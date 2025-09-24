Мои заказы

Трансфер из Минска к Хатыни и Кургану Славы

Комфортное путешествие к мемориалу Хатынь и Кургану Славы. Узнайте о судьбах мирных жителей и ощутите величие памяти, возвращаясь в Минск
Предлагается трансфер из Минска к мемориалам Хатыни и Кургану Славы. Встреча в удобном месте, комфортная поездка на автомобиле. На месте можно узнать о трагедиях военных лет и судьбах мирных жителей.
Курган Славы впечатляет экспозицией военной техники и землёй из городов-героев. По завершении экскурсии - возвращение в Минск. Возможна организация поездки для группы до 20 человек. Услуги местного гида в Хатыни оплачиваются отдельно

5
17 отзывов

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Удобный трансфер
  • 🕊️ Памятные места
  • 📚 Историческая значимость
  • 👥 Индивидуальный подход
  • 🏞️ Впечатляющие виды
Трансфер из Минска к Хатыни и Кургану Славы© Дмитрий
Трансфер из Минска к Хатыни и Кургану Славы© Дмитрий
Трансфер из Минска к Хатыни и Кургану Славы© Дмитрий
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Что можно увидеть

  • Мемориал Хатынь
  • Курган Славы

Описание трансфер

Мы встретим вас в Минске в удобном месте и на комфортабельном автомобиле доставим к мемориалу Хатынь. Там вы сможете самостоятельно или с гидом узнать о трагедиях военных лет и судьбах мирных жителей.

Дальше — Курган Славы с землёй из городов-героев и экспозицией военной техники. Вы подниметесь на вершину холма и почувствуете масштаб памяти.

После прогулки мы отвезём вас обратно в Минск.

Организационные детали

  • Мы организуем поездки на автомобилях Volkswagen Caravelle, Volkswagen Passat или Toyota Camry. За доплату можно заменить авто на Mercedes-Benz V-Класс — подробности уточняйте в переписке.
  • Дополнительные расходы: услуги местного гида в Хатыни — 8 бел. руб. за чел.
  • При необходимости можем организовать поездку для большего количества человек (до 20)
  • С вами буду я или другой водитель из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 817 туристов
С 2015 года я оказываю услуги в сфере туризма. Я и моя команда всегда рады организовать увлекательное путешествие в любую точку Беларуси. У нас собственный широкий автопарк с профессиональным штатом водителей. Нам можно доверять, потому что мы всегда ставим интересы клиентов на первое место и гарантируем безопасность и комфорт в каждой поездке! Желаю вам ярких впечатлений!)
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Трансфер из Минска к Хатыни и Кургану Славы (Алёна)Трансфер из Минска к Хатыни и Кургану Славы (Алёна)Трансфер из Минска к Хатыни и Кургану Славы (Алёна)Трансфер из Минска к Хатыни и Кургану Славы (Алёна)
Е
Екатерина
24 сен 2025
Особенно хочется отметить, как Александр подстроился под наши интересы-это была не шаблонная поездка, а настоящая, живая история. Спасибо большое!!!
Особенно хочется отметить, как Александр подстроился под наши интересы-это была не шаблонная поездка, а настоящая, живая история. Спасибо большое!!!Особенно хочется отметить, как Александр подстроился под наши интересы-это была не шаблонная поездка, а настоящая, живая история. Спасибо большое!!!Особенно хочется отметить, как Александр подстроился под наши интересы-это была не шаблонная поездка, а настоящая, живая история. Спасибо большое!!!Особенно хочется отметить, как Александр подстроился под наши интересы-это была не шаблонная поездка, а настоящая, живая история. Спасибо большое!!!Особенно хочется отметить, как Александр подстроился под наши интересы-это была не шаблонная поездка, а настоящая, живая история. Спасибо большое!!!Особенно хочется отметить, как Александр подстроился под наши интересы-это была не шаблонная поездка, а настоящая, живая история. Спасибо большое!!!Особенно хочется отметить, как Александр подстроился под наши интересы-это была не шаблонная поездка, а настоящая, живая история. Спасибо большое!!!Особенно хочется отметить, как Александр подстроился под наши интересы-это была не шаблонная поездка, а настоящая, живая история. Спасибо большое!!!Особенно хочется отметить, как Александр подстроился под наши интересы-это была не шаблонная поездка, а настоящая, живая история. Спасибо большое!!!Особенно хочется отметить, как Александр подстроился под наши интересы-это была не шаблонная поездка, а настоящая, живая история. Спасибо большое!!!
Н
Наталия
24 сен 2025
Наш трансфер был не просто поездкой к памятным местам, а именно познавательной экскурсией с Александром, который обо всем интересном расскажет и подскажет. Благодаря Александру прониклись историей этих трагических мест и
одновременно гордостью за такой героический народ! Александр не просто довез до места, но и с нами прошел все экспозиции, параллельно их тоже сопровождая рассказами. Сам он, чувствуется, человек очень начитанный, заинтересованный, добрый и позитивный. Ничего не навязывает, просто легко и доступно излагает свои знания и мысли. Нам очень понравилось. Однозначно, буду советовать его друзьям для экскурсий! И, самое главное, хочется вернуться еще! Все очень понравилось.

