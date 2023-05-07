Хатынь и «Курган Славы»

Минск: экскурсия к символам Великой Отечественной войны - Хатынь и Курган Славы

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Ответы на вопросы
Дорогие путешественники, мы приглашаем вас на незабываемую экскурсию, посвященную Великой Отечественной войне и трагическим событиям, которые оставили неизгладимый след в истории нашей страны.
Хатынь и «Курган Славы»
Хатынь и «Курган Славы»
Хатынь и «Курган Славы»
Хатынь и «Курган Славы»
Хатынь и «Курган Славы»
Хатынь и «Курган Славы»
Ближайшие даты:
7
мая
9
мая
10
мая
11
мая
12
мая
13
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Хатынь
  • Курган Славы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Чтобы помнили.
  • Мемориальный комплекс «Хатынь» — это символ скорбной страницы в истории нашего народа, которая всегда будет напоминать о жестокости и бесчеловечности войны. Здесь, в окружении зеленых лесов, вы найдете памятник, посвященный 186 детям, женщинам и старикам, которые были живым огнем сожжены нацистами в 1943 году. Поход в Хатынь — это шанс прочувствовать трагизм тех событий и почтить память тех, кто стал жертвой войны.
  • Следующим объектом нашей экскурсии будет Курган Славы, который является символом мужества и стойкости наших воинов-освободителей. Курган Славы воздвигнут в честь советских воинов, которые пали в боях за освобождение нашей страны от нацистской оккупации. Этот величественный памятник, на который можно подняться, впечатлит вас своим масштабом и красотой, и заставит задуматься о героическом подвиге наших предков.
  • На нашей экскурсии вас будут сопровождать опытные гиды, которые поделятся с вами историческими фактами и интересными подробностями о тех тяжелых временах. Мы гарантируем, что это будет незабываемый опыт, который навсегда останется в вашей памяти.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Военные
История и культура
Мемориальный комплекс «Хатынь»
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