Предлагается трансфер из Минска к мемориалам Хатыни и Кургану Славы. Встреча в удобном месте, комфортная поездка на автомобиле. На месте можно узнать о трагедиях военных лет и судьбах мирных жителей.
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Удобный трансфер
- 🕊️ Памятные места
- 📚 Историческая значимость
- 👥 Индивидуальный подход
- 🏞️ Впечатляющие виды
Что можно увидеть
- Мемориал Хатынь
- Курган Славы
Описание трансфер
Мы встретим вас в Минске в удобном месте и на комфортабельном автомобиле доставим к мемориалу Хатынь. Там вы сможете самостоятельно или с гидом узнать о трагедиях военных лет и судьбах мирных жителей.
Дальше — Курган Славы с землёй из городов-героев и экспозицией военной техники. Вы подниметесь на вершину холма и почувствуете масштаб памяти.
После прогулки мы отвезём вас обратно в Минск.
Организационные детали
- Мы организуем поездки на автомобилях Volkswagen Caravelle, Volkswagen Passat или Toyota Camry. За доплату можно заменить авто на Mercedes-Benz V-Класс — подробности уточняйте в переписке.
- Дополнительные расходы: услуги местного гида в Хатыни — 8 бел. руб. за чел.
- При необходимости можем организовать поездку для большего количества человек (до 20)
- С вами буду я или другой водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 817 туристов
С 2015 года я оказываю услуги в сфере туризма. Я и моя команда всегда рады организовать увлекательное путешествие в любую точку Беларуси. У нас собственный широкий автопарк с профессиональным штатом водителей. Нам можно доверять, потому что мы всегда ставим интересы клиентов на первое место и гарантируем безопасность и комфорт в каждой поездке! Желаю вам ярких впечатлений!)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Екатерина
24 сен 2025
Особенно хочется отметить, как Александр подстроился под наши интересы-это была не шаблонная поездка, а настоящая, живая история. Спасибо большое!!!
Н
Наталия
24 сен 2025
Наш трансфер был не просто поездкой к памятным местам, а именно познавательной экскурсией с Александром, который обо всем интересном расскажет и подскажет. Благодаря Александру прониклись историей этих трагических мест и
А
Алёна
18 сен 2025
Все прошло отлично.
Нас сопровождал Александр. Интересный собеседник, знающий историю своей страны.
Опытный водитель, с которым комфортно ездить на авто. Надежный помощник, помогающий разобраться на местности.
Однозначно могу порекомендовать обращаться к этой команде.
Нас сопровождал Александр. Интересный собеседник, знающий историю своей страны.
Опытный водитель, с которым комфортно ездить на авто. Надежный помощник, помогающий разобраться на местности.
Однозначно могу порекомендовать обращаться к этой команде.
Екатерина
16 сен 2025
Немного с опозданием, но все же пишу свой отзыв!
В первую очередь хочу выразить благодарность организаторам и нашему гиду Александру за полноценную экскурсию, назвать это просто трансфером даже язык не поворачивается.
Это
В первую очередь хочу выразить благодарность организаторам и нашему гиду Александру за полноценную экскурсию, назвать это просто трансфером даже язык не поворачивается.

Это
Это
Elena
13 сен 2025
Огромное спасибо Александру. Привез… рассказал… показал локации в Хатыни. Мемориал конечно!!! Это то что действительно нельзя забывать и с чего начать свой путь по Белоруссии. Так же насм рассказали,то что не рассказали на экскурсии по Минску. Впечатлений много и надолго. Советую и еще раз советую
Е
Елена
26 авг 2025
Это не просто трансфер, это очень интересная и познавательная экскурсия. Огромное спасибо нашему водителю Александру!!! Очень много рассказал о Хатыне, о причинах и последствиях трагедии.
У меня есть причины, чтобы вернуться в Минск, ещё много чего не успели увидеть, обязательно буду рекомендовать вас всем, кто сюда приедет и сама снова обращусь. Спасибо!
У меня есть причины, чтобы вернуться в Минск, ещё много чего не успели увидеть, обязательно буду рекомендовать вас всем, кто сюда приедет и сама снова обращусь. Спасибо!
а
алексей
23 авг 2025
Поездка супер
С
Светлана
20 авг 2025
Все понравилось
Юлия
7 авг 2025
За нами к дому приехал Александр на комфортабельном чистом автомобиле. По дороге на Хатынь Александр рассказал нам историю причины той страшной трагедии, которая произошла в Хатыни, о партизане дяде Васе,
Ю
Юдина
1 авг 2025
Это не просто трансфер, это суперэкскурсия! Огромное спасибо Александру за замечательный рассказ и об исторических событиях и об основных достопримечательностях и о жизни в Беларуси, было очень интересно! Александр сопровождал
Т
Татьяна
4 июл 2025
Все прошло отлично, спасибо!!
Ю
Юлия
16 июн 2025
Большое спасибо Егору!
Все четко и доброжелательно.
Все четко и доброжелательно.
Екатерина
15 июн 2025
Огромное спасибо за замечательную и интересную экскурсию с Александром. Всю дорогу он нам рассказывал интересные истории, отвечал на наши вопросы и прочее. Узнали многое про Хатынь и памятники. Доехали с комфортом и в благоприятной обстановке. Огромное СПАСИБО организаторам и лично Александру за отлично проведенное время в поездке, комфорт и приятные беседы о Белоруссии.
С
Светлана
11 июн 2025
Дмитрий очень приятный молодой человек, общительный, грамотный, начитанный. Рассказывал много интересного не только по теме,но и устроил обзорную по Минску. Водитель аккуратно вëл транспорт, в машине чисто и аккуратно. Всë очень понравилось! Рекомендую!
И
Иван
6 июн 2025
Благодарю организатора трансфера к Хатыни и Кургану Славы за отличную организацию.
Отдельная благодарность нашему водителю Александру за существенные и ценные комментарии по пути следования, внимание к деталям поездки!
Рекомендую, однозначно.
Отдельная благодарность нашему водителю Александру за существенные и ценные комментарии по пути следования, внимание к деталям поездки!

Рекомендую, однозначно.
Рекомендую, однозначно.