А
Алёна
18 сен 2025
Все прошло отлично.
Нас сопровождал Александр. Интересный собеседник, знающий историю своей страны.
Опытный водитель, с которым комфортно ездить на авто. Надежный помощник, помогающий разобраться на местности.
Однозначно могу порекомендовать обращаться к этой команде.
Все прошло отлично.Все прошло отлично.Все прошло отлично.Все прошло отлично.
Екатерина
Екатерина
16 сен 2025
Немного с опозданием, но все же пишу свой отзыв!
В первую очередь хочу выразить благодарность организаторам и нашему гиду Александру за полноценную экскурсию, назвать это просто трансфером даже язык не поворачивается.
Это
была невероятно познавательная экскурсия!
Александр встретил нас у отеля на супер комфортабельном автомобиле, пока мы ехали по Минску уже провел нам по дороге обзорную экскурсию по нему, тоже самое было и на обратном пути и эти знания города очень помогли нам в последующие дни отдыха в Минске.
Теперь к самой Хатыне и Кургану Славы.
Плюсы - все было очень познавательно, очень много интересных фактов, само изложении истории этих мест тоже было очень интересным, нигде нас не торопил, на все вопросы наши ответил, слушали внимательно Александра всю дорогу.
На обратном пути попросили рекомендацию, где можно вкусно поесть, Александр привез нас в прекрасное и очень вкусное место, за что ему отдельное спасибо!
Из минусов можно назвать только тяжелую историю мест, где проходила экскурсия, но Александр к этому не имел уже никакого отношения, он со своей стороны выполнил все на 100%

Однозначно рекомендую, как организатора и гида, так и саму экскурсию!

Еще раз огромное спасибо от всей нашей семьи!

Elena
Elena
13 сен 2025
Огромное спасибо Александру. Привез… рассказал… показал локации в Хатыни. Мемориал конечно!!! Это то что действительно нельзя забывать и с чего начать свой путь по Белоруссии. Так же насм рассказали,то что не рассказали на экскурсии по Минску. Впечатлений много и надолго. Советую и еще раз советую
Е
Елена
26 авг 2025
Это не просто трансфер, это очень интересная и познавательная экскурсия. Огромное спасибо нашему водителю Александру!!! Очень много рассказал о Хатыне, о причинах и последствиях трагедии.
У меня есть причины, чтобы вернуться в Минск, ещё много чего не успели увидеть, обязательно буду рекомендовать вас всем, кто сюда приедет и сама снова обращусь. Спасибо!
а
алексей
23 авг 2025
Поездка супер
С
Светлана
20 авг 2025
Все понравилось
Юлия
Юлия
7 авг 2025
За нами к дому приехал Александр на комфортабельном чистом автомобиле. По дороге на Хатынь Александр рассказал нам историю причины той страшной трагедии, которая произошла в Хатыни, о партизане дяде Васе,
который пожертвовал своей семьей во имя спасения других жителей деревень Белоруссии. В самом комплексе Александр рассказал как устроен мемориал, его задумку. Если бы мы приехали одни, без комментариев сведущих людей много бы осталось непонятым. А на самом деле задумка мемориала очень тщательно продумана и осмыслена на каждом его элементе. Мы посетили самостоятельно музей, взяли аудиогид, многие рассказы повторялись из того, что нам рассказал Александр. Музей достоин посещения, очень много интерактива, поэтому невольно становишься участником тех страшных событий. После Хатыни мы отправились на Курган Славы. Поднялись по 240 ступеням. Александр составил нам компанию и на высоте сделал фото на память всех нас вместе. После Александр нас отвез в ресторан национальной кухни «Литвины» с шикарной кухней и необычной подачей блюд, цены в ресторане приятно удивили. По дороге мы узнали от Александра, где можно купить советских пирожков, какие конфеты и шоколад самые вкусные от фабрики «Коммунарка», какие книги беларусские писателей прочесть по теме Хатыни и какие фильмы Беларусфильм посмотреть на тему ВОВ. Поездка была для нас не только комфортабельна и приятна, но и познавательна. Благодарю водителя Александра и организаторов за прекрасную услуга трансфера. Очень рекомендую. Без лишних людей, автобусов, никого не надо ждать.

Ю
Юдина
1 авг 2025
Это не просто трансфер, это суперэкскурсия! Огромное спасибо Александру за замечательный рассказ и об исторических событиях и об основных достопримечательностях и о жизни в Беларуси, было очень интересно! Александр сопровождал
нас по мемориалам, всё показал и рассказал, ответил на все вопросы и даже фотографировал нас. Автомобиль комфортнейший, чистейший, имеется вода, прибыл вовремя в указанное место, обратно нас доставили, куда сказали. По дороге обратно Александр провел обзорную экскурсию по Минску. Спасибо огромное, с удовольствием вернёмся к вам и будем всем рекомендовать.

Т
Татьяна
4 июл 2025
Все прошло отлично, спасибо!!
Ю
Юлия
16 июн 2025
Большое спасибо Егору!
Все четко и доброжелательно.
Екатерина
Екатерина
15 июн 2025
Огромное спасибо за замечательную и интересную экскурсию с Александром. Всю дорогу он нам рассказывал интересные истории, отвечал на наши вопросы и прочее. Узнали многое про Хатынь и памятники. Доехали с комфортом и в благоприятной обстановке. Огромное СПАСИБО организаторам и лично Александру за отлично проведенное время в поездке, комфорт и приятные беседы о Белоруссии.
С
Светлана
11 июн 2025
Дмитрий очень приятный молодой человек, общительный, грамотный, начитанный. Рассказывал много интересного не только по теме,но и устроил обзорную по Минску. Водитель аккуратно вëл транспорт, в машине чисто и аккуратно. Всë очень понравилось! Рекомендую!
И
Иван
6 июн 2025
Благодарю организатора трансфера к Хатыни и Кургану Славы за отличную организацию.
Отдельная благодарность нашему водителю Александру за существенные и ценные комментарии по пути следования, внимание к деталям поездки!
Рекомендую, однозначно.

