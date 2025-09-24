Предлагается трансфер из Минска к мемориалам Хатыни и Кургану Славы. Встреча в удобном месте, комфортная поездка на автомобиле. На месте можно узнать о трагедиях военных лет и судьбах мирных жителей.

Курган Славы впечатляет экспозицией военной техники и землёй из городов-героев. По завершении экскурсии - возвращение в Минск. Возможна организация поездки для группы до 20 человек. Услуги местного гида в Хатыни оплачиваются отдельно

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Мы встретим вас в Минске в удобном месте и на комфортабельном автомобиле доставим к мемориалу Хатынь. Там вы сможете самостоятельно или с гидом узнать о трагедиях военных лет и судьбах мирных жителей.

Дальше — Курган Славы с землёй из городов-героев и экспозицией военной техники. Вы подниметесь на вершину холма и почувствуете масштаб памяти.

После прогулки мы отвезём вас обратно в Минск.

Организационные детали