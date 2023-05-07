Минск: экскурсия к символам Великой Отечественной войны - Хатынь и Курган Славы
Дорогие путешественники, мы приглашаем вас на незабываемую экскурсию, посвященную Великой Отечественной войне и трагическим событиям, которые оставили неизгладимый след в истории нашей страны.
Ближайшие даты:
7
мая
мая
9
мая
мая
10
мая
мая
11
мая
мая
12
мая
мая
13
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Хатынь
- Курган Славы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Чтобы помнили.
- Мемориальный комплекс «Хатынь» — это символ скорбной страницы в истории нашего народа, которая всегда будет напоминать о жестокости и бесчеловечности войны. Здесь, в окружении зеленых лесов, вы найдете памятник, посвященный 186 детям, женщинам и старикам, которые были живым огнем сожжены нацистами в 1943 году. Поход в Хатынь — это шанс прочувствовать трагизм тех событий и почтить память тех, кто стал жертвой войны.
- Следующим объектом нашей экскурсии будет Курган Славы, который является символом мужества и стойкости наших воинов-освободителей. Курган Славы воздвигнут в честь советских воинов, которые пали в боях за освобождение нашей страны от нацистской оккупации. Этот величественный памятник, на который можно подняться, впечатлит вас своим масштабом и красотой, и заставит задуматься о героическом подвиге наших предков.
- На нашей экскурсии вас будут сопровождать опытные гиды, которые поделятся с вами историческими фактами и интересными подробностями о тех тяжелых временах. Мы гарантируем, что это будет незабываемый опыт, который навсегда останется в вашей памяти.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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