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 445Br за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААльбина30 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Иван грамотный и позитивный. Сам завод незабываем.
- ЕЕлена26 мая 2024Мир Гигантов БЕЛАЗ завораживает! Огромные самосвалы поражают воображение, а проезд на одном из них с водителем-испытателем по полигону приводит в восторг! Интересная экскурсия, в т. ч. с посещение конвейера, где рождаются гиганты. Экскурсия отличная!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Площадь Победы»
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